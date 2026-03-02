LITEON accélère la commercialisation d'AI-RAN en intégrant ses unités radio ouvertes à NVIDIA AI Aerial et aux solutions de ses partenaires

News provided by

LITEON Technology

Mar 02, 2026, 00:34 ET

Présentation d'architectures RAN évolutives et natives de l'IA au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2026, LITEON Technology présentera sa dernière avancée en matière d'AI-RAN, soulignant comment les architectures accélérées par le GPU permettent à l'industrie de passer de l'innovation à la commercialisation. En s'appuyant sur la plateforme NVIDIA AI Aerial , LITEON permet des solutions RAN évolutives et natives à l'IA avec une compatibilité validée, une complexité d'intégration réduite et un déploiement plus rapide. Cette base solide permet à LITEON de travailler efficacement avec des partenaires de l'écosystème pour accélérer la transformation des réseaux de télécommunications traditionnels en infrastructures intelligentes, adaptatives et capables de détection.

Un élément essentiel de la stratégie de commercialisation AI-RAN de LITEON est son architecture Radio Unit, qui fournit des réseaux AI-RAN déterministes et stables à l'échelle de l'opérateur. En tant que couche fondamentale du système AI-RAN, la RU assure des performances RF constantes, une synchronisation de haute précision et un comportement fronthaul prévisible, permettant un fonctionnement efficace et fiable du traitement des signaux radio au niveau des configurations statiques de la couche physique et des charges de travail AI dans des environnements multi-transporteurs et multicellulaires. La plateforme RU prend également en charge le fronthaul O-RAN 7.2x déterministe avec des opérations U-Plane et C-Plane normalisées et fiables, ce qui réduit considérablement la complexité de l'intégration et les obstacles au déploiement, et permet aux opérateurs et aux partenaires de l'écosystème de mettre à l'échelle les déploiements AI-RAN avec une plus grande confiance et un délai de déploiement plus rapide.

« La collaboration de l'écosystème est essentielle pour faire passer l'AI-RAN des essais aux réseaux commerciaux », déclare Richard Chiang, directeur général de SLA SBU de LITEON. « Grâce à une coopération étroite avec nos partenaires AI-RAN, LITEON fait le lien entre l'infrastructure 5G et l'IA en construisant une architecture flexible et ouverte qui permet aux opérateurs de déployer des capacités d'IA directement au sein des réseaux 5G. »

Dans le cadre de sa stratégie AI-RAN, LITEON s'associe aux leaders SynaXG et Supermicro pour intégrer les charges de travail RAN et IA sous une architecture unifiée. En combinant le calcul haute performance, le réseau accéléré et le logiciel SynaXG AI-RAN, LITEON permet une inférence IA à faible latence à la périphérie du réseau, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les applications de réseau intelligentes. Au MWC 2026, LITEON et SynaXG dévoileront une démonstration montrant comment l'AI-RAN optimisé par NVIDIA prend en charge l'analyse en temps réel, l'optimisation intelligente et les cas d'utilisation émergents axés sur l'IA.

À l'avenir, LITEON continuera d'approfondir sa collaboration au sein de l'Alliance AI-RAN afin d'accélérer la commercialisation mondiale de ces technologies, en veillant à ce que l'industrie des télécommunications soit équipée pour répondre aux exigences de demain en matière d'utilisation intensive des données.

LITEON Technology au MWC 2026
Date : du 2 au 5 mars 2026
Lieu : Fira Gran Via, Barcelone, Espagne
Stand : hall 5, stand 5J53

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

LITEON beschleunigt die Kommerzialisierung von AI-RAN durch die Integration seiner Open Radio Units mit NVIDIA AI Aerial und Partnerlösungen.

Auf dem MWC Barcelona 2026 wird LITEON Technology seine neuesten Fortschritte im Bereich AI-RAN vorstellen und dabei verdeutlichen, wie...

LITEON Accelerates AI-RAN Commercialization By Integrating Its Open Radio Units with NVIDIA AI Aerial and Partner Solutions

At MWC Barcelona 2026, LITEON Technology will showcase its latest advancement in AI-RAN, highlighting how GPU-accelerated architectures are enabling...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics