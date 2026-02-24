LIVE MÁS LIVE DE TACO BELL REGRESA COMO UN ESPECTÁCULO IMPERDIBLE DONDE LAS REVELACIONES DEL MENÚ 2026 SE ENCUENTRAN CON EL BRILLO DE HOLLYWOOD - TRANSMITIDO POR PRIMERA VEZ EN PEACOCK

Estrenando el 10 de marzo desde el Hollywood Palladium, el artista musical Vince Staples presentará un especial de variedades de una sola noche con las revelaciones más importantes del año de Taco Bell, momentos inspirados por los fans y apariciones de celebridades como Doja Cat, Fernando Mendoza, Benson Boone y muchos más.

Resumen:

Live Más LIVE regresa por tercer año con un formato completamente nuevo y al estilo de Hollywood: Live Más LIVE: A Night at the Palladium , un programa especial de variedades presentado por Vince Staples en el Hollywood Palladium que combina momentos con fans, segmentos de comedia, interpretaciones musicales originales y apariciones sorpresa para revelar las innovaciones del menú que definirán el 2026.

En celebración de sus fans, los miembros de Taco Bell Rewards tendrán acceso a oportunidades exclusivas de Live Más LIVE, desde sorpresas y regalos durante el espectáculo hasta la oportunidad para fans locales de asistir en persona.

Las imágenes de Live Más LIVE se pueden encontrar aquí.

IRVINE, Calif., 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Taco Bell presenta su visión más ambiciosa hasta la fecha con Live Más LIVE: A Night at the Palladium. El espectáculo, de una sola noche, se celebrará en el emblemático Hollywood Palladium, presentado por el artista musical Vince Staples y se retransmitirá en exclusiva el 10 de marzo en Peacock, de NBCUniversal.

Live Más LIVE llega al escenario del Hollywood Palladium por tercer año con un espectáculo de variedades impulsado por los fans, cargado de humor sin filtros y revelaciones exclusivas de Taco Bell.

Diseñado como un espectáculo centrado en el entretenimiento, este nuevo especial grabado en vivo captura la esencia de Live Más LIVE: unir a los fans, la música, la comedia y grandes sorpresas mientras Taco Bell presenta las innovaciones del menú que vienen para el 2026.

Un estreno en Hollywood para revelar el menú 2026 de Taco Bell

Con el icónico escenario de Hollywood, Live Más LIVE: A Night at The Palladium lleva la celebración anual de la marca a otro nivel, transformándola en un especial de variedades lleno de energía que canaliza la pasión de la comunidad de fans de Taco Bell, desde las redes sociales hasta la primera fila. El evento de una sola noche reunirá una audiencia llena de fans y sus mayores embajadores y personalidades reconocidas, como Ariana Madix, Ashley Park, Benson Boone, Ciara Miller, Davante Adams, Devon Walker y DJ Pee. Wee (también conocido como Anderson .Paak), Doja Cat, Ego Nwodim, Fernando Mendoza, Myke Towers, Yeat y muchos más, creando un ambiente electrizante que genera entusiasmo por lo que viene este año.

"Taco Bell tiene una de las bases de fans más apasionadas y yo soy fan de la marca desde que era joven", dijo el presentador Vince Staples. "Estoy emocionado de colaborar con ellos en algo que se siente auténtico a lo que son y a cómo la gente realmente conecta con su marca".

Durante la noche, Taco Bell revelará más de 20 innovaciones destacadas para su menú, desde creaciones sabrosas y crujientes hasta clásicos nostálgicos y formatos nunca antes vistos, todo dentro una presentación llena de energía y creatividad que anticipa lo que viene para la marca en 2026.

Disfruta una noche con Taco Bell

Los miembros de Taco Bell Rewards en el área de Los Ángeles, CA tendrán la oportunidad de ganar boletos para Live Más LIVE. La cantidad es limitada y se asignarán por orden de llegada. Los miembros elegibles recibirán un correo electrónico el 24 de febrero con más información.

Live Más LIVE: A Night at The Palladium se estrena el 10 de marzo a las 12 PM ET / 9 AM PT por Peacock, ofreciendo acceso en primera fila al evento más grande e imperdible de Taco Bell hasta ahora.

Del 3 al 10 de marzo, los miembros de Taco Bell Rewards que eligieron recibir notificaciones por correo electrónico, y los fans que se registren durante ese tiempo, podrán obtener una suscripción de un mes al nivel Peacock Select visitando la aplicación de Taco Bell y registrándose para reclamar la oportunidad. Después de reclamar la oferta, recibirán un código único para canjear en el sitio web de Peacock, enviado directamente a su correo electrónico y a la app de Taco Bell. Aplican términos y condiciones*.

Mientras se desarrolla el show, los fans podrán disfrutar la experiencia con ofertas exclusivas disponibles únicamente en la app de Taco Bell el 10 de marzo, incluyendo:

Entrega a domicilio a través de la aplicación: Disfrute un costo de envío de $1** en pedidos de $20 o más con el código LIVEMASLIVE26, disponible para los primeros 10,000 miembros de Taco Bell Rewards.

