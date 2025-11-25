Lexogen completa con éxito un proyecto de secuenciación de células primarias humanas con Ochre Bio

-Lexogen completa con éxito un proyecto de secuenciación de próxima generación de células primarias humanas a gran escala con Ochre Bio

VIENA, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lexogen, una empresa biotecnológica con sede en Viena especializada en tecnologías y servicios de transcriptómica de ARN, anuncia la finalización de un proyecto de generación de datos a gran escala que genera conjuntos de datos genómicos funcionales completos de hepatocitos humanos primarios con Ochre Bio. El proyecto incluyó más de 120.000 muestras evaluadas con la plataforma patentada de Lexogen para la creación de perfiles de expresión génica de alta resolución y sin extracción, y NGS Services.

Ochre Bio es una empresa de biotecnología que desarrolla medicamentos de ARN para enfermedades hepáticas crónicas con tratamiento insuficiente. Ochre crea e integra una amplia gama de datos hepáticos humanos, incluyendo atlas patentados de perturbaciones genéticas y enfermedades, para predecir las vías causales y descubrir dianas terapéuticas y facilitar el desarrollo de terapias de ARN. El software patentado OBELiX de Ochre permite la investigación de la biología genética en células, tejidos e hígados humanos, y proporciona un motor de descubrimiento basado en IA para la priorización de dianas terapéuticas.

Los datos de ARN-Seq de alta fidelidad son fundamentales para la plataforma de descubrimiento de Ochre en humanos. Lexogen NGS Services ha sido un socio de confianza de Ochre Bio durante años, ofreciendo datos de ARN-Seq de alta calidad a partir de diversas muestras, incluyendo muestras de FFPE de biobancos, de microorganismos y de hepatocitos primarios, a escala y a tiempo. Lexogen NGS Services opera de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio actuales (cGLP) y se basa principalmente en tecnologías patentadas de Lexogen, diseñadas, desarrolladas y fabricadas bajo la norma ISO 13485 en Viena, Austria. Sus equipos de expertos ofrecen flujos de trabajo de vanguardia, optimizados y personalizables para obtener los mejores resultados en todo tipo de muestras, incluidas las más complejas. Las tecnologías patentadas THOR y de pooling de Lexogen permiten una secuenciación de ARN sin extracción, alta consistencia y resolución a gran escala.

"En el descubrimiento de dianas basado en IA, la potencia de una plataforma depende de los datos que la sustentan. Con más de 120.000 muestras derivadas de hepatocitos humanos primarios, un sistema inherentemente complejo y variable, la rigurosa calidad de los datos y la consistencia entre muestras se vuelven esenciales para la interpretabilidad. Los datos de secuenciación de alta fidelidad, el procesamiento estandarizado y el rendimiento reproducible de los ensayos permiten que los modelos de aprendizaje automático distingan la verdadera señal biológica del ruido técnico. La tecnología patentada THOR de Lexogen y el servicio experto de ARN-Seq han proporcionado datos excepcionales a gran escala, lo que permite mejores predicciones de dianas en el futuro." dijo Quin Wills, fundador y consejero delegado de Ochre Bio.

"Todo el equipo de Lexogen se esfuerza por ofrecer servicios de alta calidad a gran escala para nuestros clientes y socios del sector. Proporcionar datos fiables y precisos es fundamental para nuestro trabajo, y nos comprometemos a cumplir con los más altos estándares en cada etapa del proceso. Al centrarnos en la calidad y la consistencia, buscamos apoyar a nuestros socios en el avance de sus descubrimientos y la aceleración de la innovación. La misión de Lexogen va más allá: nos motiva profundamente apoyar a investigadores y empresas que desarrollan terapias y herramientas de diagnóstico que mejoran la vida de los pacientes, y agradecemos que nuestro trabajo pueda contribuir, aunque sea mínimamente, a una mejor atención médica para todos." comentó Stephane Barges, consejero delegado de Lexogen.

Acerca de Lexogen

Durante casi 20 años, Lexogen ha ofrecido soluciones integrales para el análisis del transcriptoma y la secuenciación de ARN, incluyendo kits, reactivos, bioinformática y servicios (CRO). Los productos de Lexogen se diseñan y fabrican en Viena, Austria, y los servicios de secuenciación también se prestan desde Viena. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001 y 1385, y todos los servicios se prestan de conformidad con las buenas prácticas de laboratorio actuales (cGLP) y el RGPD.

Para más información, visite el sitio web de Lexogen: www.lexogen.com y siga @lexogen.

Contacto:

Email: [email protected]

Tel.: +43 1 345 1212

