L'intérieur d'Adamastor et l'usine de fabrication à la périphérie de Porto

L'usine d'Adamastor dispose actuellement d'une surface de travail d'environ 2 225 mètres carrés, avec un potentiel d'extension de 6 000 mètres carrés, ce qui lui permettra de mettre en œuvre son plan de croissance de manière progressive et soutenue à l'avenir, tant en termes de ressources techniques que de ressources humaines.

Adamastor se concentre pleinement sur son objectif de devenir un fabricant de référence de supercars à faible volume, et s'engage également à s'établir en tant que centre d'excellence en ingénierie, grâce auquel il fournira des services de conseil, de conception et de production utilisant des technologies de pointe.

Ses capacités et compétences comprennent des installations d'usinage CNC, la production de composants en matériaux composites et l'utilisation des dernières technologies d'impression 3D. Ses projets d'ingénierie font également appel aux logiciels de conception mécanique, de simulation et d'optimisation les plus avancés, et exploitent l'énorme potentiel d'outils tels que la réalité virtuelle.

Suivant une approche de production artisanale, le concept de fabrication d'Adamastor est basé sur le principe de la baie d'assemblage, dans lequel une équipe technique hautement spécialisée sera entièrement responsable de l'ensemble du processus de conception de chaque véhicule, favorisant une plus grande connexion émotionnelle entre les aspects humains et matériels, qui sera toujours l'inspiration derrière l'excellence du travail d'Adamastor et la qualité de l'exécution de son équipe technique hautement qualifiée.

L'équipe actuelle d'Adamastor comprend :

· Daniel Lopes, technicien en matériaux composites, diplômé en arts et passionné d'artisanat, a également suivi une formation en stratification dispensée par Caetano Aeronautic, SA, et a travaillé, par exemple, avec de la fibre de carbone sèche, de la fibre de verre sèche, du kevlar et de la maille de cuivre ;

· Diogo Matos, diplômé en génie mécanique de l'ISEP (Instituto de Engenharia Mecânica do Porto), travaille actuellement comme ingénieur chez Adamastor. Il a également de l'expérience en robotique, dans la construction de châssis tubulaires et dans l'assistance aux équipes de course automobile.

· Frederico Ribeiro, titulaire d'une maîtrise en ingénierie mécanique de la Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, est le directeur de l'ingénierie d'Adamastor depuis sa création et est responsable de la conception, du dessin et de la simulation des composants structurels. Il possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine de la course automobile, ayant collaboré avec des structures renommées telles que Speedy Motorsport et Veloso Motorsport en tant qu'ingénieur de course ;

· Gerardo Menezes, titulaire d'une maîtrise en ingénierie mécanique de la Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, occupe le poste de directeur de la production chez Adamastor. Il a suivi une formation de cinq ans dans le domaine du karting, de la gestion des courses et de la mécanique automobile ;

· João Ginete, titulaire d'un diplôme d'ingénieur aéronautique de l'université de Bristol, est le responsable de l'aérodynamique d'Adamastor. Il a notamment travaillé pour McLaren Racing, Red Bull Racing et Red Bull Advanced Technologies, où il avait la charge de projets tels que l'Aston Martin Valkyrie et les monoplaces de Formule 1 qui ont connu un grand succès ces dernières années ;

· João Passos, qui possède une vaste expérience professionnelle dans la conception et la construction de voitures de course, assume le rôle de coordinateur de la production et de l'équipe de compétition chez Adamastor. Avec feu Alfredo Matos, il a fondé DBE Chassis and Suspension Engineering, une entreprise qui a une longue expérience dans la construction de voitures de course, qu'il s'agisse de véhicules classiques ou de modèles contemporains.

· Nuno Silva est technicien en matériaux composites chez Adamastor. Avec plus de 15 ans d'expérience dans la stratification de fibres et d'autres matériaux composites, il travaille actuellement à la découpe de noyaux et au traitement de plaques d'époxy pour la stratification, ainsi qu'à la fabrication de moules et à la stratification de pièces monolithiques.

· Pedro Abreu, titulaire d'une maîtrise en génie mécanique de la Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, est l'ingénieur de production d'Adamastor. Il possède de l'expérience dans divers logiciels de CAO, de FAO et de modélisation FEA, ainsi qu'une connaissance théorique et pratique des processus de fabrication de pièces en matériaux composites.

· Ricardo Quintas, diplômé en gestion et administration de l'Instituto Superior de Administração e Gestão, est le PDG et l'un des fondateurs d'Adamastor. Fort d'une longue expérience à des postes de direction dans diverses entreprises et dans des domaines d'activité très variés, Ricardo Quintas est l'une des forces motrices d'Adamastor.

· Samuel Busovsky, diplômé en design industriel et technologie de l'université Brunel de Londres, est le directeur du design d'Adamastor depuis juillet 2019. Il possède une grande expérience des logiciels de modélisation CAO et est responsable de la conception de l'intérieur de la nouvelle voiture d'Adamastor, y compris toutes ses phases de conception, du design et de la modélisation jusqu'à la conformité avec la législation en vigueur.

· Vítor Batista est technicien en matériaux composites chez Adamastor. Il possède une formation et une expérience approfondies en tant que stratifieur de matériaux composites, acquises principalement chez Caetano Aeronautic, SA.

· Víctor Pinto occupe le poste de technicien en composites chez Adamastor. Fort d'une vaste expérience professionnelle dans les domaines les plus divers de la production, tels que la menuiserie, la découpe et l'usinage CNC, le laminage sous vide et l'infusion de composites à base de fibres de carbone, il est l'un des membres les plus récents de l'équipe de laminage d'Adamastor.

C'est le capital humain qui remplit l'activité d'Adamastor. Une structure aux talents multiples qui opère dans l'usine de Perafita, où, outre la Supercar qui sera dévoilée au cours des quatre premiers mois de 2024, elle fournit déjà des composants à divers clients, notamment des carrosseries et des réservoirs de carburant en fibre de carbone, des hélices pour la production d'énergie éolienne, entre autres.

Profitant de tout le savoir-faire de son équipe de professionnels et de l'expérience accumulée dans les domaines les plus variés de la production industrielle, Adamastor est déjà sur la dernière ligne droite pour prendre la piste pour les premiers essais de ce qui sera la première Supercar née sur le sol portugais.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292084/Adamastor_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292085/Adamastor_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292086/Adamastor_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292087/Adamastor_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292088/Adamastor_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2094180/4437438/Adamastor_Logo.jpg

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.