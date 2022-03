LILYSILK lance son mouvement zéro déchet pour aider à forger un avenir plus vert pour la mode

« LILYSILK explore depuis longtemps les moyens d'atteindre le zéro déchet, et ces initiatives représentent un grand pas en avant », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Notre objectif est de sensibiliser à l'environnement et d'intéresser davantage de clients à notre offre de produits zéro déchet. En travaillant ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. »

Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'industrie de la mode est responsable de 2 à 8 % des émissions mondiales de carbone. La teinture des textiles est à elle seule la deuxième source de pollution de l'eau. Outre la production des vêtements, leur élimination est tout aussi néfaste pour la planète. L'équivalent d'un camion poubelle de textiles est jeté dans une décharge ou brûlé par seconde, tandis qu'on estime que les textiles représentent environ 9 % des microplastiques qui entrent dans l'océan chaque année.

Pour lutter contre ce problème urgent, LILYSILK met en œuvre une initiative zéro déchet qui vise à limiter le problème des surplus de tissu. Lors de la fabrication des vêtements, les ouvriers de LILYSILK calculent chaque centimètre de soie utilisé grâce à des machines sophistiquées, afin de maximiser l'utilisation du tissu et de réduire les déchets. Ce faisant, la marque est également en mesure de produire toute une gamme de produits zéro déchet à partir des restes de tissu, tels que des bonnets de nuit, des chouchous, des taies d'oreiller, des masques pour les yeux et des masques pour le visage.

En outre, la marque continue de développer son programme de recyclage en partenariat avec TerraCycle® dont l'objectif est d'éviter que les vêtements ne finissent à la décharge. TerraCycle® est une entreprise sociale qui se concentre sur la réduction des pratiques de gaspillage et les articles LILYSILK sont collectés et recyclés dans le cadre de ce partenariat.

