Lighthouse Platform Services passa a ser Luminae Partners após reestruturação

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Luminae Partners ("Luminae") tem o prazer de anunciar hoje a formação de sua equipe especializada e identidade exclusiva da marca. Como divisão recém-formada da Lighthouse Investment Partners, a Luminae está preparada para atender a investidores institucionais sofisticados que valorizam soluções abrangentes que simplificam a arte de investir.

A equipe da Luminae tem experiência de longa data como investidora de contas gerenciadas, principalmente em fundos de hedge, atendendo à Lighthouse. Essa experiência permitiu à equipe construir metodicamente uma plataforma para estruturar veículos de investimento, integrar gerentes, gerenciar operações diárias, proteger ativos e supervisionar o risco como uma fiduciária pelo últimos 22 anos. Dentro do segmento crescente de serviços de plataforma e como uma boutique de soluções sob medida, a Luminae se concentra no crescimento estratégico alinhado com as necessidades do cliente.

Administrada em conjunto por Rob Swan e Joe Aurilio, a Luminae atualmente conta com uma equipe de mais de 40 profissionais, que atendem a aproximadamente 14 bilhões de dólares em ativos de plataforma. As soluções da Luminae permitem que os clientes invistam de forma mais eficiente, gerenciem financiamentos e liquidez e se concentrem na geração de retornos.

Rob afirmou: "Embora estejamos estabelecendo uma nova identidade de marca, nosso foco permanece em oferecer uma experiência positiva para nossos clientes diariamente. A equipe dedicada da Luminae inclui muitos funcionários de longa data da Lighthouse e várias novas contratações importantes. Temos orgulho de ter a Lighthouse e uma lista invejável de clientes institucionais como nossos parceiros de confiança."

"Esforçamo-nos para aprimorar a experiência do proprietário e gerente de ativos. Essa é uma evolução natural de nosso negócio, e o modelo é comprovado no mercado. Continuamos dedicados a atender aos clientes, crescer com eles e aprimorar a plataforma", acrescentou Joe.

"Em um mundo complexo e em constante mudança, as soluções da Luminae podem simplificar o processo de investimento e permitir que os clientes se concentrem em melhorar os retornos ajustados ao risco", disse Sean McGould, CEO e CIO da Lighthouse Investment Partners. "A plataforma Luminae é uma parte fundamental de nossa estratégia geral."

Sobre a Luminae Partners

A Luminae Partners oferece serviços de plataforma para investidores institucionais em todo o mundo. Uma divisão da Lighthouse Investment Partners, a Luminae oferece soluções prontas e personalizadas para atender às necessidades do cliente. A plataforma da Luminae atende a aproximadamente 14 bilhões de dólares em contas gerenciadas, subcontas e investimentos em fundos. A plataforma Luminae impulsiona o tamanho e reduz os custos associados ao investimento alternativo. O modelo de financiamento de risco e nocional da Luminae oferece aos clientes uma estrutura para controle de financiamento e liquidez. Somos uma fiduciária comprometida e temos orgulho dos relacionamentos de confiança que temos com nossos clientes.

Para mais informações, entre em contato com: [email protected] ou acesse www.luminaepartners.com

Contatos para a imprensa

ASC Advisors:

Steve Bruce / Keely Gispan

[email protected] / [email protected] (203) 992-1230

