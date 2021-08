LightWare donne des YEUX aux machines avec le plus petit scanner microLiDAR™ du monde

« Le SF45 démocratise la perception des machines, en apportant vision, sécurité et praticité aux systèmes sans pilote les plus petits. Les machines n'ont pas de perception 3D, elles ne peuvent donc pas comprendre les obstacles inattendus. Notre mission est de sauver les machines du monde entier, un microLiDAR™ à la fois ! », explique Philip Constantine , PDG de LightWare LiDAR LLC.

Le SF45 ouvre la voie à un tout nouveau monde d'applications en fournissant une détection précise de la position, de la distance et de la proximité aux drones et aux UGV. Capable de détecter les obstacles en plein soleil à 50 m, le SF45 fournit une compréhension claire de l'environnement de la machine au pilote automatique embarqué ou à un opérateur distant.

Constantin continue : « On compte souvent sur le GPS conventionnel pour fournir des informations de localisation afin qu'un drone puisse suivre un plan de vol prédéterminé. Malheureusement, le monde réel met des obstacles inattendus sur le chemin. Cela entraîne des collisions et la perte à la fois du drone et de sa coûteuse charge utile. Le SF45 surveille en permanence ces dangers et prévient des collisions potentielles, ce qui donne au pilote automatique tout le temps de réagir. »

Pour compléter le SF45, LightWare LiDAR fabrique une famille de capteurs microLiDAR™ tels que le minuscule SF000/B (seulement 8 g). Les données fournies par ces capteurs permettent aux drones de décoller en toute sécurité et d'atterrir avec précision, de rester en position à proximité d'un objet à inspecter ou de suivre le terrain de près sans heurter les arbres.

La famille microLiDAR™ est compatible avec les pilotes automatiques standard (Ardupilot/PX4) et des API sont fournies pour les contrôleurs personnalisés, tels que RaspberryPi et Arduino.

Constantine poursuit : « Avec des prix commençant à seulement 249 dollars américains, nos capteurs microLiDAR™ abordables apportent la perception aux machines autonomes afin que nos clients puissent faire leur travail en toute sécurité et fiabilité. » Constantine ajoute : « L'un des principaux avantages de nos capteurs microLiDAR™ est qu'ils ne sont pas des caméras et ne portent pas atteinte à la vie privée du public. Cela devient de plus en plus important à mesure que les véhicules autonomes et autres machines commencent à travailler aux côtés des gens dans leur vie quotidienne. »

Le SF45 de LightWare, qui a remporté la première place au concours AUVSI Xcellence Awards , sera présenté au plus grand salon mondial des systèmes autonomes et sans pilote, XPONENTIAL (stand 3362, 17-19 août, Atlanta).

