Liminal BioSciences présente ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 et les faits marquants de son activité

40,8 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 30 septembre 2022

Arrêt du développement du fezagepras

Résiliation de l'ancien accord CDMO pour des économies de 33,1 millions de dollars

Perte nette des activités poursuivies de 4,5 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022, contre 9,7 millions de dollars pour la même période en 2021

La trésorerie actuelle devrait permettre de soutenir nos objectifs de développement à court terme jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2023

Possibilité de vendre des actifs non essentiels pour prolonger la marge de manœuvre jusqu'en 2024

Changements visant à renforcer l'équipe de direction

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « société »), a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.

« Nous sommes heureux d'entamer le quatrième trimestre 2022 avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie prévus pour financer nos objectifs de développement à court terme jusqu'au quatrième trimestre 2023, avec la possibilité de prolonger cette marge de manœuvre jusqu'en 2024 grâce à la vente d'actifs immobiliers non essentiels », a déclaré Bruce Pritchard, président-directeur général de Liminal BioSciences. « Nous avons hâte de mettre en œuvre nos principales priorités d'entreprise et de R&D, qui comprennent la nomination de notre candidat principal pour le programme des antagonistes GPR84 de la société dans les prochains mois, potentiellement d'ici la fin de 2022. »

Nous sommes également heureux d'annoncer certains changements au sein de notre équipe de direction. Nicole Rusaw, qui occupait le poste de directrice financière par intérim depuis le 2 mars 2022, a été nommée directrice financière (CFO) avec effet immédiat. En tant que directrice financière de Liminal BioSciences, Nicole continuera à diriger la fonction financière et à mettre en œuvre des processus financiers, opérationnels et techniques progressifs en tant que membre permanent de l'équipe.

En plus de la nomination de Nicole au poste de directrice financière, le Dr Gary Bridger, membre actuel du conseil d'administration et conseiller stratégique de la société, a été nommé directeur scientifique par intérim, avec effet immédiat. Le Dr Bridger supervisera la fonction de recherche et développement et assumera la responsabilité de diriger tous les aspects des programmes de recherche et de développement de la société. Le Dr Bridger continue de siéger au conseil d'administration de la société.

« Alors que l'entreprise est sur le point d'entamer la prochaine étape de son parcours, nous sommes ravis de procéder à ces changements au sein de l'équipe de haute direction. Les qualités de leadership, la vaste expérience dans le développement de médicaments et l'expertise démontrée dans la direction d'équipes au sein d'importantes organisations de Nicole et du Dr Bridger arrivent à un moment important alors que nous nous préparons à franchir des étapes clés pour notre pipeline de petites molécules », a déclaré Bruce Pritchard, président-directeur général de Liminal BioSciences.

Principales priorités de l'entreprise et de la R&D pour 2022

Après l'achèvement des études internes de modélisation préclinique de la maladie, nous avons l'intention de désigner un candidat préclinique et d'annoncer le(s) domaine(s) d'indication(s) potentielle(s) pour la poursuite du développement de notre programme d'antagonistes GPR84 au cours des prochains mois, potentiellement d'ici la fin de 2022.

Continuer à rechercher activement des opportunités de monétisation des actifs non essentiels et de réduction des coûts.

Développements récents

En septembre, après avoir reçu l'approbation du Département des qualifications de cotation du Nasdaq Stock Market (« Nasdaq »), nous avons transféré nos actions ordinaires du Nasdaq Global Market au Nasdaq Capital Market, comme l'autorise la règle de cotation 5810(c)(3)(A). Nos actions ordinaires ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Capital Market à compter du début des négociations le 6 septembre 2022. Dans le cadre du transfert au Nasdaq Capital Market, le Nasdaq nous a accordé une deuxième période de 180 jours civils, soit jusqu'au 27 février 2023, pour nous remettre en conformité avec l'exigence de prix d'offre minimum pour le maintien de la cotation en atteignant un prix d'offre de clôture sur le Nasdaq d'au moins 1,00 $ par action pendant un minimum de 10 jours de bourse consécutifs. Nous avons fait part au Nasdaq de notre intention écrite de remédier à l'insuffisance du cours acheteur minimum au cours de la période de conformité supplémentaire en procédant à un regroupement d'actions, si nécessaire, avant l'expiration de la deuxième période de conformité. Nous avons l'intention de tenir une assemblée des actionnaires pour procéder à un regroupement d'actions au premier trimestre 2023 afin de nous remettre en conformité avec les exigences de cotation du Nasdaq.

