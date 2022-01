Loftware erwirbt PRISYM ID und erweitert damit die Etikettierungslösungen für Unternehmen der Medizintechnik und der Pharmaindustrie

Cloud-basierte Plattform für die Kennzeichnung klinischer Studien und die Verwaltung regulierter Inhalte

PORTSMOUTH, New Hampshire, 11. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Loftware Inc., das größte globale Softwareunternehmen, das sich auf Unternehmensetikettierung und Artwork-Management-Lösungen spezialisiert ist, gab heute die Übernahme von PRISYM ID bekannt, einem führenden Anbieter von regulierten Inhalts- und Etikettenmanagementlösungen mit Schwerpunkt auf klinischen Studien, medizinischen Geräten und pharmazeutischen Etiketten. Die Übernahme erweitert das Angebot an Enterprise Labeling-Lösungen von Loftware für die Medizingeräte- und Pharmaindustrie und erweitert gleichzeitig die cloudbasierte End-to-End-Etikettierungsplattform von Loftware um fortschrittliche Funktionen für die Etikettierung klinischer Studien und die Verwaltung regulierter Inhalte.

Der Zusammenschluss unterstreicht das langjährige Engagement von Loftware für Kunden aus der Medizintechnik und Pharmazie und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, die komplexen Anforderungen an die Etikettierung und die sich entwickelnden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Die Notwendigkeit, die Flexibilität, die Herstellung und den Vertrieb zu verbessern, um die Patientensicherheit und die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung zu verbessern, war noch nie so wichtig wie jetzt, da Covid-19 die Herausforderungen in den Lieferketten für Medizinprodukte und Arzneimittel noch vergrößert hat. Aufbauend auf PRISYM IDs Branchenfokus wird Loftware seinen Kunden ein neues Maß an Innovation bieten, um die Einhaltung von Vorschriften durch präzise, validierungsfähige Etikettierungslösungen und regulierte Produktinhalte zu unterstützen, während gleichzeitig die Loftware-Plattform erweitert und mehr Dienstleistungen für diese strategischen Märkte angeboten werden. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Kontinuität zu optimieren, die Agilität zu verbessern und die Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen, da sie mit neuen und sich daraus ergebenden Herausforderungen rund um die heutige komplexe Lieferkette konfrontiert sind, die die Bedeutung der Kennzeichnung besonders hervorgehoben hat.

Diese Akquisition wird den Kunden auch helfen, die Herausforderungen bei der Kennzeichnung von klinischen Studien zu meistern, die entweder intern, durch Clinical Research Organizations (CRO) oder durch Clinical Development & Manufacturing Organizations (CDMO) durchgeführt werden. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Unternehmen neue Maßstäbe für die Beschleunigung der klinischen Entwicklung setzen und die Notwendigkeit, klinische Studien zu dezentralisieren und Lieferungen an eine Vielzahl von Standorten vorzunehmen, immer größer wird. Es war noch nie so wichtig wie heute, klinische Studien zu beschleunigen und Medikamente und Impfstoffe schneller zu den Patienten zu bringen.

„Diese Akquisition baut auf der Erfahrung von Loftware und PRISYM ID auf und vereint die besten Talente der heutigen Medizinprodukte- und Pharma-Etikettierungsbranche. Gemeinsam versorgen wir viele der größten globalen Unternehmen mit Lösungen, Dienstleistungen und Support, die für die Verwaltung der komplexen Etikettierung und der behördlichen Anforderungen unerlässlich sind", so Robert OʼConnor Jr., President und CEO von Loftware. PRISYM ID ist ein Pionier im Bereich der Etikettierung von klinischen Studien und liefert Lösungen, die speziell für die Verwaltung der Feinheiten dieses Bereichs entwickelt wurden. Wir werden unsere Kunden in die Lage versetzen, die komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von klinischen Studien zu meistern, und sie dabei unterstützen, Studien schnell und effizient abzuschließen", fügte er hinzu.

Die Übernahme ermöglicht es Kunden aus allen Branchen, ein breiteres Spektrum von Anforderungen zu erfüllen. Sie ergänzt die bestehende Plattform von Loftware für Enterprise Labeling und Artwork Management um Lösungen für klinische Studien und wird die Möglichkeiten der Hersteller von Medizinprodukten und Pharmazeutika verbessern, den Patienten mit validierungs- und konformitätsfähigen Etikettierungslösungen Gewissheit und Sicherheit zu bieten. Sowohl die Kunden von Loftware als auch die von PRISYM ID werden von der verstärkten Größe und den Investitionen, der kontinuierlichen Innovation und der unvergleichlichen Fachkompetenz profitieren, die Loftware mit der Übernahme von PRISYM ID in seine branchenführende Plattform einbringt.

„Gemeinsam mit Loftware können wir ein neues Maß an Innovation bieten, das die Dynamik bei der Betreuung unserer Kunden und des Marktes weiter beschleunigen wird. Wir werden auch unsere globale Präsenz ausbauen und unsere Service- und Support-Ressourcen erweitern, um unsere Kunden besser zu bedienen und die steigenden Anforderungen zu erfüllen", so Richard Adams, CEO von PRISYM ID. „Durch die Kombination der Kompetenzen von zwei führenden Unternehmen in diesem Bereich können wir konkurrenzlose Lösungen für die Medizinprodukte- und Pharmaindustrie anbieten, neue Möglichkeiten für die Kennzeichnung von klinischen Studien erschließen und unseren Kunden ein umfassendes Angebot an Lösungen für alle ihre Kennzeichnungsanforderungen bieten", fügte er hinzu.

Weitere Informationen zu dieser kürzlich erfolgten Übernahme und deren Bedeutung für die Bereiche Medizinprodukte, Pharmazeutika und klinische Studien erhalten Sie, wenn Sie sich für das kommenden Webinar am 25. Januar 2022, um 10:00 Uhr ET/16:00 Uhr CET anmelden.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit größte Cloud-basierte Anbieter von Etikettierungs- und Artwork-Management-Lösungen für Unternehmen aller Größenordnungen. Loftware ist weltweit mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur vertreten und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierungsproblemen. Wir helfen Unternehmen dabei, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management ermöglicht Loftware die Flexibilität der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fertigungsindustrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, den Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.

Informationen zu PRISYM ID

PRISYM ID bietet Lösungen für die Verwaltung von regulierten Inhalten und Etiketten an, die speziell für Life-Science-Unternehmen und Hersteller von Medizinprodukten entwickelt wurden, um die Patientensicherheit und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Die einzigartigen Produkte und Technologien von PRISYM ID werden weltweit für mehr als 10 Millionen Medizinprodukte, klinische Studien und pharmazeutische Produkte pro Jahr eingesetzt, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

