Líder do setor, Baris Ertan junta-se a Baringa para impulsionar a expansão de práticas de comércio global de commodities e energia na América do Norte

HOUSTON, 1 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Baringa Partners contratou o veterano do setor Baris Ertan para impulsionar a expansão no comércio global de energia e commodities e fortalecer a presença da empresa como um todo no setor de energia e serviços públicos na América do Norte. A Ertan se junta a um negócio norte-americano em rápida expansão para a Baringa, que está sendo impulsionado por mudanças significativas nos negócios e novas oportunidades de grande volumes de investimentos em vários setores.

"A transição para energia limpa está em andamento em grande parte do mundo, com a necessidade de trilhões de dólares em novos investimentos", disse David Hatcher, diretor de Energia e Recursos da Baringa. "O comércio e a otimização estão no centro da liberação de valor desses novos ativos e modelos de negócios que impulsionarão o futuro de forma sustentável, enquanto fazem a transição do passado de forma responsável. Não poderíamos pedir um líder melhor do que Baris para juntar-se à nossa equipe e ajudar-nos a aproveitar esta oportunidade verdadeiramente global."

O maior foco da Baringa na América do Norte e presença no mercado de Houston expandirá a presença física da empresa nos principais centros de comercialização de energia e commodities do mundo, que já incluem Londres, Singapura e Nova York.

"Nossos clientes nos setores de energia renovável, petróleo e gás, commodities físicas, gás natural liquefeito (LNG) e comércio de produtos ambientais estão desenvolvendo negócios que dependem de escala internacional e interconectividade do mercado global", de acordo com Nick Tallantyre, líder de negócios globais da Baringa. "Agregar Baris à nossa equipe em Houston nos dá credibilidade instantânea para enfrentar as iniciativas globais mais importantes de nossos clientes em todas as principais geografias."

No último ano, a Baringa recebeu prêmios notáveis nos mercados de energia, incluindo medalhas de ouro do Financial Times para os mercados de energia, serviços públicos e ambientais e por consultoria no setor de petróleo e gás. A empresa foi reconhecida como vencedores da Energy Risk's Global Climate Risk Innovation of the Year, e como Advisory Firm of the Year for Asia.

"Estou entusiasmado por me juntar a uma equipe com a marca e o foco do setor da Baringa", disse Ertan. "Tive a oportunidade de liderar grandes equipes de consultoria no passado, que alcançaram muito sucesso e acumularam elogios consistentes no setor, e agora estou entusiasmado com a construção de algo verdadeiramente único na Baringa, medido pelo sucesso de nossos clientes e pelas oportunidades de crescimento para nosso pessoal."

Ertan se junta à Baringa em meio a um rápido crescimento de ofertas direcionadas ao mercado da América do Norte. Desde 2020, a Baringa lançou várias ofertas que complementarão o foco da Ertan em negociação e gestão de riscos, incluindo: 1) um modelo de risco financeiro do impacto do clima líder de mercado, 2) fundamentos de mercado de longo prazo e serviços de transações para mercados de energia e gás em todos os mercados de ISO/RTO (operador de sistema independente/organização regional da transmissão) da América do Norte, e 3) serviços para transformar redes de energia e permitir a implementação confiável de fontes renováveis e recursos de energia distribuída (DER).

Sobre a Baringa Partners

A Baringa Partners é uma consultoria independente de negócios e tecnologia. Ajudamos as empresas a operar de forma mais eficaz, navegar pelas mudanças do setor e alcançar novos mercados. Utilizamos nossos insights, ideias e pragmatismo do setor para ajudar cada cliente a melhorar seus negócios. A colaboração é fundamental para a nossa estratégia e cultura, o que nos garante atrair os melhores e o mais promissores. E é por isso que os clientes têm apreço por trabalhar conosco.

A Baringa foi lançada em 2000 e agora tem mais de 900 funcionários e 92 parceiros em nossas áreas de atuação: energia e recursos, serviços financeiros, produtos e serviços, além de governo e setor público. Essas práticas são suportadas por equipes intersetoriais focadas em cliente e digital; finanças, risco e conformidade; excelência em pessoas; cadeia de suprimentos e aquisições; dados, análises e IA; automação inteligente e excelência em operações; e transformação da tecnologia. Operamos globalmente e temos escritórios no Reino Unido, Europa, Austrália, EUA e Ásia.

A Baringa Partners foi eleita a empresa de consultoria de gestão líder no Financial Times UK Leading Management Consultants 2021 nas categorias Energy, Utilities & the Environment, and Oil & Gas. Nos últimos 14 anos, temos nos posicionado entre as dez maiores empresas nas categorias de pequeno, médio e grande porte na lista Best Workplaces™ do Reino Unido pelo Great Place to Work®. Somos um dos 50 melhores empregadores para mulheres e reconhecidos pelo Best Employers for Race (melhores empregadores para a raça).

Baringa. Brighter Together.

Para mais informações, acesse www.baringa.com

FONTE Baringa Partners

SOURCE Baringa Partners