LILYSILK remporte les Muse Design Awards pour sa collection en collaboration avec l'artiste japonaise Mika Ninagawa

NEW YORK, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la principale marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de façon spectaculaire et plus durable, a remporté les Muse Design Awards 2022 en tant que gagnant d'or dans la catégorie « Design de mode » en mettant en avant le recyclage et la mode durable avec sa dernière édition limitée LILYSILK X MIKA NINAGAWA, une collection en collaboration lancée en août de cette année.

Les Muse Design Awards sont une compétition de renommée mondiale pour les designers dont le savoir-faire change les paradigmes. La collection gagnante de LILYSILK est une remarquable collaboration avec la célèbre artiste japonaise Mika Ninagawa et a été très bien accueillie avec ses chemises et sa literie aux imprimés Lily. En tant que lauréat de la médaille d'or du recyclage et de la mode durable, le partenariat de LILYSILK avec la société de gestion des déchets TerraCycle, qui offre un moyen gratuit et facile de recycler les produits en soie non jetables, a été largement salué.

Six mois de travail ont été nécessaires pour élaborer la collection qui est maintenant disponible en Amérique du Nord et en Europe occidentale. La nouvelle collection en soie comprend des chemises, des pyjamas, de la literie et des accessoires avec cinq imprimés uniques, tels que Dahlia Rose, Lisianthus Hydrangea et Plum Blossom.

Les chemises de la nouvelle collection partagent le même modèle que le produit vedette de LILYSILK, la chemise SOS, qui a reçu un accueil très favorable. Grâce à son design élégant, la chemise apporte une touche unique et esthétique au style quotidien des clients et convient parfaitement à toutes les activités extérieures et intérieures.

Mika, une artiste créative et expressive, s'est consacrée à la documentation de la beauté fugace et à sa transformation en une présence universelle. Son penchant pour les fleurs rend cette collaboration naturelle. En tant que cinéaste et photographe bien établie, Mika a capturé des moments subtils relatifs aux fleurs, ce qui transparaît dans ses œuvres. C'est le lys qui a fait le lien entre Mika et la marque.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par les prestigieux Muse Design Awards et nous continuerons à explorer davantage de possibilités sur la façon dont les fleurs peuvent enrichir notre style quotidien grâce à cette nouvelle collaboration », a déclaré David Wang, directeur général de LILYSILK. « Nous espérons apporter un sentiment de fraîcheur et de grâce avec l'esthétique de Mika à nos produits en soie haut de gamme ».

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

