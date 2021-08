LightWare proporciona OJOS a las máquinas con el escaneo más pequeño del mundo, microLiDAR™

"El SF45 sirve para democratizar la percepción de las máquinas, proporcionando visión, seguridad y practicidad incluso a los sistemas no tripulados más pequeños. Las máquinas no tienen percepción 3D, por lo que no pueden dar sentido a los obstáculos inesperados. Nuestra misión es salvar las máquinas del mundo gracias a un microLiDAR™ a la vez", comentó Philip Constantine , consejero delegado de LightWare LiDAR LLC.

El SF45 permite disponer de un mundo completamente nuevo de aplicaciones al proporcionar detección precisa de posición, distancia y proximidad a drones y UGV. Capaz de detectar obstáculos a la luz del sol a 50 metros, el SF45 ofrece una comprensión clara del entorno de la máquina al piloto automático a bordo o para el operador remoto.

Constantine explicó: "Normalmente se confía en el GPS convencional para proporcionar información de ubicación para que un dron pueda seguir un plan de vuelo predeterminado. Desafortunadamente, el mundo real pone obstáculos inesperados en el camino. Esto produce colisiones y la pérdida tanto del dron como de su carga útil cara. El SF45 mantiene una vigilancia continua de estos peligros y advierte de posibles colisiones, lo que le proporciona al piloto automático suficiente tiempo para reaccionar".

Con el objetivo de complementar el SF45, LightWare LiDAR fabrica una familia de sensores microLiDAR™ como el diminuto SF000/B (solo 8 gramos). Los datos de estos sensores permiten a los drones llevar a cabo un despegue seguro y un aterrizaje de precisión, todo ello con la finalidad de mantener la posición cerca de un objeto que se está inspeccionando o seguir de cerca el terreno sin volar hacia los árboles.

La gama microLiDAR™ es compatible con pilotos automáticos estándar (Ardupilot/PX4) y se proporcionan API para controladores personalizados, como RaspberryPi y Arduino.

Constantine añadió: "Con un abanico de precios que comienzan en solo 249 dólares estadounidenses, nuestros asequibles sensores microLiDAR™ proporcionan una percepción para las máquinas autónomas para que nuestros clientes puedan hacer su trabajo de manera segura y fiable". Constantine indicó: "Una ventaja clave de nuestros sensores microLiDAR™ es que no son cámaras y no invaden la privacidad del público. Esto es cada vez más importante a medida que los vehículos autónomos y otras máquinas comienzan a trabajar junto a las personas en su vida diaria".

El SF45 de LightWare, ganador del primer lugar de los premios AUVSI Xcellence Awards , se va a mostrar en la feria comercial más grande del mundo para sistemas autónomos y no tripulados, XPONENTIAL (expositor 3362, 17-19 de agosto, Atlanta).

