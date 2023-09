LÍDERES DO TURISMO GLOBAL E ESPECIALISTAS DO SETOR SE UNEM NA ARÁBIA SAUDITA PARA CELEBRAR O DIA MUNDIAL DO TURISMO 2023

O tema "Turismo e Investimentos Verdes" deste ano visa promover a compreensão mútua, estimular a sustentabilidade econômica e fomentar a prosperidade social no setor

Com a recuperação do setor pós-pandemia mais rápida do mundo entre os países do G20, a Arábia Saudita sediar o Dia Mundial do Turismo reflete sua ambição de colocar o turismo e a sustentabilidade no centro de sua transformação da Visão 2030.

Setor Global de Turismo Prestes a Alcançar US$ 9,5 Trilhões em 2023

RIADE, Arábia Saudita, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Líderes de todo o setor global de turismo estão prontos para se unir em Riade para o Dia Mundial do Turismo da OMT (DMT) deste ano, que será comemorado de 27 a 28 de Setembro. Através de uma série de eventos impactantes, ministros globais, líderes da indústria e especialistas destacarão o poder do turismo e explorarão oportunidades de colaboração para promover o crescimento do setor, colocando as pessoas, o planeta e a prosperidade no centro dos acontecimentos.

GLOBAL TOURISM LEADERS UNITE IN RIYADH TO CELEBRATE WORLD TOURISM DAY 2023

Sob o tema "Turismo e Investimentos Verdes", o DMT 2023 examinará o papel do investimento nas pessoas e no planeta para garantir meios de subsistência, e promover a compreensão mútua, explorando ao mesmo tempo oportunidades para ampliar o alcance do impacto econômico e social da indústria a mais pessoas em todo o mundo, protegendo a prosperidade para todos.

O setor global de turismo prevê contribuir com US$ 9,5 trilhões para o PIB em 2023, de acordo com o WTTC. Isso está de acordo com a previsão da OMT de que o turismo continua bem encaminhado para atingir de 80% a 95% dos níveis pré-pandemia este ano e é amplamente esperado que ultrapasse os níveis de 2019 em 2024. Como um dos maiores impulsionadores econômicos da economia global, o setor é responsável por uma riqueza de oportunidades de negócios e de emprego, desempenhando também um papel fundamental na aproximação de culturas, na conexão entre pessoas e na melhoria da compreensão mútua. Refletindo o potencial do setor como um importante impulsionador de mudança, três temas guiarão os acontecimentos do evento: compreensão mútua, sustentabilidade econômica e prosperidade social.

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse:

" Temos uma oportunidade histórica de traçar um novo rumo para o setor global de turismo, centrado no desenvolvimento sustentável, na criação de empregos e na resiliência econômica. O turismo – como catalisador da mudança – promove a compreensão mútua, constrói pontes e protege o patrimônio cultural e a conservação ambiental, contribuindo para um mundo mais harmonioso.

"O Dia Mundial do Turismo 2023 é uma plataforma importante para o mundo celebrar os sucessos do setor e explorar soluções para os seus desafios. A Arábia Saudita tem a honra de sediar esta prestigiada ocasião e estamos ansiosos por receber em Riade os líderes do turismo dos setores público e privado."

Além disso, o Sr. Zurab Pololikashvili, Secretário Geral da OMT, acrescentou:

"Neste Dia Mundial do Turismo, focamos na necessidade vital de investir na construção de um setor mais sustentável para as pessoas, o planeta e a prosperidade. O dia também deixa claro por que a OMT enfatiza a necessidade de investimento em educação e maior inovação como bases para o crescimento e transformação de longo prazo. A celebração oficial deste ano na Arábia Saudita reflete como o turismo está sendo adotado para diversificar as economias e gerar oportunidades para todos."

Ao sediar este evento quatro anos após ter se aberto pela primeira vez para turistas globais em 2019, a Arábia Saudita demonstra seu compromisso como uma coordenadora dedicada do setor de turismo, com o objetivo de mostrar seu progresso em conectar os Sauditas ao mundo, construindo pontes entre culturas, nutrindo talentos na hospitalidade e criando oportunidades de investimento para a comunidade internacional.

Marcando a maior reunião de líderes globais do turismo na história de 43 anos do Dia Mundial do Turismo, avaliada pelo número de ministros presentes, o DMT 2023 contará com uma série de sessões envolventes, painéis de discussão e workshops liderados por renomados especialistas do setor e líderes governamentais. Os participantes do evento também irão participar de um jantar de gala no local do Patrimônio Mundial da UNESCO em Riade, Diriyah, para celebrar o Dia Mundial do Turismo e sua importância global.

A escala do evento realizado em Riade demonstra a importância atribuída pelo governo Saudita ao desenvolvimento do setor de turismo global e segue a eleição do Reino para a presidência da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT) para 2023.

O evento em Riade para o DMT 2023 da OMT, nos dias 27 e 28 de Setembro, mostra o crescimento da capital como um centro para grandes eventos empresariais e promete ser um marco importante no calendário do turismo global, oferecendo insights valiosos e discussões inspiradoras sobre o papel do turismo para unir culturas e promover a compreensão mútua.

Sobre o Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo da Arábia Saudita foi fundado em 2020, após a abertura da Arábia Saudita para turistas internacionais em 2019. O Ministério lidera a Visão do Reino de colocar o turismo Saudita para a vanguarda. Seus esforços estão alinhados com as metas ambiciosas do Reino, com o objetivo de criar 1 milhão de empregos para seus cidadãos, possibilitar um crescimento acelerado e sustentável com políticas orientadas para o futuro, investimentos e desenvolvimento de talentos orientados por dados, receber 100 milhões de visitas turísticas até 2030 e ampliar a contribuição do setor para o PIB, de 3% para 10%. Ao fazê-lo, o Ministério do Turismo emite licenças e classificações para atividades turísticas, cria e aprova regulamentos de visto de turista.

Sobre a OMT

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência especializada das Nações Unidas para promover o turismo como um veículo para o desenvolvimento igualitário, inclusivo e sustentável. Trabalhando com seus Estados Membros, organizações internacionais e o setor privado, a OMT promove viagens seguras para todos. A OMT também trabalha para tornar o turismo a base da confiança e da cooperação internacional e um pilar central do crescimento e das oportunidades. Como parte do sistema mais amplo das Nações Unidas, a OMT está na vanguarda dos esforços globais para alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo por meio de sua capacidade de criar empregos dignos, promover a igualdade e preservar o patrimônio natural e cultural.

https://www.unwto.org/world-tourism-day-2023

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2213428/WORLD_TOURISM_DAY_2023.jpg

FONTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia