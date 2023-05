Lockton ogłasza przejęcie spółki THB Brazil

Połączenie firm ma na celu dążenie do dynamicznego rozwoju na rynku brazylijskim poprzez niezależność i podejście skoncentrowane na klientach.

SAO PAULO, 5 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Lockton, największy na świecie prywatny broker ubezpieczeniowy świadczący usługi konsultingowe, ogłosił dzisiaj przejęcie spółki THB Brazil od Amwins, największego niezależnego dystrybutora specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych w USA.

Połączenie dwóch liderów na brazylijskim rynku usług ubezpieczeniowych i rekrutacyjnych jest szansą na powiększenie skali działalności i przynoszący zyski wzrost oraz dostęp do jeszcze bogatszej oferty innowacyjnych rozwiązań skierowanej do klientów obu firm.

Eduardo Lucena, dyrektor generalny THB Brazil przejmie nowe obowiązki jako zastępca dyrektora generalnego spółki Lockton w Brazylii po zamknięciu transakcji. Pozostali członkowie kierownictwa THB dołączą do kadry zarządzającej połączonych spółek. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

„Jesteśmy zachwyceni możliwością rozpoczęcia nowej ery dla firmy Lockton w Brazylii - powiedział José Otávio Sampaio, dyrektor generalny Lockton w Brazylii. - Jako odrębne podmioty zarówno Lockton jak i THB odnotowały wyjątkowo dobre wyniki w ostatnich latach. Połączenie naszych mocnych stron sprawi, że będziemy jeszcze lepsi, co da nam możliwość rozwijania bardziej znaczących i długofalowych relacji z naszymi klientami, ubezpieczycielami i towarzystwami reasekuracji, zapewnienia możliwości rozwoju dla naszych podmiotów stowarzyszonych i realizacji celu podwojenia skali działalności w okresie kolejnych trzech lat".

Przejęcie THB było poprzedzone innymi inwestycjami firmy Lockton, których celem było rozszerzenie działalności na rynku brazylijskim. W ostatnich latach broker ten koncentrował się na przyciąganiu i utrzymywaniu najbardziej utalentowanych ludzi w branży w kraju jako członków zespołów odpowiedzialnych za rozwiązania dot. oceny ryzyka, usługi rekrutacyjne i kadrowe oraz reasekurację. Dołączenie THB umacnia jeszcze bardziej zespół handlowy Lockton, zwiększa potencjał firmy w Brazylii i dostarcza nowych możliwości sprzedaży i opracowywania nowych produktów.

„Oczekuje się, że brazylijski sektor ubezpieczeń odnotuje wzrost w 2023 r. i w kolejnych latach, a utrzymanie konkurencyjnej pozycji wymaga nieustannego dostosowywania się do istniejących warunków i innowacyjności, aby sprostać potrzebom naszych klientów - powiedział Eduardo Lucena, dyrektor generalny THB Brazil. - Cieszymy się z połączenia sił z firmą Lockton oraz z tego, że staniemy się częścią niezależnej i ukierunkowanej na klienta i człowieka kultury".

To, co wyróżnia Lockton - niezależność - stanowi również jej przewagę. Prywatna struktura własności Lockton zapewnia ponad 9,5 tys. podmiotom stowarzyszonym możliwości prowadzenia działalności w ponad 125 państwach w taki sposób, by mogły skupić się wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów.

Firma przez 14 kolejnych lat zdobyła wyróżnienie magazynu Business Insurance dla najlepszego pracodawcy w branży ubezpieczeniowej („Best Place to Work in Insurance"). W 2022 roku Forbes umieścił firmę Lockton w gronie najlepszych dużych pracodawców Ameryki („America's Best Large Employers") i najlepszych pracodawców w kategorii różnorodności („Best Employers for Diversity"). Więcej informacji znajduje się na stronie www.lockton.com.

