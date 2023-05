Lockton przedstawia nową globalną strukturę kierowniczą, która przyspieszy globalny rozwój firmy

Byron Clymer, Troy Cook, Julie Gibson, Trey Humphrey i Martyn Worsley mianowani na nowe stanowiska.

KANSAS CITY, Missouri, 4 maja 2023 r. /PRNewswire/ --- Dyrektor generalny Peter Clune ogłosił dziś nominacje pięciu kluczowych liderów na nowe stanowiska w Lockton, największej na świecie niezależnej, prywatnej firmie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Liderzy ci będą ściśle współpracować z zespołem kierowniczym ds. sprzedaży detalicznej, tworząc innowacyjne rozwiązania dla całego przedsiębiorstwa. Firma Lockton niedawno przekroczyła 3 miliardy dolarów przychodów po 57 latach działalności, z czego miliard dolarów wzrostu odnotowano w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

„Lockton przyciąga zarówno większych klientów, jak i utalentowanych współpracowników z całego świata, co skutkuje jej bezprecedensowym wzrostem ‒ powiedział Peter Clune, dyrektor generalny Lockton. -Nowa struktura będzie prosta, oparta na współpracy i szybka w realizacji. Siła Lockton skoncentrowana w obrębie pojedynczej globalnej platformy pomoże naszym pracownikom i klientom w pełni wykorzystać ich potencjał".

Troy Cook będzie nadal piastował stanowisko dyrektora finansowego, a dodatkowo będzie kierował wszystkimi kwestiami finansowymi i prawnymi podmiotów stowarzyszonych z całego świata. Od 2018 roku Cook pełnił funkcję niezależnego członka zarządu Lockton, a w 2020 roku został mianowany na stanowisko dyrektora finansowego. Jako innowacyjny dyrektor finansowy przekształcił on strategiczną funkcję finansową w Lockton, aby zapewnić długofalowy wzrost i utrwalenie własności prywatnej. Podczas swojej pracy w firmie odegrał kluczową rolę w określaniu i realizacji strategii biznesowych, jednocześnie tworząc nową strukturę kapitałową dla utrzymania intensywnego rozwoju i wzrostu Lockton.

, dyrektor ds. marketingu w Lockton, będzie traktować priorytetowo kwestię rozszerzania zasięgu marki „Uncommonly Independent" firmy Lockton. Jej dotychczasowe działania były kluczowe dla podkreślenia autentyczności i wyjątkowego podejścia firmy jako prywatnego brokera, który w perspektywie długofalowej koncentruje się na własnych zasobach ludzkich, klientach i społecznościach. Gibson będzie od teraz nadzorować inicjatywy marketingowe i komunikacyjne firmy na całym świecie. Stanowi ona integralną część zespołu Lockton od 2018 roku i ma na swoim koncie zakończone sukcesem wprowadzenie nowej tożsamości marki, wewnętrznych i zewnętrznych platform zaangażowania cyfrowego oraz innowacyjnego podejścia do prezentacji unikalnej historii firmy. Trey Humphrey , dyrektor prawny, jest istotną częścią zespołu Lockton od 2000 roku, a jako główny doradca prawny odegrał kluczową rolę w zarządzaniu sprawami prawnymi firmy w coraz bardziej złożonym środowisku biznesowym. Jego przywództwo odegrało kluczową rolę dla wzrostu budżetu Lockton z 300 mln USD do 3 mld USD. Humphrey będzie kierował silnym, globalnym zespołem prawnym pracującym nad osiągnięciem wyśrubowanych globalnych celów Lockton i zabezpieczeniem interesów firmy.

Martyn Worsley został mianowany na stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich w Lockton po jego znaczących sukcesach osiągniętych w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy z Londynu kierował zasobami ludzkimi w obrębie całej międzynarodowej działalności Lockton. W nowej roli Worsley będzie kierował globalną strategią firmy dotyczącą zasobów ludzkich, podejmując inicjatywy mające na celu zapewnienie, że firma będzie zdolna przyciągać talenty i będzie mogła poszczycić się najlepszą kultura w branży. Jako firma, która rozwija się dzięki ludziom, Lockton notuje w tym obszarze znaczne sukcesy, a przywództwo Worsleya przyczyni się do kolejnych.

Byron Clymer , dyrektor ds. informacji w Lockton, podejmie się kierowania strategią firmy w zakresie rozwoju globalnych platform, które umożliwiają pracownikom dostarczanie klientom wiodących w branży porad i informacji oraz świadczenie niezrównanych usług. Od momentu dołączenia do Lockton w 2018 roku jako dyrektor ds. informacji na region USA , Clymer odegrał kluczową rolę w nadzorowaniu transformacji strategii informatycznej w USA , a teraz będzie nadzorował proces globalnej transformacji.

„Nowo mianowani członkowie zarządu mają na swoim koncie udokumentowane sukcesy w Lockton ‒ powiedział Clune. - To są ludzie najlepsi z najlepszych. Do tego potrafią wprowadzać znaczące zmiany i podtrzymywać naszą kulturę".

Lockton

To, co wyróżnia Lockton – niezależność – stanowi również jej przewagę. Prywatnie właściciele Lockton zapewniają ponad 9,5 tys. podmiotów stowarzyszonych możliwości prowadzenia działalności w ponad 135 państwach w taki sposób, by skupiali się wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów.

Firma przez 14 kolejnych lat zdobyła wyróżnienie magazynu Business Insurance dla najlepszego pracodawcy w branży ubezpieczeniowej („Best Place to Work in Insurance"). Lockton została także zaliczona przez Deloitte i Wall Street Journal do grona najlepiej zarządzanych firm w 2021 r. (2021 Best Managed Companies), w ramach programu, który uznaje doskonałość i honoruje prywatne firmy za ich strategię, realizację, kulturę i finanse. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lockton.com.

