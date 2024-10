L'impressionnant téléviseur ULED X Mini LED de 110 pouces de Hisense est maintenant disponible à l'échelle mondiale

QINGDAO, Chine, 17 octobre 2024 /PRNewswire /-- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a annoncé aujourd'hui que son mini téléviseur LED ULED X de 110 pouces est désormais disponible dans le monde entier, au prix de 20 000 dollars américains.

Depuis sa présentation au CES en début d'année et sa nomination au CES Innovation Award, ainsi que le prix Editor's Choice décerné par Digital Trends, le téléviseur 110UX s'est vu décerner d'innombrables récompenses pour sa position de leader dans le domaine de la technologie d'affichage.

L'écran 110UX avec Mini LED Blacklight offre une luminosité de pointe étonnante allant jusqu'à 10 000 nits, et un contraste avec plus de 40 000 zones de gradation locales, minimisant les effets de rétroéclairage et augmentant considérablement le contraste. Alimenté par le moteur Hi-View AI Engine X de Hisense, il permet des ajustements en temps réel pour un effet d'affichage plus clair, plus immersif et plus captivant. En réunissant cet ensemble de matériels et de logiciels de référence, le 110UX témoigne de l'évolution de la conception des écrans LED, où l'innovation et l'ingénierie orientée vers le consommateur convergent pour redéfinir la qualité de l'image et fournir une image plus lumineuse et dynamique qui fonctionne bien pour les grands formats, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs, les cinéphiles et les amateurs de sport.

Au début du mois d'octobre, le 110UX Championship Edition, un ajout ultra-premium à la gamme innovante ULED X de Hisense, a été lancé pour coïncider avec le début de la saison de la NBA. Ce modèle exclusif en édition limitée représente une collaboration unique entre deux leaders de l'industrie, combinant la technologie de pointe ULED X de Hisense avec des améliorations luxueuses qui célèbrent l'esprit des champions de la NBA.

L'arrivée du 110UX représente une évolution significative de la gamme de téléviseurs Hisense, car Hisense consolide sa position de leader sur le marché de l'ultra-premium et des écrans grand format, en répondant à la demande croissante de divertissement sur grand écran en élargissant ses gammes ULED et ULED X pour inclure des tailles d'écran encore plus grandes.

Hisense s'engage à innover constamment sur le plan technologique afin d'offrir aux consommateurs une expérience audiovisuelle inégalée. Hisense continue de placer les consommateurs au centre de ses préoccupations, en renforçant les liens avec un plus grand nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale, en offrant des scénarios complets de vie à domicile qui dépassent les attentes.

À propos de Hisense

Hisense est une grande marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public et le partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier semestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2530687/Hisense_110_inch_ULED_X_Mini_LED_globally.jpg