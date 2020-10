Little Free Library 透過在世界各地社區的不同書籍促進平等和共融性

LFL 執行董事 Greig Metzger 說:「Little Free Library 相信每個人都應該能夠在書籍中看到自己的影子。我們也相信,透過提高對各種生活經歷的認識,將有助我們打破障礙,並加深我們對社會不平等現象的了解。」

LFL 國家委員會主席 Anita Merina 同意說:「作為第一代菲律賓裔美國人,即使我一生都熱愛書籍,但很少從中見到自己。Little Free Library 透過 Read in Color 計劃這種有意義的方式接觸讀者並連繫社區,令我感到非常自豪。」

平等和共融性是 LFL 一直秉承的價值觀,而 George Floyd 謀殺案所在地明尼阿波利斯其實與 LFL 位於威斯康星州哈德遜市的辦公室相距不遠,因此這個非牟利組織誓要作出更多努力,以提高人們的意識。今年夏天,LFL 舉行了書籍送贈活動,重點介紹多元化的作者;與 PBS Kids 一起主持共融名人故事時間影片;並晉升為小圖書館增添多元化書籍的管理員,例如在麻省阿靈頓的 Sarah Kamya。

Read in Color 透過以下四大方面擴展相關工作:

Read in Color 承諾 。全球各地的 LFL 管理員和讀者可以簽署一項承諾,表明會閱讀和分享多元化書籍。作出承諾後將可取得各種資源,例如書籤和 Little Free Library 大門的 Read in Color 標誌。

免費提供多元化書籍 。LFL 管理員可以申請免費獲得多元化書籍。LFL 將從獨立(在可能的情況下由 BIPOC 擁有)的書店購買書籍,或從出版商購買相關書籍。(此機會目前僅適用於 Twin Cities 地區的管理員。每個人都獲邀參加多元化贈書活動。)

Little Free Library 設置 。LFL 將在 Twin Cities 開始在需求高的社區中建立新的小圖書館,裡面將滿載文化相關書籍,並在全國各地擴展。第一個圖書館已於 10 月 14 日在明尼阿波利斯致力消除貧困的非牟利組織 Urban Ventures 揭幕。

建議閱讀清單。面向所有讀者的代表黑人、原住民、亞洲/太平洋島民、拉丁裔人、穆斯林和 LGBTQ 社群的書單。各位顧問,包括 We Need Diverse Books、The Brown Bookshelf、原住民學者 Debbie Reese,以及作者和 LFL 管理員 Roxane Gay 都幫忙編制這些書單。

LFL 獲得位於明尼阿波利斯的創意代理商 Colle McVoy 的寶貴支持,合力開發和啟動 Read in Color 計劃。

Colle McVoy 行政總裁 Christine Fruechte 表示:「我們很高興與 Little Free Library 合作展開這個項目,它源於我們在 George Floyd 去世後所經歷的痛苦和心傷。我們希望透過幫助提供多元化觀點和經歷來成為一股變革的力量。」

LFL 預計將在 Twin Cities 分發 5,000 本多元化書籍,並在隨後加入其他城市。書目包括 Kwame Alexander 的《The Undefeated》、Elizabeth Acevedo 的《Clap When You Land》,和 Ijeoma Oluo 的《So You Want to Talk about Race》。LFL 從獨立書店買書,包括明尼蘇達州唯一由黑人擁有的書店 Black Garnet Books。他們也直接與捐贈了數百本書以供分發的 HMH 及其他出版商合作。

LFL 在全美 50 個州各個市區、郊區和農村地區,以及其他地區擁有 10 萬多個 Little Free Library,深信 Read in Color 將幫助基層社區擴大多元化聲音。

親身參與:如欲簽署 Read in Color 承諾、申請免費獲得多元化書籍、捐贈以支持計劃或了解更多,請瀏覽 LittleFreeLibrary.org/Read-In-Color。

關於 Little Free Library:Little Free Library® (LFL) 是一家遵循 501(c)(3) 的非牟利組織,透過在全球地各建立社區圖書交換站來激發人們對閱讀的熱愛、建立社區,並讓更多人有機會接觸書籍。LFL 獲得 2020 年世界掃盲獎 (World Literacy Award),並因其致力讓更多人有機會接觸書籍而獲得美國國會圖書館 (Library of Congress) 和全國圖書基金會 (National Book Foundation) 等機構的認可。全美 50 個州和全球 108 個國家/地區共有超過 10 萬個註冊的 Little Free Library 圖書分享站,並以此分享超過 1.65 億本書。如欲了解更多資訊,請瀏覽 LittleFreeLibrary.org。

Little Free Library

