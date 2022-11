Liminal BioSciences rapporteert financiële resultaten en zakelijke hoogtepunten over derde kwartaal 2022

$ 40,8 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten op 30 september 2022

Ontwikkeling van fezagepras stopgezet

Oude CDMO-overeenkomst voor besparingen in contanten van $ 33,1 miljoen beëindigd

Nettoverlies uit doorlopende activiteiten van $ 4,5 miljoen tijdens het 3e kwartaal van 2022 vergeleken met $ 9,7 miljoen nettoverlies voor dezelfde periode in 2021

Naar verwachting zal de huidige kasstroomperiode onze ontwikkelingsdoelen voor de korte termijn ondersteunen tot in het vierde kwartaal van 2023

Mogelijkheden om niet-kernactiva te verkopen om de kasstroomperiode verder uit te breiden tot 2024

Wijzigingen ter versterking van het hogere managementteam

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 12 november 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf"), heeft vandaag zijn financiële resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2022.

"We zijn verheugd het vierde kwartaal van 2022 in te gaan met verwachte geldmiddelen en kasequivalenten om onze ontwikkelingsdoelen voor de korte termijn in het vierde kwartaal van 2023 te financieren, met mogelijkheden om met de verkoop van onroerend dat geen kernactiva is deze kasstroomperiode tot 2024 verder uit te breiden", aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. "We kijken ernaar uit om in de komende maanden onze belangrijkste operationele en O&O-prioriteiten uit te voeren, waaronder het nomineren van onze hoofdkandidaat voor het GPR84-antagonistenprogramma van het Bedrijf, mogelijk tegen het einde van 2022."

We zijn ook verheugd om enkele wijzigingen binnen het managementteam bekend te maken. Nicole Rusaw, die sinds 2 maart 2022 interim Chief Financial Officer is, is per direct aangesteld als Chief Financial Officer (CFO). In haar rol als CFO van Liminal BioSciences zal Nicole als vast lid van het team de financiële functie blijven leiden en progressieve financiële, operationele en technische processen implementeren.

Naast de benoeming van Nicole als CFO, is Dr. Gary Bridger, huidig lid van de Raad van Bestuur en Strategisch Adviseur van het Bedrijf, per direct benoemd tot Interim Chief Scientific Officer. Dr. Bridger zal toezicht houden op de O&O-activiteiten van ons Bedrijf en verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van het Bedrijf. Dr. Bridger blijft lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf.

"Nu het Bedrijf klaar is voor de volgende fase, zijn we verheugd met deze veranderingen op managementniveau. Leiderschapskwaliteiten, uitgebreide ervaring in medicijnontwikkeling en bewezen staat van dienst van toonaangevende teams bij belangrijke organisaties van Nicole en Dr. Bridger zijn een welkome aanvulling op een belangrijk moment waarop we ons voorbereiden op belangrijke mijlpalen voor onze vooruitgang met kleine moleculen", aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences.

Belangrijkste operationele en O&O-prioriteiten voor 2022

Na de voltooiing van interne studies naar preklinische ziektemodellering zijn we van plan een preklinische kandidaat te nomineren en de gebieden van mogelijke indicatie(s) voor de verdere ontwikkeling van ons GPR84-antagonistenprogramma in de komende maanden, mogelijk eind 2022,aan te kondigen.

We blijven actief op zoek naar mogelijkheden om niet-kernactiva te gelde te maken en kosten te verlagen.

Recente ontwikkelingen

In september hebben we, na goedkeuring van de afdeling Listing Qualifications Department van The Nasdaq Stock Market ("Nasdaq"), onze gewone aandelen overgedragen van The Nasdaq Global Market naar The Nasdaq Capital Market, zoals toegestaan onder noteringsregel 5810(c)(3)(A). Onze gewone aandelen zijn vanaf het begin van de handel op 6 september 2022 verhandeld op de Nasdaq Capital Market. In verband met de overdracht naar de Nasdaq Capital Market heeft Nasdaq ons een tweede periode van 180 kalenderdagen, of tot 27 februari 2023, verleend om weer te voldoen aan de minimale biedprijsvereiste voor voortgezette notering door een slotkoers op Nasdaq van minimaal $ 1,00 per aandeel te bereiken gedurende minimaal 10 opeenvolgende handelsdagen. We hebben Nasdaq onze schriftelijke intentie gegeven om de tekortkoming in de minimale biedprijs tijdens de aanvullende nalevingsperiode te verhelpen door een omgekeerde aandelensplitsing uit te voeren, waarvoor mogelijk goedkeuring van de aandeelhouders nodig is voordat de tweede nalevingsperiode verstreken is. We zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2023 een aandeelhoudersvergadering te houden om door te gaan met een omgekeerde aandelensplitsing om weer te voldoen aan de noteringsvereisten van Nasdaq.

