LITEON beschleunigt die Kommerzialisierung von AI-RAN durch die Integration seiner Open Radio Units mit NVIDIA AI Aerial und Partnerlösungen.

Präsentation skalierbarer, KI-nativer RAN-Architekturen auf dem MWC 2026

BARCELONA, Spanien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 wird LITEON Technology seine neuesten Fortschritte im Bereich AI-RAN vorstellen und dabei verdeutlichen, wie GPU-beschleunigte Architekturen den Übergang der Branche von der Innovation zur Kommerzialisierung ermöglichen. Durch die Nutzung der NVIDIA AI Aerial-Plattform ermöglicht LITEON skalierbare AInative RAN-Lösungen mit validierter Kompatibilität, reduzierter Integrationskomplexität und schnellerer Bereitstellung. Diese solide Grundlage ermöglicht es LITEON, effektiv mit Partnern aus dem Ökosystem zusammenzuarbeiten, um die Umwandlung traditioneller Telekommunikationsnetze in intelligente, adaptive und sensorfähige Infrastrukturen zu beschleunigen.

Ein entscheidender Faktor für die Kommerzialisierungsstrategie von LITEON im Bereich AI-RAN ist die Radio Unit-Architektur, die deterministische AI-RAN-Netzwerke mit Carrier-Grade-Stabilität ermöglicht. Als grundlegende Schicht des AI-RAN-Systems gewährleistet die RU eine konsistente RF-Leistung, hochpräzise Zeitsteuerung und Synchronisation sowie ein vorhersehbares Fronthaul-Verhalten und ermöglicht so einen effizienten und zuverlässigen Betrieb der Funksignalverarbeitung bei statischen Konfigurationen der physikalischen Schicht und KI-Workloads in Multi-Carrier- und Multi-Cell-Umgebungen. Die RU-Plattform unterstützt auch deterministisches O-RAN 7.2x Fronthaul mit standardisierten und zuverlässigen U-Plane- und C-Plane-Operationen, wodurch die Komplexität der Integration und die Hindernisse bei der Bereitstellung erheblich reduziert werden und Betreiber und Ökosystempartner AI-RAN-Bereitstellungen mit größerer Zuversicht und schnellerer Bereitstellungszeit skalieren können.

„Die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems ist unerlässlich, um AI-RAN von Testphasen zu kommerziellen Netzwerken weiterzuentwickeln", erklärte Richard Chiang, Geschäftsleiter der SLA SBU von LITEON. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren AI-RAN-Partnern verbindet LITEON die 5G-Infrastruktur und das KI-Computing miteinander, indem es eine flexible und offene Architektur aufbaut, die es Betreibern ermöglicht, KI-Funktionen direkt in 5G-Netzwerken einzusetzen."

Im Rahmen seiner AI-RAN-Strategie arbeitet LITEON mit den Branchenführern SynaXG und Supermicro zusammen, um RAN- und KI-Workloads unter einer einheitlichen Architektur zu integrieren. Durch die Kombination von High-Performance-Computing, beschleunigtem Networking und SynaXG AI-RAN-Software ermöglicht LITEON KI-Inferenz mit geringer Latenz am Netzwerkrand und eröffnet damit neue Möglichkeiten für intelligente Netzwerkanwendungen. Auf der MWC 2026 werden LITEON und SynaXG eine Demonstration durchführen, die zeigt, wie von NVIDIA powered AI-RAN Echtzeitanalysen, intelligente Optimierungen und neue KI-gesteuerte Anwendungsfälle unterstützt.

LITEON wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit innerhalb der AI-RAN Alliance weiter vertiefen, um die weltweite Kommerzialisierung dieser Technologien zu beschleunigen und sicherzustellen, dass die Telekommunikationsbranche für die datenintensiven Anforderungen von morgen gerüstet ist.