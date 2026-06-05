Lifeline AI remporte la finale mondiale de Red Bull Basement, un concours de jeunes pousses qui lui octroie 100 000 dollars de financement sans prise de participation

Plus de 138 000 candidats de plus de 40 pays ont utilisé des outils alimentés par l'IA et la programmation intuitive pour présenter les idées de leurs jeunes entreprises au concours Red Bull Basement.

SAN FRANCISCO, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'issue de la finale mondiale 2026 du concours Red Bull Basement, organisée à San Francisco, le titre a été décerné à Darnell Adler (États-Unis) et à son entreprise Lifeline AI, qui gagnent 100 000 dollars de financement sans prise de participation, 25 000 dollars de crédits Microsoft Azure, et bénéficieront d'un mentorat de Red Bull Ventures. Le concours mondial de jeunes pousses a attiré cette année plus de 138 000 candidatures provenant de plus de 40 pays, ce qui en fait la plus grande édition de Red Bull Basement à ce jour.

Darnell Adler sur scène lors de la finale mondiale du concours Red Bull Basement organisée à San Francisco, en Californie (États-Unis), le 3 juin 2026. Participants à la finale mondiale du concours Red Bull Basement organisée à San Francisco, en Californie (États-Unis), le 2 juin 2026.

Le projet gagnant, Lifeline AI, est une plateforme de sécurité personnelle conçue pour permettre d'envoyer silencieusement des alertes d'urgence sans déverrouiller visiblement un téléphone, composer un numéro ou parler. Le système vise à aider les utilisateurs à signaler discrètement des situations d'urgence lorsqu'une interaction visible pourrait accroître le risque ou retarder l'assistance.

Le concours Red Bull Basement est pensé pour donner aux fondateurs débutants et aux étudiants entrepreneurs les moyens de transformer leurs idées en produits et entreprises fonctionnels. Au-delà du concours proprement dit, les participants ont accès à des outils de développement alimentés par l'IA, à un programme de mentorat, à une formation à la gestion de jeune entreprise et à des possibilités de parfaire leurs idées avant de les présenter sur la scène internationale.

Tout au long du processus, les fondateurs ont eu recours à la programmation intuitive, qui consiste à construire des logiciels en utilisant des requêtes en langage naturel plutôt que la programmation traditionnelle, pour créer et affiner des produits minimaux viables fonctionnels. Grâce à cette approche qui abaisse les obstacles techniques à l'entrepreneuriat, les participants peuvent créer des logiciels, tester leurs idées et lancer leur entreprise sans avoir besoin d'une formation en ingénierie logicielle.

Le concours est ouvert aux fondateurs en herbe qui en sont aux premiers stades de leur parcours entrepreneurial. Les participants n'ont pas besoin d'une entreprise établie, d'une formation technique ou d'un cofondateur pour se présenter. Les candidats individuels comme les équipes peuvent développer leurs idées pour en faire des produits minimaux viables fonctionnels grâce aux outils alimentés par l'IA et aux conseils fournis tout au long du concours.

Contrairement à de nombreux concours de jeunes pousses, Red Bull Basement ne prend à aucun stade une quelconque participation dans les projets des candidats. Les fondateurs restent pleinement propriétaires de leurs idées, tout en s'ouvrant accès avec le concours à un mentorat, à des ressources technologiques, à des possibilités de financement et d'échange avec des spécialistes de leur secteur.

« Je n'ai toujours pas de mots pour qualifier ma victoire, je suis tellement ému », a déclaré Darnell Adler, fondateur de Lifeline AI et vainqueur de la finale mondiale 2026 de Red Bull Basement. « En étant lauréat mondial de Red Bull Basement, je peux maintenant aider les gens à grande échelle. Lifeline AI va rendre le monde plus sûr. »

La finale mondiale 2026 a marqué la première édition de Red Bull Basement aux États-Unis. Alors que les outils alimentés par l'IA ne cessent de faire tomber les barrières à l'entrepreneuriat, Red Bull Basement offre une voie qui permet aux porteurs de projet de tester leurs idées, de créer des produits minimaux viables et de concourir pour un financement sans avoir besoin d'un cofondateur, d'une entreprise établie ou d'une formation en ingénierie logicielle.

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