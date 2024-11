Lilia Vu, la campeona de la Meijer LPGA Classic para Simply Give 2024, elige a The Other Way Ministries para una donación especial de $25,000

GRAND RAPIDS, Michigan, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Meijer anunció hoy que hará una donación de $25,000 a The Other Way Ministries en Grand Rapids, en nombre de Lilia Vu, la campeona de la Meijer LPGA Classic 2024 para Simply Give.

Esta donación se produce después de que el torneo alcanzara un objetivo récord de recaudación de $2 millones y apoya la tradición iniciada en 2021 de apoyar un programa de ayuda contra el hambre elegido por el campeón. Leona Maguire, campeona de 2023, Jennifer Kupcho, campeona de 2022, y Nelly Korda, campeona de 2021, decidieron hacer una donación sorpresa de $25,000 a Kids' Food Basket, con sede en Grand Rapids.

"Nos complace y nos honra apoyar a organizaciones locales como The Other Way, que desempeña un papel crucial en la lucha contra el hambre a nivel comunitario, para garantizar que las familias reciban los recursos que necesitan allí donde viven", afirmó Melissa Conway, directora de Asociaciones Comunitarias y Donaciones de Meijer. "Apoyar a estas organizaciones es esencial para fortalecer nuestros barrios y crear un cambio duradero. Gracias, Lilia, por ayudarnos a ampliar nuestro compromiso de enriquecer las vidas de las comunidades a las que servimos".

Vu eligió The Other Way Ministries porque la organización apoya a un barrio clave de la comunidad de Grand Rapids. La despensa también fue un punto destacado para la profesional de la Asociación Profesional Femenina de Golf (LPGA, por sus siglas en inglés) Brittany Lang, que visitó la despensa con el presidente ejecutivo de Meijer, Hank Meijer, durante la semana del Meijer LPGA Classic 2024.

"The Other Way sirve a una comunidad en el corazón de Grand Rapids que sufre altos niveles de inseguridad alimentaria", señaló Lilia. "La decisión a favor de esta despensa fue una obviedad, sabiendo que ayudará a The Other Way a alimentar a más familias necesitadas".

The Other Way Ministries es una organización centrada en la comunidad y dedicada a servir a los residentes de la zona oeste de Grand Rapids. Fundada en 1967, la organización tiene como objetivo capacitar a las personas y las familias mediante diversos programas que abordan las necesidades básicas, la educación y el desarrollo comunitario. Una de sus principales ofertas es un sólido programa de asistencia alimentaria, que incluye una despensa de alimentos a elección del cliente que permite a las familias seleccionar artículos en función de sus preferencias, un mercado comunitario que ofrece productos frescos y eventos de distribución de alimentos para hacer frente al hambre y las necesidades nutricionales.

Meijer ha sido socio comunitario de The Other Way Ministries durante muchos años y sigue invirtiendo alimentos y fondos en la misión de la organización durante todo el año con su programa de ayuda contra el hambre Simply Give.

"Estamos increíblemente agradecidos por esta donación de Lilia en representación de Meijer", mencionó Scott Bloem, director ejecutivo de The Other Way Ministries. "El programa Simply Give de Meijer nos ha ayudado de muchas maneras, incluso ayudó a nuestros vecinos a superar algunos momentos difíciles a lo largo de los años. Hace cinco años, recibíamos unos 150 visitantes al mes. En 2023, vimos más de 900 [personas] al mes. Sabemos que la necesidad sigue siendo muy alta, así que no podríamos agradecer lo suficiente a Meijer esta bendición".

El 11.º LPGA Classic para Simply Give de Meijer se celebrará del 12 al 15 de junio de 2025. Para más información sobre el Meijer LPGA Classic para Simply Give, visite meijerlpgaclassic.com

Para ver el video sobre el impacto de Simply Give de Meijer en 2024, haga clic aquí.

Acerca del Meijer LPGA Classic para Simply Give:

El Meijer LPGA Classic para Simply Give es un evento oficial del LPGA Tour en el que participan 144 de las mejores jugadoras del mundo en una competencia de cuatro días de duración y 72 hoyos en el Blythefield Country Club de Belmont, Michigan. En asociación con Meijer, un minorista con sede en Grand Rapids, Michigan, que opera más de 500 supercentros, Meijer Grocery, mercados de barrio y ubicaciones Express en Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin, este torneo de golf de primer nivel combina una competencia de clase mundial con la ayuda comunitaria, mediante el programa de ayuda contra el hambre Simply Give del minorista, que apoya a despensas de alimentos locales en todo el Medio Oeste. Como uno de los principales torneos de la LPGA para familias y amantes de la buena comida, el Meijer LPGA Classic para Simply Give representa tanto la competencia de élite como su compromiso continuo con generar un impacto positivo en la comunidad. Para más información, visite meijerlpgaclassic.com y siga el torneo en Instagram y X en @MeijerLPGA.

