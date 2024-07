Leviton réduit de 29 % ses émissions globales de gaz à effet de serre entre 2021 et 2023

La baisse des émissions de GES depuis 2021 est soulignée dans le rapport de développement durable 2023 de l'entreprise reflète les progrès constants vers son objectif CN2030

MELVILLE, N.Y., July 9, 2024 /PRNewswire/ -- Leviton a annoncé aujourd'hui une baisse de 29 % de ses émissions globales de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l'année de référence 2021, , une étape importante vers l'objectif de devenir neutre en carbone à l'échelle de l'entreprise d'ici 2030 grâce à son programme CN2030. Grâce à la production d'énergie renouvelable sur site, à l'accélération des efforts en matière d'efficacité énergétique, au passage à des fournisseurs d'énergie renouvelable et propre, et à l'investissement dans des projets de compensation carbone certifiés pour les émissions résiduelles restantes, le programme CN2030 de Leviton adopte une approche multidimensionnelle pour s'attaquer à la crise climatique. Le deuxième rapport annuel sur le développement durable, publié aujourd'hui, fournit des détails sur cette réalisation et sur les autres progrès réalisés par l'entreprise jusqu'à l'exercice 2023. Cela comprend les champs d'application 1 et 2, ainsi que certains champs d'application 3, conformément au protocole sur les GES, à l'Accord de Paris et au World Resources Institute.

Leviton takes a major step towards the goal of becoming carbon neutral company-wide by the year 2030 with their CN2030 program.

"Je suis très fier des réalisations de notre entreprise à ce jour dans le cadre de notre programme CN2030", a déclaré Daryoush Larizadeh, président et chef de la direction de Leviton. "Les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont toujours en hausse. En tant que leader dans la construction des futurs systèmes d'éclairage, d'alimentation et de connexion des espaces quotidiens, il nous incombe de prendre des mesures pour réduire les émissions le plus rapidement possible.

Le programme CN2030 est composé de cinq catégories d'actions où Leviton peut avoir le plus grand impact : la réduction du carbone et de l'énergie, l'innovation, la réduction des déchets de chantier, l'optimisation du recyclage et la gestion de l'eau. Parmi les autres points forts de 2023 figurant dans le rapport de cette année, on peut citer

L'unité commerciale Network Solutions de Leviton a atteint la neutralité carbone, avec une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une base de référence de 2021.

Notre nombre de sites de fabrication neutres en carbone dans le cadre du programme CN2030 a augmenté, passant de 9 en 2022 à 17 en 2023.

L'unité commerciale Lighting Controls de Leviton a réduit ses émissions de carbone de 17 % par rapport à l'année de référence 2021, et dispose désormais de deux installations neutres en carbone dans le cadre du programme CN2030.

dispose désormais de deux installations neutres en carbone dans le cadre du programme CN2030. L'unité commerciale Commercial & Industrial a réduit ses émissions de 8 % par rapport à la base de référence de 2021.

Deux sites Leviton LIVE, où les professionnels peuvent expérimenter directement les solutions Leviton en temps réel et approfondir leur connaissance de l'industrie et des produits, sont désormais neutres en carbone dans le cadre du programme CN2030.

"Nous avons fait des progrès significatifs l'année dernière pour atteindre notre objectif CN2030, en particulier avec la réalisation de la neutralité carbone de notre unité commerciale Network Solutions deux ans avant la date prévue ", a déclaré Ross Goldman, Chief Sustainability Officer de Leviton et Executive Vice President/General Manager de Leviton Network Solutions. "Nous avons plus de vingt installations majeures dont 62 % de l'énergie est désormais produite par des sources propres, et nos quatre unités commerciales ont contribué de manière significative à la réduction de nos émissions de CO2e. Nous sommes plus enthousiastes que jamais à l'idée de poursuivre sur notre lancée et de continuer à progresser vers un avenir moins pollué par le carbone".

Pour en savoir plus sur notre stratégie et notre impact, le Leviton 2023 Sustainability Report est disponible sur la page web de l'entreprise consacrée au développement durable. Pour plus d'informations sur Leviton, son programme de développement durable et ses offres de produits, veuillez consulter le site leviton.com.

A propos de Leviton

Chaque jour, Leviton construit ce qui va suivre pour éclairer, alimenter et connecter les espaces quotidiens afin de répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels dans le monde entier. Des commandes à l'éclairage, en passant par l'électricité et la mise en réseau, L'innovation incessante de Leviton depuis plus d'un siècle permet à nos clients de rendre leur vie plus facile, plus sûre, plus efficace, plus productive et plus durable. Grâce à son engagement envers ses clients, à l'ingéniosité de ses employés, à la sécurité et à la qualité de ses produits et de ses solutions, Leviton est en mesure d'assurer l'avenir. Pour plus d'informations, visitez leviton.com,facebook.com/leviton, twitter.com/leviton, ou youtube.com/levitonmfg.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2453989/LEV_Sustainability_Report_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1485644/4795746/Lev_Logo_for_eta_release__003_Logo_v2.jpg