Autres faits marquants

En juillet 2022, nous avons arrêté le développement du fezagepras, notre ancien produit candidat principal à base de petites molécules. La décision d'arrêter le développement du fezagepras était basée sur les résultats de l'essai clinique de phase 1a à dose unique croissante (« SAD »), qui a indiqué que le fezagepras était significativement inférieur au phénylbutyrate de sodium en tant qu'éliminateur d'azote. L'essai clinique de phase 1a SAD du fezagepras, lancé en mai 2022, a été conçu comme une comparaison directe avec le phénylbutyrate de sodium afin de nous fournir des données supplémentaires pour déterminer si le fezagepras valait la peine d'être développé pour l'une des indications potentielles où l'élimination de l'azote est bénéfique. La recommandation d'arrêter le programme de développement du fezagepras n'était pas basée sur des problèmes de sécurité.

En août 2022, nous avons acquis 100 % des actions privilégiées et ordinaires en circulation de notre filiale, Pathogen Removal Diagnostic Technologies Inc. (PRDT), de sorte que la société contrôle désormais 100 % de PRDT. PRDT possède et contrôle certaines technologies de réduction des prions qui sont considérées comme un actif non essentiel de la société.

En août 2022, nous avons conclu un accord en vue de mettre fin à notre ancien accord de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) concernant la fabrication de nos produits thérapeutiques dérivés du plasma détenus précédemment. Cette résiliation s'inscrit dans le cadre de notre objectif, annoncé précédemment, de rationaliser nos activités, de céder nos actifs non essentiels et d'éliminer les contrats associés à notre activité thérapeutique dérivée du plasma détenue précédemment. L'accord a entraîné la résiliation immédiate de l'accord CDMO et de toutes nos obligations associées, y compris tout engagement d'achat minimum annuel. Selon les termes de l'accord, nous avons convenu de payer un total de 18 millions de dollars, dont 11,2 millions de dollars ont été versés à la signature de l'accord et couvraient les sommes antérieures dues à la date de résiliation. La société effectuera deux autres paiements, dont 3,4 millions de dollars seront payables au premier trimestre 2023 et les 3,4 millions de dollars restants seront payables au premier trimestre 2024. L'accord prévoit les déblocages habituels et a permis de réaliser des économies de trésorerie d'environ 33,1 millions de dollars.

Résultats financiers du troisième trimestre 2022

Tous les chiffres présentés dans cette section sont en dollars canadiens.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 40,8 millions de dollars au 30 septembre 2022, tandis que notre fonds de roulement, c'est-à-dire l'actif à court terme net du passif à court terme, était de 35,2 millions de dollars.

Les frais de recherche et développement s'élevaient à 3,5 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2022, contre 5,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021. Cette diminution est principalement attribuable aux baisses de la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles, des redevances, des coûts des essais cliniques de 0,4 million de dollars, de 0,3 million de dollars et de 0,2 million de dollars respectivement, ainsi qu'à une réduction générale des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses administratives s'élevaient à 4,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022, contre 9,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021. La diminution des dépenses administratives est principalement attribuable à une diminution de 2,5 millions de dollars des dépenses en raison de la réduction des primes d'assurance des administrateurs et des dirigeants, à une réduction des charges de paiement fondé sur des actions de 1,2 million de dollars et à une réduction des salaires et autres avantages de 1,2 million de dollars.