Andere zakelijke hoogtepunten

In juli 2022 hebben we de ontwikkeling van fezagepras stopgezet, ons voormalige kandidaat-hoofdproduct voor kleine moleculen. De beslissing om de ontwikkeling van fezagepras stop te zetten was gebaseerd op de resultaten van Fase 1a van de klinische studie met enkelvoudige oplopende dosis, of SAD, waaruit bleek dat fezagepras significant minder goed was dan natriumfenylbutyraat als stikstofverwijderaar. Fase 1a van de klinische SAD-studie met fezagepras die in mei 2022 werd gestart, was bedoeld als een directe vergelijking met natriumfenylbutyraat om ons verdere gegevens te verschaffen om te bepalen of fezagepras de moeite waard was om te ontwikkelen voor een van de mogelijke indicaties waarbij stikstofverwijdering gunstig is. De aanbeveling om het ontwikkelingsprogramma voor fezagepras stop te zetten was niet gebaseerd op veiligheidsoverwegingen.

In augustus 2022 verwierven we 100% van de uitstaande preferente en gewone aandelen van onze dochteronderneming, Pathogen Removal Diagnostic Technologies Inc. (PRDT), waardoor het Bedrijf nu 100% eigendom is van PRDT. PRDT bezit en controleert bepaalde technologie om prionen te reduceren die als een niet-kernactiva van het Bedrijf beschouwd wordt.

In augustus 2022 zijn we een overeenkomst aangegaan voor de beëindiging van onze oude overeenkomst van de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) met betrekking tot de productie van onze eerdere van plasma afgeleide therapeutische producten. De beëindiging maakt deel uit van onze eerder bekendgemaakte doelstelling om onze bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen, onze niet-kernactiva af te stoten en contracten af te schaffen die verband houden met bedrijfsactiviteiten van onze voormalige, van plasma-afgeleide, therapieën. De overeenkomst heeft geleid tot de onmiddellijke beëindiging van de CDMO-overeenkomst en al onze verplichtingen die daarmee samenhangen, inclusief eventuele, jaarlijkse minimale afnameverplichtingen. Conform de voorwaarden zijn we overeengekomen om in totaal $ 18 miljoen te betalen, waarvan $ 11,2 miljoen werd betaald bij de uitvoering van de overeenkomst en betrekking had op bedragen uit het verleden als gevolg van de datum van beëindiging. Het Bedrijf zal nog twee betalingen doen, waarvan $ 3,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2023 en de resterende $ 3,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2024. De overeenkomst bevat de gebruikelijke vrijgaven en resulteerde in kasbesparingen van ongeveer $ 33,1 miljoen.

Financiële resultaten derde kwartaal 2022

Alle bedragen in dit gedeelte zijn in Canadese dollars (CAD).

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen CAD 40,8 miljoen op 30 september 2022 , terwijl ons werkkapitaal, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van kortlopende schulden, CAD 35,2 miljoen bedroeg.

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen CAD 3,5 miljoen in het derde kwartaal van 2022, vergeleken met CAD 5,0 miljoen in het derde kwartaal van 2021. De daling was voornamelijk toe te schrijven aan dalingen in de afschrijvingskosten van immateriële activa, royalty's, kosten voor klinische proeven van respectievelijk CAD 0,4 miljoen, CAD 0,3 miljoen en CAD 0,2 miljoen en een algemene daling van de operationele kosten.

De administratiekosten bedroegen CAD 4,4 miljoen voor het derde kwartaal van 2022, vergeleken met CAD 9,4 miljoen voor het derde kwartaal van 2021. De daling van de administratiekosten is voornamelijk het gevolg van een daling van de kosten met CAD 2,5 miljoen als gevolg van lagere verzekeringspremies voor bestuurders en functionarissen, een verlaging van de kosten voor op aandelen gebaseerde betalingen van CAD 1,2 miljoen en een verlaging van de salarissen en andere voordelen van CAD 1,2 miljoen.

Het nettoverlies uit doorlopende activiteiten na belastingen bedroeg CAD 4,5 miljoen voor het derde kwartaal van 2022, vergeleken met CAD 9,7 miljoen voor het derde kwartaal van 2021. De daling van het verlies was voornamelijk het gevolg van minder kosten voor onderzoek- en ontwikkeling van CAD 1,5 miljoen, administratiekosten van CAD 5,0 miljoen, een weerspiegeling van minder verzekeringskosten en financieringskosten van CAD 2,8 miljoen als gevolg van de terugbetaling van de langlopende schulden van het Bedrijf. De daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de winsten op de variatie in reële waarde van de garantieverplichting die wordt gewaardeerd tegen reële waarde via winst of verlies van CAD 4,9 miljoen.

