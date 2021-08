LightWare dota de OJOS a las máquinas con microLiDAR™, el sensor de escaneo más pequeño del mundo

"El SF45 democratiza la percepción de la máquina, aportando visión, seguridad y practicidad incluso a los sistemas no tripulados más pequeños. Las máquinas no tienen percepción 3D, por lo que no pueden detectar obstáculos inesperados. Nuestra misión es salvar las máquinas del mundo, ¡un microLiDAR™ a la vez!", explica Philip Constantine, director ejecutivo de LightWare LiDAR LLC.

El SF45 hace posible un mundo nuevo de aplicaciones al ofrecer a los drones y vehículos terrestres no tripulados (UGV) una detección precisa de posición, distancia y proximidad. Capaz de detectar obstáculos con luz solar intensa a 50 m, el SF45 ofrece al piloto automático a bordo o a un operador remoto una clara comprensión del entorno de la máquina.

Constantine explica: "El GPS convencional se suele utilizar para proporcionar información de ubicación de manera que un dron pueda seguir un plan de vuelo predeterminado. Lamentablemente, el mundo real pone obstáculos inesperados en el camino. Esto provoca colisiones y la pérdida del dron y de su costosa carga útil. El SF45 mantiene una vigilancia continua de estos peligros y advierte sobre posibles colisiones, lo que le da al piloto automático suficiente tiempo para reaccionar".

Para complementar el SF45, LightWare LiDAR fabrica una familia de sensores microLiDAR™, como el diminuto SF000/B (solo 8 g). Los datos de estos sensores permiten a los drones un despegue seguro y un aterrizaje de precisión, mantener la posición cerca del objeto que se inspecciona o seguir de cerca el terreno sin chocar con los árboles.

La familia microLiDAR™ es compatible con los pilotos automáticos estándar (Ardupilot/PX4) y se proporcionan interfaces API para controladores personalizados, como RaspberryPi y Arduino.

Constantine prosigue y agrega: "Con precios desde solo USD 249, nuestros asequibles sensores microLiDAR™ aportan percepción a las máquinas autónomas para que nuestros clientes puedan realizar su trabajo de manera segura y confiable". Constantine añade: "Una ventaja clave de nuestros sensores microLiDAR™ es que no son cámaras y no invaden la privacidad del público. Este aspecto cobra cada vez mayor importancia a medida que los vehículos autónomos y otras máquinas comienzan a trabajar junto a las personas en su vida cotidiana".

El SF45 de LightWare, ganador del primer lugar de los AUVSI Xcellence Awards, se presentará en XPONENTIAL, la feria comercial de sistemas no tripulados y autónomos más grande del mundo (stand 3362, del 17 al 19 de agosto, en Atlanta).

