Loftware kündigt die Convergence 2024 mit einer Keynote des AWS-Experten für künstliche Intelligenz Ben Schreiner an

Die für den 21. bis 23. Oktober geplante Veranstaltung zum Thema Etikettierung und Verpackung bietet renommierte Keynotes, Kundenberichte, Rundtischgespräche, Networking-Möglichkeiten und mehr

PORTSMOUTH, N.H., 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management Lösungen, gab heute die Agenda für seine jährliche Convergence Veranstaltung bekannt. Die Veranstaltung, die zwischen dem 21. und 23. Oktober im Hilton Orlando Lake Buena Vista in Orlando, Florida, stattfindet, bietet eine Rednerliste mit über 30 Branchenexperten und deckt eine Reihe von Lieferkettenthemen ab, die sich auf digitale Transformation, Compliance und Rückverfolgbarkeit konzentrieren.

Auf der zweitägigen Konferenz wird Ben Schreiner, Leiter für KI und moderne Datenstrategie bei AWS, eine Keynote-Präsentation halten, in der er erörtert, wie Amazon.com die transformative Kraft der KI in seiner globalen Lieferkette einsetzt und wie Sie „in großen Dimensionen" darüber nachdenken sollten, was sie für Ihr Unternehmen tun kann. Zu den weiteren Hauptvorträgen gehört eine Keynote von Jim Bureau, Präsident und Geschäftsführer von Loftware, in der er darlegt, was Unternehmen benötigen, um die komplexen globalen Lieferketten von heute erfolgreich zu verwalten. In dieser Sitzung werden die Zukunftsvisionen von Loftware vorgestellt und die Pläne des Unternehmens zur Umgestaltung der künftigen Lieferkette und der Arbeitsweise der Menschen erläutert, indem die Möglichkeit für ein neues Maß an Konformität, Konsistenz und Effizienz geboten wird.

Zu den weiteren Referenten gehören Fachleute von SAP, GS1, Land O'Lakes, Lubrizol, W. L. Gore, Lakeview Farms, AirLife, SupplyIT und Niagara Bottling. Darüber hinaus werden die diesjährigen Sponsoren – SATO, LTTS, Epson, SI PRO, Brother, Domino, Lowry, Levata und Network Partners Group (NPG) – die neuesten Updates ihrer Produkte und Lösungen vorstellen.

Auf der Convergence 2024 wird es eine Reihe von Veranstaltungen geben, in denen Branchentrends, Kundenberichte und Produktinnovationen vorgestellt werden. Die Teilnehmer haben auch Zugang zu Produktdemonstrationen und können an geführten Lösungstouren teilnehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, persönliche Treffen mit Loftware-Etikettierungsexperten zu vereinbaren, um spezifische Fragen oder Anforderungen zu besprechen und an branchenbezogenen Diskussionsrunden teilzunehmen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und dem Umfang der diesjährigen Konferenz, die genau zum richtigen Zeitpunkt stattfindet, da sich Unternehmen aller Größen mit wichtigen Themen wie digitale Transformation, Compliance, Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und mehr befassen. Die Convergence bietet uns die perfekte Gelegenheit, direkt von unseren Kunden und anderen Fachleuten aus der Branche zu erfahren, welche Erfahrungen und Erkenntnisse sie gemacht haben", so Jim Bureau, Präsident und Geschäftsführer von Loftware. „Sie bietet uns auch die Möglichkeit, unsere Vision und Pläne für die Verbindung von Handelspartnern, einschließlich Lieferanten, Kunden und Unternehmensstandorten, mitzuteilen, um Authentizität, Compliance und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette zu unterstützen, sowohl jetzt als auch in Zukunft."

Die Veranstaltung bietet über 20 Vorträge zu den Themen, die für Fachleute aus den Bereichen Lieferkette, Etikettierung und Verpackungsdesign am wichtigsten sind. Diese umfassen:

Best Practices für die Integration der Etikettierung in SAP S/4HANA

Ein kurzer Blick auf die Top-Trends bei der Gestaltung von Etiketten und Verpackungen für 2025

Loftware Cloud: Die Zukunft der Etikettierung begrüßen

Digital Product Passport: Ihr Ticket zum Erreichen einer vollständigen Transparenz der Lieferkette

Management der Einhaltung von Vorschriften durch Lieferanten: Beseitigung von Kosten, Verwirrung und Verzögerungen

Panel: Erforschung von Innovationen bei der Kennzeichnung von Biowissenschaften

Panel: Wie der Druck in der Produktionslinie modernisiert werden kann

in der Produktionslinie modernisiert werden kann Panel: Etikettierung für Unternehmen –Wo kann man bei der Beseitigung der Hindernisse ansetzen?

Panel: Vom Chaos zur Ruhe durch Automatisierung des Design-Managements

Informationen zu Loftware:

Egal, vor welcher Herausforderung Sie gerade stehen – digitale Transformation, Markteinführungszeit oder Markenauthentizität – Loftware kann Ihnen helfen, sich zu profilieren. Wir wissen, wie globale Lieferketten funktionieren, und wir wissen, dass jeder Artikel, den Sie produzieren und versenden, ein Ausdruck der Marke Ihres Unternehmens ist. Wir können Sie dabei unterstützen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Konformität zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Etikettierung zu steigern. Unsere cloudbasierte End-to-End-Etikettierungsplattform unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung der Etikettierung in ihren Betrieben und ihrer Lieferkette. Mit unseren Lösungen werden jedes Jahr über 51 Milliarden Etiketten gedruckt. Loftware fördert auch die Flexibilität der Lieferkette und unterstützt die sich entwickelnden Kunden- und Gesetzesanforderungen und hilft Unternehmen, jährlich über 200 Millionen Dollar an Bußgeldern einzusparen. Mit mehr als 500 Branchenexperten und 1.000 globalen Partnern ist Loftware mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit präsent. Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Unternehmen in den Bereichen Automobil, Chemie, klinische Studien, Konsumgüter, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, medizinische Geräte, Pharmazeutika, Einzelhandel/Bekleidung und mehr.