La perte nette des activités poursuivies, après impôts, s'élevait à 4,5 millions de dollars au troisième trimestre 2022, contre 9,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021. La diminution de la perte était principalement attribuable à des réductions des dépenses en recherche et développement de 1,5 million de dollars, des dépenses administratives de 5,0 millions de dollars, reflétant la réduction des frais d'assurance et des coûts financiers de 2,8 millions de dollars en raison du remboursement de la dette à long terme de la société. La diminution est partiellement compensée par une diminution des gains sur la variation de la juste valeur du passif garanti qui est mesurée à la juste valeur par le résultat net de 4,9 millions de dollars.

Les participations sans contrôle dans notre filiale PRDT ont été réduites à zéro $ après l'acquisition des actions privilégiées et ordinaires en circulation, qui n'appartenaient pas auparavant à la société, en août 2022. Le solde des participations sans contrôle dans l'état de la situation financière à la date d'acquisition était un solde débiteur de 9,3 millions de dollars et a été reclassé dans le compte de déficit au cours du troisième trimestre 2022.

Le revenu total des activités abandonnées s'élevait à 26,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022, contre 84,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021. Le revenu du troisième trimestre 2021 comprenait le gain sur la vente des activités abandonnées de 129,8 millions de dollars découlant de la vente du bon d'examen prioritaire (PRV) pour 131,0 millions de dollars (déduction faite des frais de vente de 1,9 million de dollars). Ce gain a été partiellement compensé par une perte d'exploitation de l'ancien segment des produits thérapeutiques dérivés du plasma, attribuable à deux paiements effectués par Prometic Biotherapeutics Inc. à Prometic Bioproduction Inc. (PBP) le 29 septembre 2021, PBP appartenant alors à Kedrion S.p.A., un premier paiement de 39,5 millions de dollars, représentant 30 % du produit net de la vente du PRV, à titre de compensation pour les services de recherche et de développement antérieurs, et un deuxième paiement de 6,4 millions de dollars effectué en paiement anticipé pour les services futurs de R&D. Comparativement, le revenu provenant des activités abandonnées de 26,7 millions de dollars au troisième trimestre 2022 résultait de la résiliation de notre ancien accord CDMO, conclu en août 2022. L'accord de résiliation a entraîné l'extinction de la totalité du passif de location CDMO et la comptabilisation d'un gain sur la modification d'un passif, inclus dans les coûts de financement des activités abandonnées de 16,0 millions de dollars, et une reprise de la provision onéreuse CDMO de 10,7 millions de dollars.

Le bénéfice net était de 22,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022, contre un bénéfice de 74,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives pour les maladies inflammatoires, fibrotiques et métaboliques en utilisant notre plateforme de découverte de médicaments avec une approche basée sur les données. La société développe actuellement des antagonistes GPR84 et des antagonistes OXER1. En plus de ces programmes, la société continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estime », « cible », « projette », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les informations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, les points suivants : l'avancement des produits candidats de Liminal Biosciences, y compris les prévisions de trésorerie de la société ; le moment de la désignation d'un produit candidat principal pour le programme sur l'antagoniste GPR84 de la société ; le développement potentiel des programmes de R&D de la société ; le moment du lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques et les domaines thérapeutiques potentiels ; les rôles et les avantages attendus pour la société en ce qui concerne les nouveaux membres des équipes de direction ; la vente potentielle d'actifs immobiliers non essentiels ; et notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires et à réduire les coûts liés aux contrats associés aux activités antérieures de l'entreprise. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons, sans s'y limiter, les risques associés à : la capacité de la société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès les produits candidats, le cas échéant ; la capacité de la société à réunir les capitaux nécessaires pour poursuivre son activité ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais précliniques et cliniques ; la capacité à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; la capacité à résoudre le problème de l'inscription sur le Nasdaq et à se remettre en conformité avec les règles d'inscription sur le Nasdaq ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; l'intégration réussie et opportune des nouveaux membres des équipes de direction ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les répercussions financières et autres de la société ; et les changements généraux dans les conditions économiques. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal Biosciences peut effectuer de temps à autre. Ces risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 en cours et tout impact connexe sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

