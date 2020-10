Little Free Library利用全球社区中的多样性图书促进平等和包容

“Little Free Library相信每个人都应该能够在书页上看到自己,”LFL执行董事Greig Metzger表示。“我们还相信,对多样性生活经历的认识可以帮助打破障碍,并加深对我们社会不平等现象的了解。”

LFL全国委员会主席Anita Merina表示赞同:“作为第一代菲裔美国人,我一生都热爱书籍,但很少在书中看到自己。我非常自豪Little Free Library(小型免费图书馆)能以“Read in Color”计划这一有意义的方式吸引读者并将社区连接在一起。”

平等和包容是LFL长期以来的价值观,但在乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯被谋杀(距离威斯康星州哈德逊LFL办事处不远)之后,我们这家非营利组织誓言要做更多的事情来提高全民意识。今年夏天,LFL举办了图书赠送活动,重点介绍了多位多样性的作者;与PBS Kids一起主持包容性名人故事视频节目;鼓励管理人员为小型图书馆增加多样性书籍,如马萨诸塞州阿灵顿的Sarah Kamya。

Read in Color通过以下四个方面的活动扩大工作力度:

Read in Color 承 诺书 。全球各地的LFL管理员和赞助者可以签署一项阅读和共享各种书籍的承诺书, 承诺可以访问多种资源,如Little Free Library门户的“书签”和Read in Color标记。

。全球各地的LFL管理员和赞助者可以签署一项阅读和共享各种书籍的承诺书, 承诺可以访问多种资源,如Little Free Library门户的“书签”和Read in Color标记。 各种免 费图书 。LFL管理员可以申请接收免费的多样性图书。LFL将从独立书店购买书籍,这些书店可能由BIPOC拥有或来自出版商的资源 (此机会目前仅适用于“双子城”区域管理员。每个人均可获邀参加多样化图书赠送活动)。

。LFL管理员可以申请接收免费的多样性图书。LFL将从独立书店购买书籍,这些书店可能由BIPOC拥有或来自出版商的资源 (此机会目前仅适用于“双子城”区域管理员。每个人均可获邀参加多样化图书赠送活动)。 Little Free Library 设施安装 。LFL将在双子城开始并在全国范围内扩大这一计划,在高度需要的社区中建立新的配有文化相关书籍的小型图书馆。第一个图书馆将于10月14日在明尼阿波利斯的非营利组织Urban Ventures揭幕,该组织致力于消除贫困。

。LFL将在双子城开始并在全国范围内扩大这一计划,在高度需要的社区中建立新的配有文化相关书籍的小型图书馆。第一个图书馆将于10月14日在明尼阿波利斯的非营利组织Urban Ventures揭幕,该组织致力于消除贫困。 推荐阅读清单。提供面向所有读者并代表黑人、土著人、亚裔/太平洋美裔岛民、拉丁裔、穆斯林和LGBTQ社区的书籍清单。这些清单在编排过程中获得以下各方的帮助:包括《我们需要多样性书籍》等顾问、Brown Bookshelf、土著学者Debbie Reese、作家和LFL管理员Roxane Gay等。

LFL获得明尼阿波利斯的创意代理商Colle McVoy的宝贵支持,开发和启动了“Read in Color”计划。

“我们非常自豪与Little Free Library合作开展这个项目,该项目源于我们社区在乔治·弗洛伊德死后所感到的痛苦和悲伤,”Colle McVoy首席执行官Christine Fruechte表示。“我们希望成为一支变革的力量,为社区提供多样化的观点和经验。”

LFL预计将在双子城分配5000本多样化图书,随后还将在其他城市展开。书名包括Kwame Alexander的《The Undefeated》、Elizabeth Acevedo的《Clap When You Land》和Ijeoma Oluo的《So You Want to Talk about Race》。LFL从包括明尼苏达州唯一的黑人拥有书店Black Garnet Books在内的独立书店购买图书。他们还直接与HMH等出版商合作,后者捐赠了数百本书籍以供分配。

LFL相信,借助全美50个州及其他地区的城市、郊区和农村拥有逾10万个小型免费图书馆,Read in Color计划将帮助基层地区和其他社区增强多样性的呼吁。

积极参与:要签署Read in Color承诺书、申请获得免费多样性书籍、捐赠支持计划或了解更多信息,请访问LittleFreeLibrary.org/Read-In-Color。

关于Little Free Library:Little FreeLibrary®(LFL)是一家501(c)(3)非营利组织,它通过在全球范围内建立邻里图书交换箱来激发人们对阅读、建设社区和改善图书可得性的热爱。LFL获得2020年世界扫盲奖,并因致力于扩大所有人的图书可得性而获得国会图书馆、国家图书基金会等机构的表彰。全美所有50个州和全球108个国家/地区中有超过10万个Little Free Library注册图书共享箱; 超过1.65亿本图书通过这些共享箱在全球得到共享。要获知更多信息,请访问LittleFreeLibrary.org。

