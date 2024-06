L'excellence de VAPORESSO s'affiche aux Vapouround MENA Awards et au World Vape Show 2024

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- VAPORESSO a fait de l'INNOVATION, de la FIABILITÉ et du STYLE ses trois valeurs fondamentales depuis sa création. La marque est fière d'annoncer ses dernières réalisations à l'occasion des prestigieux Vapouround MENA Awards 2024. L'ARMOUR MAX est conçu et fabriqué pour être un acteur majeur durable qui se démarque largement de la concurrence et qui a reçu le prix du « Meilleur mod », consolidant ainsi sa position de leader dans la technologie du vapotage. Dans une double victoire remarquable, le modèle XROS 4 de VAPORESSO a également obtenu la deuxième place dans la catégorie « Meilleur mod ouvert » et la marque VAPORESSO dans la catégorie « Meilleur branding et meilleur marketing », illustrant une fois de plus l'engagement de la marque en faveur de l'excellence.

VAPORESSO ARMOUR Series at World Vape Show Dubai VAPORESSO Exhibition at World Vape Show Dubai VAPORESSO Exhibition at World Vape Show Dubai

« Les Vapouround MENA Awards témoignent du travail acharné et du dévouement de notre équipe dans le cadre de nos valeurs historiques que sont l'INNOVATION, la FIABILITÉ et le STYLE, a déclaré le représentant de VAPORESSO qui a reçu les prix. VAPORESSO vous remercie de la reconnaissance de nos consommateurs et clients. Nous continuerons à DÉPASSER L'ORDINAIRE. »

La cérémonie de remise des prix des MENA a été l'un des temps forts de la première nuit du World Vape Show 2024, où VAPORESSO a également participé à une exposition conjointe avec la marque d'e-liquide DELICIU et la marque de vapotage DOJO. Cette collaboration illustre la synergie de l'industrie qui travaille ensemble pour offrir les meilleures expériences aux consommateurs.

Les très attendus XROS 4 et XROS 4 Mini, successeurs du très populaire XROS 3, ont été présentés au public international lors du salon. La série XROS propose une large gamme de pods compatibles allant de 0,4 Ω à 1,2 Ω, qui sont réputés pour être faciles à remplir par le haut et ainsi permettre d'éviter les fuites. Le modèle XROS 4 est équipé d'un pod de 0,4 Ω qui contient le COREX 2.0, la technologie COREX améliorée qui offre une saveur plus intense et une durée de vie plus longue du pod. Ces fonctionnalités de premier ordre sont devenues l'épine dorsale qui a permis à la série XROS d'être la plus vendue dans les catégories de systèmes ouverts sur la plupart des grands marchés de vapotage.

À propos de VAPORESSO

Fondée en 2015, VAPORESSO est née de la conviction que chaque action est un effort pour atteindre l'excellence. Notre engagement inébranlable à surpasser l'ordinaire nous a propulsés au rang de première marque de vapotage au monde. Nous incarnons une vision où notre technologie et nos valeurs fusionnent pour créer une vie meilleure, plus propre et plus agréable pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440031/VAPORESSO_ARMOUR_Series_World_Vape_Show_Dubai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440032/VAPORESSO_Exhibition_World_Vape_Show_Dubai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440033/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2370241/logo_02_Logo.jpg