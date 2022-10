LILYSILK gewinnt Muse Design Awards für die Crossover-Kollektion mit der japanischen Künstlerin Mika Ninagawa

NEW YORK, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Zielsetzung, Menschen zu einem aufregenden und nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat mit ihrer neuesten limitierten Auflage LILYSILK x MIKA NINAGAWA, einer Crossover-Kollektion, die im August dieses Jahres auf den Markt gekommen ist, die Muse Design Awards 2022 in der Kategorie „Modedesign", Unterkategorie „Recycling / nachhaltige Mode" gewonnen.

Die Muse Design Awards sind ein weltbekannter Wettbewerb für Designer, deren Handwerkskunst Paradigmenwechsel anstößt. Die siegreiche Kollektion von LILYSILK ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit der berühmten japanischen Künstlerin Mika Ninagawa. Die darin enthaltenen Hemden und Bettwäsche, die mit Lilienprints versehen sind, fanden äußerst großen Anklang. Als Gewinner der Goldmedaille in der Kategorie „Modedesign", Unterkategorie „Recycling / nachhaltige Mode" hat die Partnerschaft von LILYSILK mit dem Abfallmanagementunternehmen TerraCycle, das eine kostenlose und einfache Möglichkeit bietet, Seidenprodukte, die nicht gespendet werden können, zu recyceln, seit ihrer Einführung großes Lob erhalten.

Die Entwicklung der in Nordamerika und Westeuropa erhältlichen Kollektion dauerte ein halbes Jahr. Die neue Seidenreihe umfasst Hemden, Pyjamas, Bettwäsche und Accessoires mit fünf einzigartigen Drucken wie Dahlie-Rose, Prärieenzian-Hortensie und Pflaumenblüte.

Die Shirts der neuen Kollektion haben das gleiche Modell wie das beliebte Star-Style-Produkt von LILYSILK – das SOS-Shirt. Mit seinem eleganten Design bringt das Shirt eine einzigartige ästhetische Note in die Alltagsgarderobe der Kunden. Es eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten drinnen und draußen.

Die kreative und ausdrucksstarke Künstlerin Mika hat es sich zur Aufgabe gemacht, flüchtige Schönheit zu dokumentieren und diese Schönheit in eine universelle Präsenz zu verwandeln. Aufgrund von Mikas Vorliebe für Blumen fügte sich diese Zusammenarbeit ganz natürlich in ihr Werk ein. Als etablierte Filmemacherin und Fotografin fängt Mika zarte Momente rund um Blumen ein, die in ihren Werke zu spüren sind. Es war die Lilie, die eine Brücke zwischen Mika und der Marke schlug.

„Wir fühlen uns von der Auszeichnung durch die renommierten Muse Design Awards geehrt und werden weitere Möglichkeiten erkunden, wie Blumen unseren Alltag durch diese neue Zusammenarbeit bereichern können", so David Wang, Chief Executive Officer von LILYSILK. „Wir hoffen, unseren hochwertigen Seidenprodukten mit der Ästhetik von Mika ein Gefühl von Frische und Anmutigkeit verleihen zu können."

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um die Umwelt zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.lilysilk.com. Folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

