Lockton annonce une nouvelle structure au niveau de la direction mondiale pour soutenir une croissance mondiale rapide

Byron Clymer, Troy Cook, Julie Gibson, Trey Humphrey et Martyn Worsley promus à de nouvelles fonctions mondiales

KANSAS CITY, Mo., 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le PDG Peter Clune a annoncé la nomination de cinq leaders clés à des postes mondiaux pour Lockton, le plus grand courtier d'assurance privé indépendant au monde. Ces directeurs travailleront en étroite collaboration avec l'équipe de direction de la vente au détail pour élaborer des solutions innovantes à l'échelle de l'entreprise. Lockton a récemment dépassé les 3 milliards de dollars de revenus après 57 ans d'activité, dont 1 milliard de dollars au cours des 24 derniers mois.

« Lockton attire à la fois des clients complexes et des associés talentueux dans le monde entier, ce qui se traduit par une croissance sans précédent, a déclaré Peter Clune, PDG de Lockton. Cette nouvelle structure sera simple, collaborative et rapide. La puissance de Lockton réunie sur une seule plateforme mondiale aidera nos employés et nos clients à atteindre leur plein potentiel. »

Troy Cook conservera ses fonctions de directeur financier et dirigera désormais tous les associés financiers et juridiques à l'échelle mondiale. Après avoir été membre indépendant du conseil d'administration de Lockton depuis 2018, Cook a rejoint Lockton en tant que directeur financier en 2020. En tant que directeur financier innovant, il a transformé la fonction financière stratégique de Lockton pour assurer la croissance à long terme et la pérennité de la propriété privée. Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise, il a joué un rôle essentiel dans la mise en place et l'exécution de stratégies commerciales, tout en créant une nouvelle structure de capital pour assurer la poursuite de l'élan et de la croissance de Lockton.

« Ces directeurs nouvellement nommés ont fait leurs preuves à Lockton, a déclaré M. Clune. Ils sont les meilleurs parmi les meilleurs, et ils savent comment conduire des changements significatifs et préserver notre culture. »

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 9 500 associés, présents dans plus de 135 pays, de se concentrer uniquement sur les besoins des clients en matière de risques et d'assurance et de personnes. Avec une expertise qui atteint le monde entier, Lockton offre la compréhension profonde nécessaire pour obtenir des résultats remarquables.

Pendant 14 années consécutives, le magazine Business Insurance a décerné à Lockton le titre de « Best Place to Work in Insurance » (« Meilleur endroit où travailler dans le secteur des assurances »). Lockton a été nommée parmi les sociétés les mieux gérées en 2021 par Deloitte et le Wall Street Journal, un programme qui reconnaît l'excellence et honore les entreprises privées pour leur stratégie, leur exécution, leur culture et leurs finances. Pour en savoir plus, consultez le site www.lockton.com .

