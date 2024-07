Leviton erreicht 29% Verringerung der gesamten Treibhausgasemissionen von 2021 bis 2023

Rückgang der Treibhausgasemissionen seit 2021 wird im Nachhaltigkeitsbericht 2023 des Unternehmens hervorgehoben spiegelt stetige Fortschritte auf dem Weg zu seinem CN2030-Ziel wider

MELVILLE, N.Y., July 9, 2024 /PRNewswire/ -- Leviton gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Rückgang der gesamten Treibhausgasemissionen (THG) um 29 % gegenüber dem Basisjahr 2021 erreicht hat. ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels, mit dem CN2030-Programm bis zum Jahr 2030 unternehmensweit klimaneutral zu werden. Das CN2030-Programm von Leviton verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz, um die Klimakrise zu bewältigen: durch die Erzeugung erneuerbarer Energie vor Ort, durch verstärkte Bemühungen um Energieeffizienz, durch den Wechsel zu Anbietern erneuerbarer und sauberer Energie und durch Investitionen in zertifizierte Klimaschutzprojekte für verbleibende Restemissionen. Einzelheiten zu dieser Leistung und zu weiteren Fortschritten des Unternehmens bis zum Geschäftsjahr 2023 sind im zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht enthalten, der heute veröffentlicht wurde. Dies umfasst die Bereiche 1, 2 und ausgewählte Bereiche 3 in Übereinstimmung mit dem Treibhausgasprotokoll gemäß dem Pariser Abkommen und dem World Resources Institute.

Leviton takes a major step towards the goal of becoming carbon neutral company-wide by the year 2030 with their CN2030 program.

"Ich bin sehr stolz auf die bisherigen Leistungen unseres Unternehmens im Rahmen unseres CN2030-Programms", sagte Daryoush Larizadeh, Präsident und CEO von Leviton. "Die weltweiten Treibhausgasemissionen steigen immer noch an. Als führendes Unternehmen, das die nächste Generation von Licht-, Energie- und Kommunikationslösungen für den Alltag entwickelt, ist es unsere Pflicht, zu handeln und die Emissionen so schnell wie möglich zu reduzieren."

Das CN2030-Programm besteht aus fünf Aktionskategorien, in denen Leviton den größten Einfluss haben kann: und Energiereduzierung, Innovation, Reduzierung von Baustellenabfällen, Maximierung des Recyclings und Wasserbewirtschaftung. Einige weitere Highlights des diesjährigen Berichts für das Jahr 2023 sind:

Levitons Geschäftsbereich Network Solutions hat mit einer 55-prozentigen Reduzierung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 2021 Kohlenstoffneutralität erreicht.

Die Zahl unserer klimaneutralen Produktionsstandorte im Rahmen des CN2030-Programms stieg von 9 im Jahr 2022 auf 17 im Jahr 2023.

Der Leviton-Geschäftsbereich Lighting Controls hat seine Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Basisjahr 2021 um 17 % reduziert und verfügt nun über zwei Standorte, die im Rahmen des CN2030-Programms kohlenstoffneutral sind.

Der Geschäftsbereich Gewerbe und Industrie reduzierte die Emissionen um 8 % gegenüber dem Jahr 2021.

Zwei Leviton LIVE-Websites, auf denen Fachleute Leviton-Lösungen direkt und in Echtzeit erleben und ihr Branchen- und Produktwissen erweitern können, sind nun beide CN2030-programmneutral.

"Wir haben im vergangenen Jahr bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu unserem CN2030-Ziel gemacht, insbesondere mit der Erreichung der Kohlenstoffneutralität durch unsere Geschäftseinheit Network Solutions zwei Jahre vor dem Zeitplan", sagte Ross Goldman, Levitons Chief Sustainability Officer und Executive Vice President/General Manager von Leviton Network Solutions. "Wir haben mehr als zwanzig große Anlagen, deren Energieversorgung zu 62 % auf eine saubere Quelle umgestellt wurde, und alle unsere vier Geschäftsbereiche haben erheblich zur Verringerung der CO2e-Emissionen beigetragen. Wir freuen uns mehr denn je darauf, den Schwung beizubehalten, um unsere Fortschritte auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft weiter voranzutreiben.

Wenn Sie mehr über unsere Strategie und unsere Auswirkungen erfahren möchten, finden Sie den Leviton 2023 Nachhaltigkeitsbericht auf der Nachhaltigkeitswebseite des Unternehmens . Für weitere Informationen über Leviton, das Nachhaltigkeitsprogramm des Unternehmens und die Produktangebote des Unternehmens besuchen Sie bitte leviton.com.

Über Leviton

Jeden Tag baut Leviton das, was als Nächstes kommt, um alltägliche Räume zu beleuchten, mit Strom zu versorgen und zu verbinden, um die Bedürfnisse seiner Kunden aus dem privaten, gewerblichen und industriellen Bereich weltweit zu erfüllen. Von der Steuerung über die Beleuchtung und die Elektrik bis hin zur Vernetzung: Levitons unermüdliche Innovation seit mehr als einem Jahrhundert macht das Leben unserer Kunden einfacher, sicherer, effizienter, produktiver und nachhaltiger. Angetrieben durch das Engagement für seine Kunden, den Einfallsreichtum seiner Mitarbeiter und die Sicherheit und Qualität seiner Produkte und Lösungen, mit Leviton, die ZUKUNFT IST AN. Weitere Informationen finden Sie unter leviton.com,facebook.com/leviton, twitter.com/leviton, oder youtube.com/levitonmfg.

