LITEON accélère la commercialisation d'AI-RAN en intégrant ses unités radio ouvertes à NVIDIA AI Aerial et aux solutions de ses partenaires

Présentation d'architectures RAN évolutives et natives de l'IA au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2026, LITEON Technology présentera sa dernière avancée en matière d'AI-RAN, soulignant comment les architectures accélérées par le GPU permettent à l'industrie de passer de l'innovation à la commercialisation. En s'appuyant sur la plateforme NVIDIA AI Aerial , LITEON permet des solutions RAN évolutives et natives à l'IA avec une compatibilité validée, une complexité d'intégration réduite et un déploiement plus rapide. Cette base solide permet à LITEON de travailler efficacement avec des partenaires de l'écosystème pour accélérer la transformation des réseaux de télécommunications traditionnels en infrastructures intelligentes, adaptatives et capables de détection.

Un élément essentiel de la stratégie de commercialisation AI-RAN de LITEON est son architecture Radio Unit, qui fournit des réseaux AI-RAN déterministes et stables à l'échelle de l'opérateur. En tant que couche fondamentale du système AI-RAN, la RU assure des performances RF constantes, une synchronisation de haute précision et un comportement fronthaul prévisible, permettant un fonctionnement efficace et fiable du traitement des signaux radio au niveau des configurations statiques de la couche physique et des charges de travail AI dans des environnements multi-transporteurs et multicellulaires. La plateforme RU prend également en charge le fronthaul O-RAN 7.2x déterministe avec des opérations U-Plane et C-Plane normalisées et fiables, ce qui réduit considérablement la complexité de l'intégration et les obstacles au déploiement, et permet aux opérateurs et aux partenaires de l'écosystème de mettre à l'échelle les déploiements AI-RAN avec une plus grande confiance et un délai de déploiement plus rapide.

« La collaboration de l'écosystème est essentielle pour faire passer l'AI-RAN des essais aux réseaux commerciaux », déclare Richard Chiang, directeur général de SLA SBU de LITEON. « Grâce à une coopération étroite avec nos partenaires AI-RAN, LITEON fait le lien entre l'infrastructure 5G et l'IA en construisant une architecture flexible et ouverte qui permet aux opérateurs de déployer des capacités d'IA directement au sein des réseaux 5G. »

Dans le cadre de sa stratégie AI-RAN, LITEON s'associe aux leaders SynaXG et Supermicro pour intégrer les charges de travail RAN et IA sous une architecture unifiée. En combinant le calcul haute performance, le réseau accéléré et le logiciel SynaXG AI-RAN, LITEON permet une inférence IA à faible latence à la périphérie du réseau, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les applications de réseau intelligentes. Au MWC 2026, LITEON et SynaXG dévoileront une démonstration montrant comment l'AI-RAN optimisé par NVIDIA prend en charge l'analyse en temps réel, l'optimisation intelligente et les cas d'utilisation émergents axés sur l'IA.

À l'avenir, LITEON continuera d'approfondir sa collaboration au sein de l'Alliance AI-RAN afin d'accélérer la commercialisation mondiale de ces technologies, en veillant à ce que l'industrie des télécommunications soit équipée pour répondre aux exigences de demain en matière d'utilisation intensive des données.