Lexogen achève avec succès un projet de séquençage nouvelle génération à grande échelle sur des cellules primaires humaines avec Ochre Bio

VIENNE, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lexogen, une société de biotechnologie basée à Vienne et spécialisée dans les technologies et les services de transcriptomique ARN annonce l'achèvement d'un projet de génération de données à grande échelle permettant de produire des ensembles complets de données de génomique fonctionnelle à partir d'hépatocytes humains primaires avec Ochre Bio. Le projet comprenait plus de 120 000 échantillons évalués avec la plateforme propriétaire de Lexogen de profilage d'expression génique à haute résolution sans extraction et les services NGS.

Ochre Bio est une société de biotechnologie qui développe des thérapies par ARN pour les maladies hépatiques chroniques peu prises en charge. Ochre construit et intègre de vastes données sur le foie humain, notamment des atlas exclusifs de perturbations génétiques et de maladies, afin de prédire les voies causales pour la découverte de cibles et de faciliter le développement de thérapies par ARN. Le logiciel propriétaire d'Ochre, OBELiX, permet l'analyse de la biologie des gènes dans les cellules humaines, les tissus et les foies entiers humains, et fournit un moteur de découverte piloté par l'IA pour la hiérarchisation des cibles.

Les données de séquençage ARN très précises sont fondamentales pour la plateforme de recherche sur l'humain d'Ochre. Lexogen NGS Services est un partenaire de séquençage à long terme d'Ochre Bio qui fournit des données de séquençage ARN de haute qualité à partir de divers échantillons, notamment des échantillons FFPE en banque biologique, des micro-organismes et des échantillons d'hépatocytes primaires, à l'échelle et dans le temps. Lexogen NGS Services opère en conformité avec les BPLA et s'appuie principalement sur les technologies propriétaires de Lexogen conçues, développées et fabriquées conformément à la norme ISO 13485 à Vienne, en Autriche. Leurs équipes d'experts fournissent des flux de travail de pointe, rationalisés et personnalisables afin d'obtenir les meilleurs résultats pour tous les types d'échantillons, y compris les plus difficiles. Les technologies propriétaires THOR et de mise en commun de Lexogen autorisent le séquençage ARN sans étape d'extraction, offrant constance et résolution élevées à grande échelle.

« Dans le domaine de la découverte de cibles pilotée par l'IA, la puissance d'une plateforme dépend des données qui l'alimentent. Avec plus de 120 000 échantillons dérivés d'hépatocytes humains primaires, un système intrinsèquement complexe et variable, la qualité rigoureuse des données et la cohérence entre les échantillons deviennent essentielles pour l'interprétabilité. Les données de séquençage très précises, le traitement standardisé et les performances reproductibles des essais permettent aux modèles d'apprentissage automatique de séparer le véritable signal biologique du bruit technique. La technologie propriétaire THOR de Lexogen et le service expert RNA-Seq ont fourni des données exceptionnelles à grande échelle permettant de meilleures prédictions de cibles à l'avenir » déclare Quin Wills, fondateur et PDG d'Ochre Bio.

« L'intégralité de l'équipe de Lexogen s'efforce de fournir des services de haute qualité à grande échelle pour nos clients et nos partenaires industriels. La fourniture de données fiables et précises constitue l'élément central de notre activité, et nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes à chaque étape du processus. En privilégiant la qualité et la cohérence, nous souhaitons aider nos partenaires à faire progresser leurs découvertes et à accélérer l'innovation. La mission de Lexogen va même au-delà : nous avons à cœur d'accompagner les chercheurs et les entreprises qui développent des thérapies et des outils de diagnostic qui améliorent la vie des patients, et nous sommes reconnaissants que notre travail puisse jouer un rôle, même minime, dans l'amélioration de la santé pour tous » déclare Stephane Barges, PDG de Lexogen.

À propos de Lexogen

Depuis près de 20 ans, Lexogen offre des solutions complètes pour l'analyse du transcriptome et le séquençage de l'ARN, notamment des kits, des réactifs, de la bioinformatique et des services (CRO). Les produits de Lexogen sont conçus et fabriqués à Vienne, en Autriche, et les services de séquençage proviennent également de Vienne. L'entreprise est certifiée ISO 9001 et 1385, et tous les services sont exécutés en conformité avec les BPLA et le RGPD.

