Life Electric : Lancement de la marque GWM Brésil et première mondiale de HAVAL H6 PHEV 4WD

BAODING, Chine, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 23 novembre, au Museu do Amanhã à Rio, GWM a lancé sa marque et présenté en première mondiale son HAVAL H6 PHEV 4WD. GWM Brésil offrira des solutions plus propres et plus intelligentes, en tant que pionnier dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle (NEV) sur le marché latino-américain en croissance rapide.

Symbolisée par la formule « Tomorrow is ON », GWM a présenté lors de l'événement sa vision de marque, sa technologie électrique intelligente et son plan commercial à des centaines de médias et d'investisseurs.

Life Electric: GWM Brazil brand launch & HAVAL H6 PHEV 4WD World Premiere

Le 1er HAVAL H6 PHEV 4WD de GWM est sorti de l'usine d'Iracemápolis. Cette ancienne usine du groupe Daimler a terminé sa mise à niveau technologique plus tôt cette année. Le HAVAL H6 PHEV 4WD utilise également un logo HAVAL actualisé, montrant sa dernière technologie et image EV. Le modèle a été conçu et adapté spécialement par l'équipe R&D de GWM en fonction des conditions routières locales, des habitudes de déplacement des utilisateurs et du réseau de recharge moderne. Le modèle dispose d'une grande autonomie de 170 km, d'un couple maximal de 762 N.m et d'une puissance maximale de 289 kW, grâce à la technologie DHT développée indépendamment par GWM sous la plateforme L.E.M.O.N. (acronyme de « Lightweight Electrification, Multi-purpose, Omni-protection, and Networking », soit : électrification légère, polyvalente, omniprotection et réseau).

« La grande autonomie de HAVAL H6 PHEV est remarquable, ce qui nous libère de la nécessité de devoir réaliser des charges fréquentes. Lors de l'essai routier, le modèle a pu accélérer rapidement avec une forte puissance. Ce modèle comprend également des commandes vocales et des commandes à distance basées sur les applications. Ces expériences sont novatrices et excellentes », a déclaré un journaliste des médias locaux après l'essai routier.

La livraison de HAVAL H6 PHEV 4WD devrait commencer au Brésil au premier trimestre de l'année prochaine, avec d'autres modèles électrifiés. Le Brésil sera un centre historique et régional pour GWM, qui élargira son réseau de véhicules à énergie nouvelle dans d'autres marchés latino-américains.

Au début de cette année, GWM a officiellement repris l'ancienne usine d'Iracemápolis de Daimler et a annoncé qu'elle réaliserait une transformation intelligente et numérique de l'usine. En juillet de cette année, lorsque le vice-président brésilien Hamilton Mourão a visité l'usine, il a reconnu la technologie de pointe de GWM dans les domaines de l'intelligence et de la nouvelle énergie.

« GWM proposera aux utilisateurs des véhicules à énergie nouvelle avec des produits innovants et de nouvelles technologies. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'expériences de mobilité propres et intelligentes », a déclaré Yang Weiqi, président de GWM Brésil, lors de la conférence de lancement de la marque.

À propos de GWM

Fondée en 1984, Great Wall Motor Co. Ltd. (ci-après appelée « GWM ») est une entreprise internationale de fabrication d'automobiles multimarques. GWM a mis en place des centres de R&D et d'innovation technologique en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Autriche, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et dans d'autres pays et régions. Elle détient 1 301 brevets et 914 brevets sous licence dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Suite à la publication de sa stratégie 2025, GWM continuera de construire une écologie industrielle « forestière » gagnant-gagnant avec des partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle. GMW poursuivra également ses investissements dans la R&D afin de créer des produits plus verts, plus intelligents et plus sûrs pour les utilisateurs mondiaux.

