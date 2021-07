Liminal BioSciences annonce la clôture de la vente de l'usine de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 10 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq : LMNL) (« Liminal BioSciences » ou « la société »), société biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé la cession précédemment annoncée de sa filiale de fabrication de produits thérapeutiques dérivés du plasma à Kedrion S.p.A. (« Kedrion ») (la « première clôture »). L'usine de fabrication est exploitée par la filiale de Liminal BioSciences, Prometic Bioproduction Inc. (« PBP »).

La contrepartie reçue par Liminal pour PBP était de 5 millions de dollars américains, qui ont été reçus à la clôture, sous réserve d'ajustements. Liminal aura également le droit de recevoir 70 % du produit net de la vente du bon d'évaluation prioritaire (« PRV ») pour les maladies pédiatriques rares par sa filiale, Prometic Biotherapeutics Inc. (« PBT »), qui serait payable à Liminal avant la clôture de la cession de ses activités thérapeutiques dérivées du plasma opérées par PBT (la « deuxième clôture »). PBT est le détenteur de la demande de licence biologique (« BLA ») pour Ryplazim® (plasminogène, humain-tvmh) (« Ryplazim® ») pour le traitement des patients atteints de déficience en plasminogène de type 1 (hypoplasminogénémie). La seconde clôture est soumise à la réalisation de certaines conditions préalables, notamment la vente du PRV par PBT.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour les patients souffrant de maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, principalement liées à la fibrose, notamment les maladies respiratoires, hépatiques et rénales. En décembre 2020, le principal produit candidat à base de petites molécules de Liminal BioSciences, le fezagepras (PBI-4050), a fait son entrée dans un essai clinique de phase 1 au Royaume-Uni pour que soit évaluée l'administration de multiples doses croissantes à des volontaires en bonne santé, selon une exposition quotidienne à des doses plus élevées que celles évaluées dans le cadre de nos essais cliniques de phase 2 terminés. La société prévoit qu'une analyse complète de l'ensemble des données pharmacocinétiques de l'essai clinique de phase 1 à doses multiples ascendantes aidera à déterminer le choix de toute autre indication potentielle pour la poursuite du développement du fezagepras. Aucun événement indésirable limitant la dose ou autre signal de sécurité potentiel n'a été observé à ce jour dans l'essai clinique de phase 1 à doses multiples croissantes.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences, assujetties à des risques et à des incertitudes. Les informations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, la conclusion de l'accord d'achat d'actions pour l'activité Ryplazim®, la vente du PRV ou la réception du produit d'une telle vente, l'utilisation du produit d'une telle transaction, le potentiel de nos produits candidats et le développement des programmes de R&D, ainsi que le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons, sans s'y limiter, les risques associés à : la clôture de l'accord d'achat d'actions ; la capacité de la Société à monétiser le PRV, ou à développer, fabriquer et commercialiser avec succès des produits candidats, le cas échéan ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les impacts financiers et autres de la Société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; l'achèvement réussi et en temps voulu des essais cliniques ; la capacité de Liminal BioSciences à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; et les changements généraux des conditions économiques. Vous trouverez une analyse plus exhaustive de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les futurs documents et rapports que la Société déposera à l'occasion. Ces risques pourraient être amplifiés par la pandémie de COVID-19 et son impact éventuel sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation des déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux estimations, qui valent uniquement en date des présentes. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements sur les valeurs mobilières en vigueur.

Contact d'entreprise, Shrinal Inamdar, directeur, relations avec les investisseurs et communications, [email protected] , +1 450.781.0115 ; Contact médias, Kaitlin Gallagher, [email protected] , +1 212.253.8881

