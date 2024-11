Loftware et Signant Health annoncent la disponibilité d'une solution intégrée d'étiquetage des fournitures cliniques

Automatiser pour améliorer la vitesse, permettre la conformité et soutenir l'évolutivité

PORTSMOUTH, N.H., 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, le leader mondial des solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, et Signant Health, le leader de la génération de preuves pour les essais cliniques modernes, ont annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de leur solution intégrée. Cette nouvelle offre connecte la plateforme Loftware Cloud Clinical Trials avec l'application GxP Inventory Clinical Supplies Management de Signant Health.

La nouvelle intégration favorise l'automatisation dans trois domaines clés. Premièrement, elle permet de transférer les données de base des essais cliniques détenues dans GxP Inventory vers la plateforme Loftware Cloud Clinical Trials, éliminant ainsi les risques d'erreurs liés aux processus de saisie manuelle. Ensuite, les demandes d'impression peuvent être créées et approuvées directement dans l'application GxP Inventory, ce qui améliore l'efficacité et la convivialité. Enfin, les mises à jour de l'état des impressions sont ensuite renvoyées automatiquement de Loftware Cloud Clinical Trials à GxP Inventory, ce qui garantit que les processus d'acheminement dans la fabrication peuvent être lancés rapidement.

« Nous avons constaté une croissance explosive des modèles d'approvisionnement des essais cliniques directs au site et directs au patient, ainsi que des demandes d'emballage juste à temps pour accueillir des médicaments avancés », indique Oliver Cunningham, vice-président des solutions de gestion des approvisionnements chez Signant. « Les capacités d'étiquetage de pointe de Loftware, intégrées à notre solution SmartSignals Supplies et aux flux de travail des consommateurs, offrent aux clients l'agilité nécessaire pour maximiser la performance et la conformité de leurs fournitures cliniques. »

Les sociétés pharmaceutiques doivent faire évoluer leurs capacités de gestion des fournitures cliniques pour faire face au volume et à la complexité croissants des essais cliniques mondiaux. S'appuyer sur des systèmes existants ou des processus manuels présente des risques de retards, d'erreurs et de non-conformité avec les normes réglementaires. L'intégration étroite entre Loftware Cloud Clinical Trials et l'application de gestion des fournitures cliniques GxP Inventory de Signant offre l'automatisation nécessaire pour améliorer l'efficacité, la précision et la rapidité du processus de fournitures cliniques et d'étiquetage de bout en bout.

Simon Jones, vice-président de Loftware responsable de la gestion des produits pour les sciences de la vie, ajoute : « L'intégration entre Loftware Cloud Clinical Trials et GxP Inventory de Signant marque une avancée significative dans l'automatisation des aspects critiques de la gestion de la chaîne d'approvisionnement clinique. En rationalisant le transfert de données et en automatisant les processus d'étiquetage, les sociétés pharmaceutiques peuvent désormais accélérer les délais des essais, renforcer la conformité et réduire les risques, tout en maintenant les plus hauts niveaux de précision et d'efficacité. »

Loftware et Signant Health considèrent qu'il s'agit de la première version d'une intégration de produits évolutive destinée à soutenir les meilleures pratiques émergentes de l'industrie. Pour en savoir plus sur , cliquez ici.

À propos de Loftware

Quel que soit le défi à relever - transformation numérique, délai de mise sur le marché ou authenticité de la marque - Loftware peut vous aider à vous démarquer. Nous comprenons le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales et savons que chaque article que vous produisez et expédiez est l'expression de la marque de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de votre étiquetage. Notre plateforme d'étiquetage de bout en bout basée sur le cloud aide les entreprises de toutes tailles à gérer l'étiquetage à travers leurs opérations et leur chaîne d'approvisionnement. Nos solutions sont utilisées pour imprimer plus de 51 milliards d'étiquettes chaque année. Loftware favorise également l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et prend en charge l'évolution des exigences des clients et des réglementations, ce qui permet aux entreprises d'économiser plus de 200 millions de dollars d'amendes par an. Avec plus de 500 experts industriels et 1 000 partenaires internationaux, Loftware maintient une présence mondiale avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, ce qui fait de nous un partenaire de confiance pour les entreprises des secteurs de l'automobile, de la chimie, des essais cliniques, des produits de consommation, de l'électronique, de l'alimentation et des boissons, de la fabrication, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de la vente au détail et de l'habillement et bien plus encore.

À propos de Signant Health

Signant Health est la société de production de preuves. Nous nous concentrons sur l'utilisation de logiciels, de connaissances thérapeutiques et scientifiques approfondies et d'une expertise opérationnelle pour capturer, agréger et révéler de manière cohérente des preuves de qualité pour les études cliniques à travers des modèles d'essais traditionnels, virtuels et hybrides. Depuis plus de 25 ans, plus de 600 commanditaires et CRO de toutes tailles — y compris toutes les sociétés pharmaceutiques du Top 20 — font confiance aux solutions Signant pour l'eCOA à distance et sur site, l'EDC, l'eConsent, le RTSM, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse de la qualité des données. En savoir plus sur www.signanthealth.com

Contacts avec les médias :

Laura Hindley, directrice principale des relations publiques et de la communication, Loftware, [email protected]

Heather Bilinski, directrice principale du marketing d'entreprise, Signant Health, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg