Little Free Library promueve la equidad y la inclusión mediante libros diversos en comunidades de todo el mundo

"Little Free Library cree que todos deberían poder verse a sí mismos en las páginas de un libro", comentó el director ejecutivo de LFL, Greig Metzger. "También creemos que tomar conciencia de distintas experiencias de vida puede ayudar a derribar barreras y nutrir un entendimiento más profundo de las inequidades de nuestra sociedad".

La jefa de la junta nacional de LFL, Anita Merina, coincide: "Como filipinoestadounidense de primera generación, durante toda mi vida he amado los libros, pero rara vez me vi reflejada en ellos. Estoy orgullosa de que Little Free Library apunte a llegar a los lectores y conectar a las comunidades de una forma tan significativa con el programa Read in Color".

La equidad y la inclusión son valores respetados desde hace mucho tiempo en LFL, pero luego del asesinato de George Floyd en Mineápolis, no muy lejos de la oficina de LFL en Hudson, Wisconsin, la organización se comprometió a hacer más para generar conciencia. Durante este verano, LFL organizó entregas de libros que destacan autores diversos, albergó videos inclusivos de historias de celebridades con PBS Kids, y promovió que sus ayudantes llenaran pequeñas bibliotecas con libros diversos, como en el caso de Sarah Kamya en Arlington, Massachusetts.

Read in Color amplía estos esfuerzos a través de cuatro componentes clave:

Compromiso con Read in Color . Los ayudantes y patrocinadores de LFL de todo el mundo pueden firmar un compromiso de leer y compartir libros diversos. Tienen acceso a recursos, como marcadores de libros, y un letrero de Read in Color para las puertas de las Little Free Library.

. Los ayudantes y patrocinadores de LFL de todo el mundo pueden firmar un compromiso de leer y compartir libros diversos. Tienen acceso a recursos, como marcadores de libros, y un letrero de Read in Color para las puertas de las Little Free Library. Libros diversos gratuitos . Los ayudantes de LFL pueden solicitar libros diversos gratuitos. LFL comprará libros de tiendas independientes, de dueños BIPOC cuando sea posible, o los adquirirá de los editores. (Actualmente esta oportunidad solo se encuentra disponible para los ayudantes de la zona de las Ciudades Gemelas. Todos están invitados a participar de una entrega de libros diversos).

. Los ayudantes de LFL pueden solicitar libros diversos gratuitos. LFL comprará libros de tiendas independientes, de dueños BIPOC cuando sea posible, o los adquirirá de los editores. (Actualmente esta oportunidad solo se encuentra disponible para los ayudantes de la zona de las Ciudades Gemelas. Todos están invitados a participar de una entrega de libros diversos). Instalación de nuevas Little Free Library . LFL establecerá nuevas pequeñas bibliotecas llenas de libros culturalmente relevantes en comunidades con altas necesidades, comenzando en las Ciudades Gemelas y expandiéndose luego al resto del país. La primera fue inaugurada el 14 de octubre en Urban Ventures, una organización sin fines de lucro de Mineápolis que busca acabar con la pobreza.

. LFL establecerá nuevas pequeñas bibliotecas llenas de libros culturalmente relevantes en comunidades con altas necesidades, comenzando en las Ciudades Gemelas y expandiéndose luego al resto del país. La primera fue inaugurada el 14 de octubre en Urban Ventures, una organización sin fines de lucro de Mineápolis que busca acabar con la pobreza. Listas de lectura recomendadas. Se encuentran disponibles para todos los lectores listas de libros que representan a las comunidades afroamericanas, indígenas, isleñas asiáticas y del Pacífico, latinas, musulmanas y LGBTQ. Ayudaron a crear estas listas distintos consejeros, que incluyen a We Need Diverse Books, The Brown Bookshelf, la investigadora indígena Debbie Reese , y la autora y ayudante de LFL Roxane Gay.

LFL recibió el apoyo invalorable de la agencia creativa de Mineápolis Colle McVoy para desarrollar y presentar la iniciativa Read in Color.

"Estamos increíblemente orgullosos de asociarnos con Little Free Library en este proyecto, que desarrollamos a partir del dolor y la pena que causó la muerte de George Floyd a nuestra comunidad", manifestó Christine Fruechte, directora general de Colle McVoy. "Queremos ser una fuerza a favor del cambio y ayudar a proveer acceso a perspectivas y experiencias diversas".

LFL anticipa la distribución de 5,000 libros en las Ciudades Gemelas, seguida de más ciudades. Los títulos incluyen The Undefeated de Kwame Alexander, Clap When You Land de Elizabeth Acevedo y Así que quieres hablar de raza de Ijeoma Oluo. LFL comprará libros de tiendas independientes, incluyendo Black Garnet Books, la única tienda de libros de Minesota, cuyos dueños son afroamericanos. También trabajarán de forma directa con editores como HMH, que donó cientos de libros para la distribución.

Con más de 100,000 Little Free Libraries en ubicaciones urbanas, suburbanas y rurales en todos los 50 Estados Unidos y más allá, LFL cree que Read in Color ayudará a amplificar las voces diversas en la comunidad.

Involúcrese: Para firmar el compromiso con Read in Color, inscribirse para recibir libros diversos gratuitos, donar para apoyar al programa o conocer más, visite LittleFreeLibrary.org/Read-In-Color.

Acerca de Little Free Library: Little Free Library® (LFL) es una organización 505(c)(3) sin fines de lucro que inspira amor por la lectura, construye comunidades y mejora el acceso a libros al fomentar cajas de intercambio de libros vecinales en todo el mundo. LFL recibió el Premio Internacional de Alfabetización de 2020 y fue reconocida por la Biblioteca del Congreso, la National Book Foundation y otros por su dedicación al ampliar el acceso a los libros para todos. Hay más de 100,000 cajas de intercambio de libros de Little Free Library registradas en todo el mundo, incluyendo los 50 estados y 108 países, y se compartieron más de 165 millones de libros a través de ellas. Conozca más en LittleFreeLibrary.org.

Contacto de medios: Margret Aldrich

612-203-6856 / [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gDsUF06IeDc

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/568238/Little_Free_Library_Logo.jpg

FUENTE Little Free Library

Related Links

www.littlefreelibrary.org



SOURCE Little Free Library