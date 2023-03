LEXUS ENTREGARÁ EL PREMIO LEXUS DESIGN AWARD Y SHAPED BY AIR, UN HOMENAJE AL ESPÍRITU DE SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EN EL DISEÑO DE LEXUS DURANTE LA SEMANA DEL DISEÑO DE MILÁN

LA PRESENTACIÓN INCLUIRÁ LA INSTALACIÓN INMERSIVA HOMÓNIMA DE SUCHI REDDY JUNTO CON PRESENTACIONES DE LOS PROTOTIPOS DE LOS GANADORES DEL PREMIO LEXUS DESIGN AWARD 2023

PLANO, Texas, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Lexus anunció hoy su participación en la edición 2023 de la Semana del Diseño de Milán, la celebración global líder del diseño internacional. Desde 2005, Lexus ha creado experiencias atractivas e inmersivas para los visitantes de la Semana de Diseño de Milán, asociándose con creativos visionarios como Philippe Nigro, Neri Oxman, Sou Fujimoto, Rhizomatics y Germane Barnes, entre otros. Este año, Lexus presentará Shaped by Air, una instalación de la aclamada artista y arquitecta Suchi Reddy, fundadora de Reddymade Architecture and Design, que se inspira en la calidad del "moldeado por aire" del Lexus Electrified Sport. Además, la instalación ofrecerá a los huéspedes la oportunidad de ver presentaciones de los prototipos de los cuatro ganadores del premio LEXUS DESIGN AWARD 2023.

La instalación de Reddy, Shaped by Air, celebra el compromiso compartido de los colaboradores con el diseño centrado en el ser humano, neutral en carbono y de impecable diseño. Tras el lanzamiento de la primera versión de la instalación en el Instituto de Arte Contemporáneo, Miami (ICA Miami) durante la Semana de Arte y Diseño de Miami 2022, Reddy ha reimaginado su visión para la instalación etérea en Milán, proporcionando el complemento perfecto para su contexto único en Superstudio. En exhibición del 17 al 23 de abril, Shaped by Air se concibe como una instalación inmersiva que invita al visitante a descubrir el vehículo a través de un bosque de sus formas compuestas, que reflejan su diseño moldeado por el aire y recuerdan las formas orgánicas y foliares de Henri Matisse. La instalación presenta una interpretación a escala del Lexus Electrified Sport, que se revela a través de un "bosque" en suave movimiento de las formas compuestas del automóvil activadas por el movimiento, el sonido y la luz.

"El compromiso continuo de Lexus con la innovación, así como su apoyo a un enfoque artístico que es una confluencia del arte y el diseño, me llevó a concebir esta experiencia inmersiva como una escultura y una experiencia espacial multisensorial", señaló Suchi Reddy.

Compuesta parcialmente de materiales de desecho, la malla metálica de la escultura transmite una sensación de movimiento. Al igual que en la instalación en Miami, las piezas primero se ven abstractas y, a medida que el espectador se acerca, se revelan como el contorno de un automóvil. Reddy, cuyo espíritu de diseño ha sido descrito como un enfoque de "la forma sigue la sensación", ha calibrado cuidadosamente el entorno para que sea acogedor, contemplativo y envolvente. La exposición transmitirá la sensación de caminar por un bosque con los efectos complementarios del sonido y la luz. Un elemento fundamental de los valores de Lexus es omotenashi, un concepto que abarca tanto la hospitalidad como la conciencia plena, y el espacio de Milán contará con un salón elevado que proporcionará un área para el descanso y la reflexión.

Como precursor de Milán, la primera iteración de Shaped by Air, una instalación al aire libre, tendrá un nuevo enfoque a medida que se traslade hacia los interiores en el espacio de experiencias de marca de lujo de Lexus, INTERSECT BY LEXUS – TOKIO. La cautivadora instalación estará en exhibición a partir del 17 de marzo.

En la iluminada galería junto a la instalación Shaped by Air hay una presentación de prototipos de los cuatro ganadores del LEXUS DESIGN AWARD 2023, que expresa la creencia de Lexus de que el diseño puede generar el cambio que queremos en el mundo. Ahora en su undécimo año, el premio celebra el talento creativo emergente de todo el mundo. Seleccionados entre 2,068 postulaciones procedentes de 63 países y regiones de todo el mundo, los talentos emergentes de este año incluyen a: Pavels Hedström (Suecia, residiendo en Dinamarca), Jiaming Liu (China), Oficina temporal, [Singapur (Vincent Lai) y Canadá (Douglas Lee), radicado en los Estados Unidos] y Kyeongho Park y Yejin Heo (República de Corea).

El instructivo del premio LEXUS DESIGN AWARD 2023 invitó a los diseñadores a presentar conceptos que anticiparan un desafío del futuro, abordaran ese desafío con una solución innovadora y cautivaran la imaginación con un diseño excepcional, a la vez que mejoraran sin problemas la felicidad de todos. La presentación del premio LEXUS DESIGN AWARD este año también marca el lanzamiento por parte de la marca del premio People's Choice Award, que invitará a los espectadores a emitir un voto por su prototipo favorito tanto en línea como en Superstudio en Milán.

"Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con la inimitable Suchi Reddy y ver al Electrified Sport cobrar vida junto con el trabajo de nuestros ganadores del premio LEXUS DESIGN AWARD", expresó Brian Bolain, director global de marketing de Lexus. "El compromiso de Suchi con el diseño para un mejor mañana captura el espíritu innovador del premio, y no podemos imaginar una sinergia más perfecta para la presentación de Milán de este año".

Desde 2005, Lexus ha estado a la vanguardia de la electrificación pionera en el mercado de lujo. Con la introducción del concepto Electrified Sport de última generación, Lexus sigue superando los límites de la tecnología y la elaboración con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y una consideración por las necesidades cambiantes del transporte y los estilos de vida en todo el mundo. La instalación de Suchi destaca el potencial total de la electrificación y subraya la visión de Lexus para un futuro centrado en las personas, neutral en carbono y enfocado en la elaboración y la calidad.

DETALLES DEL EVENTO:

Duración

Día para la prensa, 17 de abril, 2 p. m. a 9 p. m.

Días para el público, 18 al 23, 11 a. m. a 9 p. m.

Lugar

Superstudio Più (Art Point)

Via Tortona, 27 20144 – Milán, Italia

Exhibiciones

Instalación creada por Suchi Reddy

Diseños de los cuatro ganadores del premio Lexus Design Award 2023

Organizador

Lexus International

ACERCA DE SUCHI REDDY

Suchi Reddy fundó Reddymade en 2002 con un enfoque de diseño que privilegia la calidad emocional del compromiso humano con el espacio. Guiada por su mantra "la forma sigue al sentimiento", la práctica arquitectónica y artística de Reddy se basa en su investigación en la intersección de la neurociencia y las artes. Trabajando en pos de una idea más amplia de "justicia de diseño", se dedica a ampliar nuestras nociones de empatía, equidad y agencia, donde se reconoce la importancia del diseño como un activo en beneficio de todos, no solo de algunos.

Reddy enseña en la Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation de la Universidad de Columbia y en Irwin S. Chanin School of Architecture de Cooper Union. Fue la Crítica Walton 2022 de la Universidad Católica de América y la Profesora Distinguida Plym de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois, Champaign–Urbana en 2019, donde su trabajo se centró en la experiencia arquitectónica contemporánea a través de la perspectiva de la neuroestética, la neurofenomenología y el diseño sensorial.

Reddy ha presentado y dictado conferencias sobre el trabajo de la firma en numerosos eventos, entre ellos la conferencia anual de The Salk Institute for the Academy of Neuroscience for Architecture, el Festival WSJ Future of Everything, el Aspen Ideas Festival, la Universidad de Illinois y la Universidad de Wisconsin.

Forma parte de la junta de Design Trust for Public Space, Storefront for Art and Architecture y Madame Architect, y es integrante del Consejo Asesor del Decano de la Detroit Mercy School of Architecture + Community Development.

ACERCA DE LEXUS

Lexus se lanzó en 1989 con un sedán insignia y una experiencia para los huéspedes que ayudó a definir la industria automotriz prémium. En 1998, Lexus introdujo la categoría de crossover de lujo con el lanzamiento del Lexus RX. Lexus, líder en ventas de híbridos de lujo, produjo el primer híbrido de este tipo del mundo y desde entonces ha vendido más de 2.33 millones de vehículos híbridos, incluidos HEV, PHEV y BEV. (A fines de agosto de 2022.) Lexus, una marca mundial de automóviles de lujo con un compromiso inquebrantable con el diseño audaz e intransigente, una fabricación excepcional y un rendimiento estimulante, ha desarrollado su línea para satisfacer las necesidades de la próxima generación de huéspedes de lujo globales y actualmente está disponible en más de 90 países/regiones en todo el mundo.

Los asociados/miembros del equipo Lexus a nivel global están dedicados a crear experiencias asombrosas que son exclusivamente Lexus y que emocionan y cambian el planeta.

ACERCA DEL PREMIO AL DISEÑO LEXUS

El Premio al Diseño Lexus (LEXUS DESIGN AWARD) lanzado por primera vez en 2013, es una competencia internacional de diseño dirigida a creadores prometedores de todo el mundo. El premio busca fomentar el crecimiento de ideas que contribuyan a la sociedad apoyando a los diseñadores y creadores cuyo trabajo puede ayudar a dar forma a un futuro mejor. Ofrece una oportunidad única para que cada finalista trabaje con un diseñador mundialmente reconocido como mentor para crear prototipos de sus diseños y luego exhibirlos en uno de los eventos más importantes del calendario de diseño.

ACERCA DE INTERSECT BY LEXUS - TOKIO

INTERSECT BY LEXUS es un espacio de lujo único donde la gente puede experimentar Lexus sin ponerse detrás del volante. Sin concesionario ni un espacio minorista tradicional, pueden interactuar con Lexus a través del diseño, el arte, la moda, la cultura, el cine, la música y la tecnología. Situado en el centro de Aoyama, un vecindario reconocido por su diseño pionero, su moda y su escena culinaria, INTERSECT BY LEXUS – TOKIO es una parada que invita a los huéspedes a disfrutar una experiencia elevada en café y bistró, así como instalaciones innovadoras y eventos personalizados.

