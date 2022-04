Lighthouse Platform Services se restructure et devient Luminae Partners

PALM BEACH GARDENS, Floride, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- Luminae Partners ou « Luminae » a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la formation de son équipe spécialisée et de son identité de marque unique. En tant que nouvelle division de Lighthouse Investment Partners, Luminae est bien placée pour répondre aux besoins d'investisseurs institutionnels exigeants pour qui des solutions complètes simplifiant l'investissement sont importantes.

L'équipe de Luminae possède de nombreuses années d'expérience en tant qu'investisseur dans la gestion de comptes pour Lighthouse, principalement dans des fonds d'investissement spéculatifs. Cette expérience a permis à l'équipe de construire méthodiquement une plateforme pour structurer des moyens de placement, intégrer les gestionnaires, gérer les opérations quotidiennes, protéger les actifs et superviser le risque en tant que fiduciaire depuis 22 ans. Dans un environnement de services de plateforme en pleine évolution et en tant que boutique de solutions sur mesure, Luminae se concentre sur une croissance stratégique alignée sur les besoins des clients.

Luminae, dirigée par les codirecteurs Rob Swan et Joe Aurilio, compte actuellement une équipe de plus de 40 professionnels qui gèrent environ 14 milliards de dollars en actifs sur la plateforme. Les solutions de Luminae permettent aux clients d'investir plus efficacement, de gérer le financement et la liquidité et de mettre l'accent sur la génération de rendements.

Rob Swan a déclaré : « Alors que nous développons actuellement notre nouvelle identité de marque, notre objectif demeure offrir une expérience positive à nos clients au quotidien. L'équipe dévouée de Luminae comprend de nombreux employés de longue date de Lighthouse et plusieurs nouveaux employés clés. Nous sommes fiers de compter Lighthouse et une liste importante de clients institutionnels parmi nos partenaires de confiance. »

« Nous cherchons à améliorer l'expérience des détenteurs et des gestionnaires d'actifs. Cette évolution de notre entreprise se fait naturellement et le modèle a fait ses preuves sur le marché. Nous restons concentrés sur le service à la clientèle, l'amélioration de la plateforme et la croissance aux côtés de nos clients », a ajouté Joe Aurilio.

« Dans un monde complexe et en évolution, les solutions de Luminae peuvent simplifier le processus de placement et permettre aux clients de se concentrer sur l'amélioration des rendements corrigés du risque », a déclaré Sean McGould, chef de la direction et directeur des systèmes d'information Lighthouse Investment Partners. « La plateforme Luminae est un élément clé de notre stratégie globale. »

À propos de Luminae Partners

Luminae Partners offre des services de plateforme à l'échelle mondiale aux investisseurs institutionnels. Luminae est une division de Lighthouse Investment Partners qui offre des solutions clés en main adaptées aux besoins des clients. La plateforme de Luminae gère environ 14 milliards de dollars en comptes gérés, comptes auxiliaires et placements dans des fonds. La plateforme Luminae permet aux investisseurs de se développer et d'atténuer les coûts associés aux investissements alternatifs. Le modèle de risque et de financement nominal de Luminae fournit aux clients une structure pour contrôler le financement et la liquidité. La société est une fiduciaire engagée et fière des relations de confiance qu'elle entretient avec ses clients.

