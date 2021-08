LightWare dá OLHOS às máquinas com microLiDAR™, os menores escâneres do mundo

"O SF45 democratiza a percepção da máquina, levando visão, segurança e praticidade até mesmo aos menores sistemas automatizados. As máquinas não têm visão 3D, então não conseguem entender obstáculos inesperados. Nossa missão é salvar as máquinas do mundo, um microLiDAR™ de cada vez!", explicou Philip Constantine, CEO da LightWare LiDAR LLC.

O SF45 possibilita um mundo totalmente novo de aplicações, oferecendo detecção de posição, distância e proximidade precisos para drones e veículos terrestres não tripulados. Capaz de detectar obstáculos a 50 metros em plena luz solar, o SF45 oferece uma compreensão clara do ambiente da máquina para o piloto automático a bordo ou para um operador remoto.

Constantine acrescentou: "O GPS convencional é frequentemente utilizado para fornecer informações de localização para que um drone possa seguir um plano de voo pré-determinado. Infelizmente, o mundo real coloca obstáculos inesperados no caminho. Isso ocasiona colisões e a perda do drone e de sua carga cara. O SF45 mantém uma vigilância contínua para esses riscos e alerta sobre potenciais colisões, dando ao piloto automático tempo de sobra para reagir."

Para complementar o SF45, a LightWare LiDAR fabrica uma família de sensores microLiDAR™, como o pequeno SF000/B, com apenas oito gramas. Os dados desses sensores permitem que os drones façam uma decolagem e um pouso seguros, além de manter a posição próxima a um objeto a ser inspecionado ou monitorar terrenos de perto sem colidir contra árvores.

A família microLiDAR™ é compatível com pilotos automáticos padrão (Ardupilot/PX4), e são fornecidas APIs para controladores personalizados, como RaspberryPi e Arduino.

Constantine disse ainda: "Com preços a partir de 249 dólares apenas, nossos acessíveis sensores microLiDAR™ dão percepção às máquinas autônomas para que nossos clientes possam fazer seu trabalho com segurança e confiança." Constantine acrescentou: "Um diferencial importante de nossos sensores microLiDAR™ é que eles não são câmeras e não invadem a privacidade das pessoas. Isso está se tornando mais importante à medida que veículos autônomos e outras máquinas começam a trabalhar junto com as pessoas em suas vidas cotidianas."

O SF45 da LightWare, vencedor do 1o lugar do AUVSI Xcellence Awards, será apresentado na maior feira de comércio de sistemas não tripulados e autônomos do mundo, a XPONENTIAL (estande 3362, de 17 a 19 de agosto, em Atlanta).

