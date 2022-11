Vida elétrica: Lançamento da marca GWM Brasil e estreia mundial do HAVAL H6 PHEV 4WD

BAODING, China, 27 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 23 de novembro, no Museu do Amanhã (Rio de Janeiro), a GWM lançou sua marca no Brasil e fez a estreia mundial do veículo HAVAL H6 PHEV 4WD. Como pioneira de veículos movidos a novas energias no crescente mercado latino-americano, a GWM Brasil oferecerá soluções de mobilidade mais limpas e inteligentes.

Com o lema "Tomorrow is ON", a GWM apresentou sua visão para a marca, sua tecnologia elétrica inteligente e seu plano de negócios a centenas de investidores e representantes da mídia.

Life Electric: lançamento da marca GWM Brazil e HAVAL H6 PHEV 4WD World Premiere (PRNewsfoto/GWM)

O primeiro HAVAL H6 PHEV 4WD global da GWM foi produzido em Iracemápolis, após a atualização tecnológica, no início deste ano, da antiga unidade do Daimler Group. O HAVAL H6 PHEV 4WD também possui um logo atualizado, refletindo a mais recente tecnologia para veículos elétricos e a nova imagem da marca. O modelo foi projetado e aprimorado pela equipe de P&D da GWM com base nas condições rodoviárias, nos hábitos de viagem e na rede de carregamento locais. O modelo possui uma autonomia de 170 km (líder em sua classe), um torque máximo de 762 N.m e uma potência máxima de 289 kW, graças à tecnologia DHT, que foi desenvolvida de forma independente pela GWM através da plataforma L.E.M.O.N. (sigla de Lightweight Electrification, Multi-purpose, Omni-protection, and Networking - Eletrificação leve, multifuncional, omniproteção e rede).

"A autonomia do HAVAL H6 PHEV é impressionante, libertando o veículo da necessidade de carregamentos frequentes. Durante o test drive, o modelo consegue acelerar rapidamente e com muita potência. O modelo também possui comandos de voz e operação remota baseados em aplicativos. Essas experiências são inovadoras e excelentes", afirmou um jornalista da mídia local após o test drive.

O HAVAL H6 PHEV 4WD deverá começar a ser vendido no Brasil no primeiro trimestre do próximo ano, e os modelos mais eletrificados virão a seguir. O Brasil será um centro regional para a GWM, expandindo sua rede de veículos elétricos em outros mercados latino-americanos.

No início deste ano, a GWM ocupou oficialmente a antiga unidade da Daimler em Iracemápolis e anunciou a transformação inteligente e digital do complexo. Ao visitar a unidade em julho deste ano, Hamilton Mourão, o vice-presidente brasileiro, elogiou a tecnologia líder da GWM nas áreas da mobilidade inteligente e das novas energias.

"A GWM disponibilizará veículos movidos a novas energias, com produtos inovadores e novas tecnologias, proporcionando uma experiência de mobilidade limpa e inteligente", afirmou Yang Weiqi, presidente da GWM Brasil, no evento de lançamento da marca.

Sobre a GWM

Fundada em 1984, a Great Wall Motor Co. Ltd. ("GWM") é uma empresa internacional que fabrica automóveis de várias marcas. A GWM estabeleceu centros de P&D e inovação tecnológica na China, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Áustria, no Japão, na Coreia do Sul, na Índia e em outros países e regiões. A marca possui 1301 patentes emitidas e 914 patentes licenciadas na área dos veículos movidos a novas energias. Após o lançamento de sua estratégia para 2025, a GWM continuará desenvolvendo uma ecologia industrial "florestal" benéfica para todos, com parceiros a montante e a jusante da cadeia industrial, e continuará investindo em P&D para criar produtos mais ecológicos, mais inteligentes e mais seguros para usuários espalhados em todo o mundo.

