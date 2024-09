Loftware annonce Convergence 2024, avec la participation de Ben Schreiner, expert en intelligence artificielle d'AWS

L'événement sur l'étiquetage et l'emballage, prévu du 21 au 23 octobre, met en avant des conférenciers respectés, des témoignages de clients, des tables rondes de l'industrie, des opportunités de réseautage et bien plus encore

PORTSMOUTH, New Hampshire, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, le leader mondial des solutions Enterprise Labeling et Artwork Management , a annoncé aujourd'hui le programme de son événement annuel Convergence. L'événement, qui se déroule du 21 au 23 octobre au Hilton Orlando Lake Buena Vista à Orlando, en Floride, comporte une liste d'intervenants composée de plus de 30 experts du secteur et couvre une série de sujets relatifs à la chaîne d'approvisionnement axés sur la transformation numérique, la conformité et la traçabilité.

La conférence de deux jours comprendra une présentation de Ben Schreiner, Responsable de la stratégie en matière d'IA et de données modernes chez AWS (Amazon Web Services), qui expliquera comment Amazon.com utilise le pouvoir de transformation de l'IA dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale et comment vous devriez « voir les choses en grand » quant à ce qu'elle peut faire pour votre entreprise. Jim Bureau, président-directeur général de Loftware, tiendra également un discours dans lequel il expliquera ce qu'il faut aux entreprises pour gérer avec succès les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes de nos jours. À l'occasion de cette session, on mettra en lumière la vision de Loftware pour l'avenir et on présentera les plans de l'entreprise pour transformer la future chaîne d'approvisionnement et la façon dont les gens travaillent, tout en offrant la possibilité d'atteindre de nouveaux niveaux de conformité, de cohérence et d'efficacité.

Parmi les autres intervenants figurent des professionnels de SAP, GS1, Land O'Lakes, Lubrizol, W. L. Gore, Lakeview Farms, AirLife, SupplyIT et Niagara Bottling. En outre, les sponsors de cette année – SATO, LTTS, Epson, SI PRO, Brother, Domino, Lowry, Levata et Network Partners Group (NPG) – présenteront les dernières mises à jour de leurs produits et solutions.

Convergence 2024 accueillera une variété de sessions pour mettre en lumière les tendances de l'industrie, les témoignages de clients et les innovations en matière de produits. Les participants auront également accès à des démonstrations de produits et pourront participer à des visites guidées de solutions. En outre, il sera possible de planifier des réunions individuelles avec les experts en étiquetage de Loftware afin de répondre à toute question ou exigence spécifique et de participer à des tables rondes axées sur l'industrie.

« Nous sommes vraiment satisfaits de la qualité et de l'ampleur de la conférence de cette année, qui arrive à point nommé, alors que les entreprises de toutes tailles naviguent sur des sujets importants tels que la transformation numérique, la conformité, la durabilité, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et plus encore. Convergence nous donne l'occasion d'entendre directement nos clients et d'autres professionnels de l'industrie au sujet de leur expérience et de leurs apprentissages », a déclaré Jim Bureau, président-directeur général de Loftware. « Elle nous donne également l'occasion de partager notre vision et nos plans pour connecter les partenaires commerciaux, y compris les fournisseurs, les clients et les sites des entreprises, afin de soutenir l'authenticité, la conformité et la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement, à présent, ainsi qu'à l'avenir ».

L'événement proposera plus de 20 sessions couvrant les sujets les plus importants pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement, de l'étiquetage et de l'emballage. Il s'agit notamment de :

Les Meilleures pratiques pour l'intégration de l'étiquetage dans SAP S/4HANA

Un aperçu des principales tendances en matière d'étiquetage et d'emballage pour 2025

Loftware Cloud : Adopter l'avenir de l'étiquetage

Passeport de produits numériques : Votre ticket d'entrée pour une visibilité totale de la chaîne d'approvisionnement

Gestion de la conformité des fournisseurs : Éliminer les coûts, la confusion et les retards

conformité des fournisseurs : Éliminer les coûts, la confusion et les retards Panel : Explorer les innovations en matière d'étiquetage des sciences de la vie

Panel : Comment moderniser l'impression sur la chaîne de production

Panel : Étiquetage des entreprises - Par où commencer pour lever les obstacles ?

Panel : Passer du chaos au calme en automatisant la gestion des œuvres d'art

Inscrivez-vous à Convergence 2024 ici.

A propos de Loftware :

Quel que soit le défi à relever - transformation numérique, délai de mise sur le marché ou authenticité de la marque - Loftware peut vous aider à vous démarquer. Nous comprenons le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales et savons que chaque article que vous produisez et expédiez est l'expression de la marque de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de votre étiquetage. Notre plateforme d'étiquetage de bout en bout basée sur le cloud aide les entreprises de toutes tailles à gérer l'étiquetage à travers leurs opérations et leur chaîne d'approvisionnement. Nos solutions sont utilisées pour imprimer plus de 51 milliards d'étiquettes chaque année. Loftware favorise également l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et prend en charge l'évolution des exigences des clients et des réglementations, ce qui permet aux entreprises d'économiser plus de 200 millions de dollars d'amendes par an. Avec plus de 500 experts industriels et 1 000 partenaires internationaux, Loftware maintient une présence mondiale avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, ce qui fait de nous un partenaire de confiance pour les entreprises des secteurs de l'automobile, de la chimie, des essais cliniques, des produits de consommation, de l'électronique, de l'alimentation et des boissons, de la fabrication, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de la vente au détail et de l'habillement et bien plus encore.

Contacts avec les médias :

Laura Hindley, Responsable principale des relations publiques et de la communication, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg