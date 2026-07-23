AIは働き方を一新しつつある：Adecco Groupのホワイトペーパーが、ハイブリッド型労働力の統合運用の必要性を明らかに

Adecco Groupが委託した新たなホワイトペーパーは、AIが働き方を変革していることを明らかにし、組織が人材、AIエージェント、フィジカルAIをどのように統合的に運用できるかを概説している。

OECD諸国の就業率は依然として過去最高水準に近い

AIは雇用を削減するよりも速いペースで業務を変革しているが、その適応状況は業種、職種、組織の準備状況によってばらつきがある

2022年から2025年にかけてAI関連の新規雇用が190万件創出された

この機会は、企業での導入を支援することにあり、米国企業のわずか18％、欧州企業の20％しか、AIを中核となるワークフローに大規模に統合しておらず、労働力の変革には依然として大きな余地が残されている

ハイブリッド型労働力の統合運用が、インテリジェンス時代の新たな管理手法として台頭している

チューリッヒ, 2026年7月23日 /PRNewswire/ -- The Adecco Group（SIX: ADEN）は本日、Altermindと共同で作成したホワイトペーパー「転換点に立つ：AI、仕事の未来、ハイブリッド労働市場の台頭（On the threshold: AI, the future of work and the rise of hybrid labor markets）」を公開しました。同報告書は、世界経済が直面する真のリスクは、企業が変革に動かないことにあると指摘しています。組織は、生産性を高め、信頼を守り、AIへの投資から価値を生み出すために必要なスピードで、業務を再設計できていません。本ホワイトペーパーでは、The Adecco Groupが今後10年間の業務編成の在り方を決定づけると考える新たなモデル、「ハイブリッド型労働力の統合運用」を紹介しています。これは、人材、AIエージェント、自動化、フィジカルAIがそれぞれ最大限の価値とインパクトの創出に貢献できるよう、業務を再設計する管理手法です。

The Adecco GroupのCEOであるDenis Machuelは、次のように述べました。「根拠は明白です。AIは、将来の仕事のあり方を根本的に変えつつあり、組織が価値を創出する方法を再設計する機会を生み出しています。AIの次の段階を制する鍵は、仕事を再設計することにあります。つまり、人が何をすべきか、AIエージェントに何ができるか、スキルがどのように進化しているか、将来どのようなスキルが必要になるか、そして価値がどのように創出され、測定されるかを理解することです。それがハイブリッド型労働力の統合運用の役割であり、まさにこれが私たちの使命です。

「技術は能力を生み出します。人がそれを価値に変えます。ハイブリッド型労働力の統合運用によって、それを拡張可能にします。私たちは、AI変革における人に関わる側面を牽引する準備ができています。」

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SOURCE The Adecco Group