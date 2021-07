Liminal BioSciences kondigt sluiting aan van de verkoop van zijn faciliteit voor de productie van van plasma afgeleide therapieën

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 10 juli 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "bedrijf"), een op klinisch niveau actief biofarmaceutisch bedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het de eerder aangekondigde afstoting van zijn faciliteit voor de productie van van plasma afgeleide therapieën aan Kedrion S.p.A. heeft voltooid. ("Kedrion") (de "eerste sluiting"). De productiefaciliteit wordt uitgebaat via Liminal BioSciences' dochterbedrijf, Prometic Bioproduction Inc. ("PBP").

De vergoeding die Liminal kreeg voor PBP bedroeg vijf miljoen dollar, ontvangen bij de sluiting, onder voorbehoud van aanpassingen. Liminal heeft ook recht op 70% van de netto-opbrengst van een verkoop van de Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher ("PRV") door zijn dochterbedrijf, Prometic Biotherapeutics Inc. ("PBT"), die betaald zou moeten worden voorafgaand aan de voltooiing van de afstoting van zijn resterende van plasma afgeleide therapeutische activiteiten, die via PBT worden uitgevoerd (de "tweede sluiting"). PBT is de houder van een biologische vergunningsaanvraag ("BLA") voor Ryplazim® (plasminogeen, menselijk tvmh) ("Ryplazim®") voor de behandeling van patiënten met plasminogeendeficiëntie type 1 (hypoplasminogenemia). De tweede sluiting is onderworpen aan de vervulling van bepaalde opschortende voorwaarden, waaronder de verkoop van de PRV door PBT.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe behandelingen voor patiënten die lijden aan ziekten met een onvervulde, medische behoefte, voornamelijk gerelateerd aan fibrose, waaronder aandoeningen aan de ademhaling, lever en nieren. In december 2020 ging het belangrijkste kandidaat-product voor kleine moleculen van Liminal BioSciences, fezagepras (PBI-4050), in het VK een klinische fase 1-studie in om meervoudige oplopende doses bij normale gezonde vrijwilligers te evalueren, bij dagelijkse blootstellingen aan doses hoger dan de doses die in onze eerder voltooide klinische fase 2-studies geëvalueerd zijn. Het bedrijf verwacht dat een volledige analyse van de volledige PK-gegevensreeks van het fase 1-onderzoek zal helpen bij het bepalen van de keuze van andere mogelijke indicatie(s) voor de verdere ontwikkeling van fezagepras. Er zijn tot op heden geen dosisbeperkende bijwerkingen of andere potentiële veiligheidssignalen waargenomen in de fase 1-studie met meervoudige oplopende doses.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen over de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte informatie omvat verklaringen met betrekking tot, onder andere: de afsluiting van de aandelenkoopovereenkomst voor de Ryplazim®-activiteiten; de verkoop van de PRV of ontvangst van de opbrengst van een dergelijke verkoop; het gebruik van de opbrengst van een dergelijke transactie; het potentieel van onze productkandidaten en de ontwikkeling van R&D-programma's en de timing van de start of de aard van preklinische en klinische studies.

Deze verklaringen zijn 'toekomstgericht', omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. Tot de factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of verwachte resultaten, behoren, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het sluiten van de aandelenkoopovereenkomst; het vermogen van het Bedrijf om de PRV te gelde te maken of eventueel kandidaat-producten te ontwikkelen, te produceren en te verkopen; de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten van het bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten voort te zetten; de succesvolle en tijdige voltooiing van klinische studies; het vermogen van Liminal BioSciences om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische studies en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe zouden kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de deponeringen die het bedrijf doet bij de US Securities and Exchange Commission en de deponeringen en rapporten bij de Canadese Securities Commissions, inclusief in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en toekomstige aanvragen en rapporten van tijd tot tijd door het bedrijf. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de COVID-19-pandemie en de mogelijke impact ervan op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg hiervan kunnen we niet garanderen dat toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden. Bestaande en potentiële investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum die op dit document vermeld staat. Wij aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van effecten.

