Leviton riduce del 29% le emissioni complessive di gas serra dal 2021 al 2023

Il calo delle emissioni di gas serra dal 2021 evidenziato nel rapporto sulla sostenibilità 2023 dell'azienda riflette progressi costanti verso il suo obiettivo CN2030

MELVILLE, New York, 9 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Leviton ha annunciato oggi di aver ottenuto una riduzione del 29% delle emissioni complessive di gas serra (GHG) rispetto all'anno di riferimento 2021, un passo importante verso l'obiettivo di diventare carbon neutral a livello aziendale entro il 2030 con il programma CN2030. Attraverso la generazione di energia rinnovabile in loco, sforzi accelerati di efficienza energetica, il passaggio a fornitori di energia rinnovabile e pulita e investimenti in progetti certificati di compensazione delle emissioni di carbonio per le emissioni residue rimanenti, il programma CN2030 di Leviton sta adottando un approccio su più fronti per affrontare la crisi climatica. I dettagli su questo risultato e sugli ulteriori progressi dell'azienda durante l'anno fiscale 2023 sono inclusi nel secondo rapporto annuale sulla sostenibilità pubblicato oggi. Ciò include gli Ambiti 1, 2 e Ambiti 3 selezionati in conformità con il protocollo GHG, secondo l'Accordo di Parigi e il World Resources Institute.

"Sono soddisfatto dei risultati raggiunti dalla nostra azienda fino a oggi attraverso il nostro programma CN2030", ha affermato Daryoush Larizadeh, Presidente e Ceo Leviton. "Le emissioni globali di gas serra sono ancora in aumento, quindi come leader che costruisce ciò che è vicino alla luce, all'energia e alla connessione degli spazi quotidiani, spetta a noi agire e ridurre al minimo le emissioni il più rapidamente possibile".

Il programma CN2030 consiste di cinque categorie di interventi in cui Leviton può avere il maggiore impatto: riduzione del carbonio e dell'energia, innovazione, riduzione dei rifiuti nei cantieri, massimizzazione del riciclaggio e gestione responsabile dell'acqua. Alcuni ulteriori punti salienti del 2023 nel rapporto di quest'anno sono:

La business unit Network Solutions di Leviton ha raggiunto la neutralità delle emissioni di carbonio, con una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto al 2021.

Il nostro numero di siti produttivi a zero emissioni di carbonio del programma CN2030 è aumentato, passando da 9 nel 2022 a 17 nel 2023.

La business unit Lighting Controls di Leviton ha ridotto le proprie emissioni di carbonio del 17% rispetto all'anno di riferimento 2021 e ora dispone di due strutture che sono a zero emissioni di carbonio secondo il programma CN2030.

La business unit Commercial & Industrial ha ridotto le emissioni dell'8% rispetto al 2021.

Due siti Leviton LIVE, dove i professionisti possono sperimentare direttamente le soluzioni Leviton in tempo reale e approfondire la propria conoscenza del settore e dei prodotti, sono ora entrambi carbon neutral secondo il programma CN2030.

"L'anno scorso abbiamo compiuto progressi significativi verso il nostro obiettivo CN2030, in particolare con il raggiungimento dell'obiettivo di diventare carbon neutral da parte della nostra business unit Network Solutions due anni prima del previsto", ha affermato Ross Goldman, Chief Sustainability Officer Leviton e Vicepresidente esecutivo/Direttore generale Leviton Network Solutions. "Disponiamo di oltre venti strutture importanti in cui il 62% dell'energia è ora passato a una fonte pulita e tutte e quattro le nostre business unit hanno contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2e. Guardiamo con fiducia alla possibilità di continuare a ottenere risultati positivi per promuovere ulteriormente i nostri progressi verso un futuro a basse emissioni di carbonio".

Per ulteriori informazioni sulla nostra strategia e sul nostro impatto, il Rapporto sulla sostenibilità 2023 di Leviton è disponibile sulla pagina web sulla sostenibilità dell'azienda. Per ulteriori informazioni su Leviton, sul suo programma di sostenibilità e sulle sue offerte di prodotti visitare leviton.com.