Disfrute un costo de envío de $1** en pedidos de $20 o más con el código LIVEMASLIVE26, disponible para los primeros 10,000 miembros de Taco Bell Rewards. Tuesday Drop #1: Participa desde las las 9am PT hasta las 11:59pm PT para tener la oportunidad de ganar uno de los 300 pósters autografiados por los artistas***.

Participa desde las las 9am PT hasta las 11:59pm PT para tener la oportunidad de ganar uno de los 300 pósters autografiados por los artistas***. ¡Y mucho más!

Live Más LIVE: Espera lo inesperado

Lanzado en 2024 como un evento de innovación con enfoque tecnológico, creado para revolucionar la industria QSR, Live Más LIVE rápidamente se convirtió en una celebración de nuevos productos e innovaciones fuera de lo convencional, sirviendo como plataforma de lanzamiento anual para los éxitos más virales de Taco Bell, como The Big Cheez-It Crunchwrap Supreme, Crispy Chicken Nuggets y Mountain Dew Baja Blast™ Pie. Ahora, en su tercer año, Live Más LIVE sigue elevando la experiencia de entretenimiento con un espectáculo dinámico que demuestra la audacia sin filtros de Taco Bell y su conexión directa con los fans.

"Live Más LIVE es nuestra forma de crear junto con los fans, inspirándonos por su pasión y diseñando para que se sientan parte del show", dijo Taylor Montgomery, principal ejecutivo de marca global de Taco Bell. "Nuestros fans dan forma a esta marca cada día. Este año, estamos uniendo esa energía para crear el momento más atrevido y distintivo de la marca Taco Bell hasta la fecha: inesperado, sin filtros y absolutamente inolvidable."

Para obtener detalles oficiales sobre el evento, actualizaciones, lanzamientos y contenido exclusivo detrás de cámaras, los fans pueden descargar la aplicación de Taco Bell, visitar LiveMasLIVE.com y seguir las redes sociales de Taco Bell.

*Oferta por tiempo limitado. Termina el 10/3/26 o cuando se agote la cantidad de códigos disponibles, lo que ocurra primero; el código debe canjearse antes del 17/3/26. Debes tener 18 años o más, ser residente legal de EE. UU., no ser suscriptor actual de Peacock y ser miembro activo del programa de Taco Bell Rewards en buen estado. No se puede combinar con ninguna otra oferta, incluyendo cualquier otra oferta de Peacock canjeada en los últimos 12 meses. Después del periodo de prueba de 30 días, el plan se renovará automáticamente al precio vigente en ese momento (más impuestos) hasta que lo canceles. Peacock Select no incluye deportes, películas ni Peacock Originals. Aplican restricciones de elegibilidad y términos completos: Términos de la Oferta.

** Excepto en Colorado, donde también aplica una tarifa estatal obligatoria de $0.28 por entrega minorista. El 10/03/2026, de 12:01 a.m. a 11:59 p.m., los primeros 10,000 miembros elegibles de Taco Bell Rewards que realicen un pedido para entrega a domicilio de $20 o más (antes de impuestos, propinas y cargos) en la app de Taco Bell y usen el código LIVEMASLIVE26 podrán obtener una tarifa de entrega de $1 en las ubicaciones participantes de Taco Bell® en EE. UU., hasta agotar existencias. La entrega no está disponible en todas las ubicaciones. Los artículos disponibles para entrega, los precios y la participación pueden variar. Aplican impuestos y propina. Debes ser miembro registrado de Taco Bell® Rewards para canjear la oferta. No válido en restaurante ni en pedidos para recoger. Válido una (1) vez por usuario registrado por día durante el período de la oferta. La recompensa no es transferible ni puede combinarse con ninguna otra oferta. Sin valor en efectivo. Términos: tacobell.com/terms ©2026 Taco Bell IP Holder, LLC.

***NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. Disponible solo para miembros del programa Taco Bell Rewards mayores de 16 años. Comienza a las 9:00 a. m. PT y termina a las 11:59 p. m. PT del 10/3/26. Reglas: //tacobell.com/legal/lml-26-drop.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 63 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X, Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

Acerca de Peacock

Peacock es la plataforma de streaming de NBCUniversal, una de las principales compañías de medios y entretenimiento del mundo. Los fans pueden disfrutar miles de horas de contenido que marca la cultura, incluyendo entretenimiento, deportes y noticias, como las temporadas actuales de series de NBC y Bravo, entre ellas las franquicias de "Law & Order" y "Real Housewives"; Originals exclusivos y aclamados por la crítica; películas taquilleras y galardonadas de Universal Pictures, DreamWorks Animation, Illumination y Focus Features; los principales eventos deportivos en vivo en Estados Unidos, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la NFL, la Premier League, la NBA y próximamente la MLB; noticias en vivo todos los días; y una amplia biblioteca de películas y series favoritas del público, como "The Office" y más de 50 años de "Saturday Night Live". Impulsado por tecnología de vanguardia, Peacock ofrece una experiencia de entretenimiento atractiva con funciones interactivas e innovadoras que llevan el contenido favorito de NBCUniversal a la vida en casa y desde cualquier lugar. Visita PeacockTV.com para más información.