Minderheidsbelangen in onze PRDT-dochteronderneming zijn in augustus 2022 teruggebracht tot CAD nihil na de verwerving van de uitstaande preferente en gewone aandelen, die voorheen niet in het bezit van het Bedrijf waren. Het saldo van de minderheidsbelangen op de balans op de overnamedatum was een debetsaldo van CAD 9,3 miljoen en is in het derde kwartaal van 2022 overgeboekt naar de tekortenrekening.

Het totaal aan inkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroegen CAD 26,8 miljoen voor het derde kwartaal van 2022, vergeleken met CAD 84,2 miljoen in het derde kwartaal van 2021. De inkomsten uit het derde kwartaal van 2021 bestonden uit de winst op de verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten van CAD 129,8 miljoen als gevolg van de verkoop van de Priority Review Voucher (PRV) voor CAD 131,0 miljoen (na aftrek van verkoopkosten van CAD 1,9 miljoen). De winst werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verlies in de bedrijfsactiviteiten van het voormalige segment van onze van plasma afgeleide therapieën, veroorzaakt door twee betalingen van Prometic Biotherapeutics Inc. aan Prometic Bioproduction Inc. (PBP) op 29 september 2021 , toen PBP eigendom was van Kedrion SpA, een eerste betaling van CAD 39,5 miljoen, wat neerkomt op 30% van de netto-opbrengst die het ontving uit de verkoop van de PRV als compensatie voor eerdere onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, en een tweede betaling van CAD 6,4 miljoen als vooruitbetaling voor toekomstige O&O-diensten. Ter vergelijking: de inkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van CAD 26,7 miljoen in het derde kwartaal van 2022 waren het gevolg van de beëindiging van onze oude CDMO-overeenkomst, aangegaan in augustus 2022. De beëindigingsovereenkomst resulteerde in de aflossing van de volledige CDMO-leaseverplichting en de opname van een winst op wijziging van een verplichting, opgenomen in financieringskosten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van CAD 16,0 miljoen, en een terugboeking in de CDMO verlieslatende voorziening van CAD 10,7 miljoen.

Het nettoresultaat bedroeg CAD 22,3 miljoen voor het derde kwartaal van 2022, vergeleken met een nettoresultaat van CAD 74,5 miljoen voor het derde kwartaal van 2021.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf in de ontwikkelingsfase dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van onderscheidende nieuwe therapieën met kleine moleculen voor inflammatoire, fibrotische en metabole ziekten met behulp van ons platform voor het ontdekken van geneesmiddelen met een op data gestuurde benadering. Het Bedrijf ontwikkelt momenteel GPR84-antagonisten en OXER1-antagonisten. Naast deze programma's blijft het Bedrijf andere ontwikkelmogelijkheden onderzoeken om aan zijn pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze persmededeling omvat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige van de toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "ramingen", "doelstellingen", "projecten", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om op de toekomst gerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten degene die betrekking hebben op de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte informatie omvat onder meer uitspraken over: vooruitgang van de productkandidaten van Liminal Biosciences, met inbegrip van de verwachte kasstroomperiode van het Bedrijf; timing van de aanwijzing van een hoofdproductkandidaat voor het GPR84-antagonistprogramma van het Bedrijf; de potentiële ontwikkeling van de O&O-programma's van het Bedrijf; het tijdstip van aanvang of de aard van preklinische en klinische onderzoeken en potentiële therapeutische gebieden; de rollen en verwachte voordelen voor het Bedrijf met betrekking tot de nieuwe leden van het hogere management; de mogelijke verkoop van niet-kernactiva zoals onroerend goed; en ons vermogen om waarde op te bouwen voor onze aandeelhouders en kosten te verlagen met betrekking tot contracten die verband houden met de eerdere bedrijfsactiviteiten van het Bedrijf. Deze verklaringen zijn "toekomstgericht" omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons Bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. Tot de factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of geprojecteerde resultaten, behoren, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het vermogen van het Bedrijf om kandidaat-producten te ontwikkelen, te produceren en met succes te vercommercialiseren, indien ooit; het vermogen van het Bedrijf om het kapitaal aan te trekken dat nodig is om zijn continuïteit te waarborgen; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten na te streven; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van preklinische en klinische proeven; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; het vermogen om de tekortkoming in de Nasdaq-notering op te lossen en de naleving van de Nasdaq-noteringsregels te herstellen; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; de succesvolle en tijdige integratie van de nieuwe leden van het hogere management; de impact van de COVID-19-pandemie op het personeelsbestand, de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten en algemene veranderingen in economische omstandigheden van het Bedrijf. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe zouden kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de dossiers en rapporten die het Bedrijf indient bij de US Securities and Exchange Commission en de Canadese Securities Commissions, inclusief in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op vrijdag 31 december 2021 en toekomstige, te gelegener tijd door Liminal Biosciences ingediende dossiers en rapporten. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en de ermee verbonden impact op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg hiervan kunnen we niet garanderen dat toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden. Bestaande en potentiële investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum die op dit document vermeld staat. Wij aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van effecten.

