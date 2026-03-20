Les spécialisations du MBA d'UniAthena continuent de combler les lacunes en matière de compétences sur le marché international des affaires

UniAthena élargit son portefeuille de MBA en ligne avec des programmes spécialisés grâce à des partenariats avec des universités internationales.

OXFORD, Angleterre, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- UniAthena élargit son catalogue de programmes MBA spécialisés afin de combler les lacunes émergentes en matière de compétences de la main-d'œuvre mondiale, grâce à des programmes adaptés aux besoins des secteurs d'activité et dispensés en collaboration avec l'université Guglielmo Marconi (Italie), l'université d'Abertay (Royaume-Uni) et l'université catholique de Murcie (Espagne). Ces collaborations permettent d'obtenir des crédits académiques reconnus au niveau international, des certifications professionnelles et des parcours de progression structurés pour les professionnels en activité.

Les professionnels intéressés par les spécialisations du MBA, les conditions d'admission ou les modalités d'inscription peuvent consulter le site www.uniathena.com pour obtenir des informations complètes sur le programme.

« L'enseignement commercial doit passer de la transmission de connaissances au renforcement des capacités. Les professionnels d'aujourd'hui ont besoin d'un apprentissage qui renforce directement les performances en matière de prise de décision et de leadership », a déclaré Firoz Thairinil, PDG d'UniAthena.

« Grâce à ses programmes de MBA spécialisés, UniAthena prépare les professionnels à traduire leurs idées en actions et à diriger des organisations dans le cadre d'une transformation globale à long terme », a-t-il ajouté.

Filières MBA spécialisées

Master en administration des affaires internationales : Se concentre sur la stratégie mondiale et la gestion interculturelle pour soutenir le commerce international et les opérations multinationales.

Maîtrise en administration des affaires : Acquiert des connaissances fondamentales dans les domaines du marketing, de la finance, des opérations et du leadership pour une progression de carrière dans plusieurs secteurs.

MBA en gestion des opérations et des projets: Développe son expertise en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'optimisation opérationnelle et de réalisation de projets complexes.

MBA en gestion générale : Dispense une formation générale à la gestion qui soutient le leadership organisationnel et la coordination des activités.

Executive MBA : Conçu pour les professionnels expérimentés qui recherchent un leadership stratégique avancé et des capacités de prise de décision organisationnelle.

Global MBA : Se concentre sur la dynamique des marchés mondiaux, la politique internationale et la direction d'entreprises transfrontalières.

MBA - Business Intelligence & Data Analytics : Intègre la stratégie commerciale à l'interprétation des données, à l'analyse prédictive et à l'évaluation des performances.

Executive MBA - Business Analytics : Il se concentre sur l'analyse au niveau de la direction, les prévisions stratégiques et la prise de décision au sein de l'entreprise sur la base de données.

MBA en gestion de la construction et de la sécurité : Combine les principes de gestion de la construction avec les normes de sécurité sur le lieu de travail et la conformité réglementaire.

MBA - Comptabilité et finance : Développe des compétences avancées en matière d'information financière, de finance d'entreprise et de planification financière stratégique.

Faire progresser le développement du personnel au niveau mondial

Les programmes sont dispensés par le biais d'un apprentissage entièrement en ligne, avec l'aide d'un tuteur personnel, l'accès à une bibliothèque numérique, des forums de discussion collaboratifs et des structures de paiement modulaires qui permettent aux professionnels d'étudier tout en travaillant. Les voies d'accès comprennent l'obtention d'un diplôme universitaire ou des voies d'accès pour adultes nécessitant une expérience managériale pertinente.

Les apprenants qui terminent ces programmes obtiennent des qualifications alignées sur les cadres européens de l'enseignement supérieur et les normes de certification professionnelle soutenues par les organismes d'attribution partenaires. Les futurs étudiants peuvent comparer les programmes, les frais de scolarité et les délais d'inscription en ligne avant de soumettre leur formulaire d'inscription.

Contacts médias :

Pour des demandes de renseignements, des interviews ou des informations complémentaires, veuillez contacter : Email : [email protected] | Site web : www.uniathena.com et les journalistes et les représentants des médias peuvent demander des documents de presse, des commentaires d'experts ou des informations institutionnelles concernant les programmes et les initiatives d'UniAthena.

Pour plus d'informations, consultez le site www.uniathena.com .

UniAthena est un établissement d'enseignement supérieur en ligne qui propose des solutions d'apprentissage flexibles et abordables pour les apprenants du monde entier. La plateforme vise à rendre l'enseignement supérieur de qualité accessible à tous en proposant des programmes entièrement en ligne conçus pour les professionnels en activité et les apprenants tout au long de la vie. UniAthena est légalement présente aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et en Inde.

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