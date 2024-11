Loftware und Signant Health kündigen die Verfügbarkeit einer integrierten Lösung zur Etikettierung von Klinikbedarf an

Automatisierungen zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Einhaltung von Vorschriften und Unterstützung der Skalierbarkeit

PORTSMOUTH, N.H., 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management, und Signant Health, der führende Anbieter von Evidence Generation für moderne klinische Studien, gaben heute die allgemeine Verfügbarkeit ihrer integrierten Lösung bekannt. Dieses neue Angebot verbindet die Loftware Cloud Clinical Trials Plattform mit der GxP Inventory Clinical Supplies Management Anwendung von Signant Health.

Die neue Integration unterstützt die Automatisierung in drei Schlüsselbereichen. Erstens können die in GxP Inventory gespeicherten Stammdaten für klinische Prüfungen in die Loftware Cloud Clinical Trials Plattform übertragen werden, wodurch das Risiko von Fehlern durch manuelle Eingabeprozesse entfällt. Zweitens können Druckaufträge direkt in der Anwendung GxP-Inventar erstellt und genehmigt werden, was die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit verbessert. Schließlich werden Aktualisierungen des Druckstatus automatisch von der Loftware Cloud Clinical Trials an das GxP-Inventar zurückgeschickt, sodass Weiterverarbeitungsprozesse in der Fertigung zeitnah eingeleitet werden können.

„Wir haben ein explosionsartiges Wachstum bei den Liefermodellen für klinische Studien direkt an den Standort und direkt an den Patienten sowie bei der Nachfrage nach Just-in-Time-Verpackungen für hochentwickelte medizinische Produkte festgestellt", so Oliver Cunningham, Vizepräsident für Materialmanagementlösungen bei Signant. „Die branchenführenden Etikettierungsfunktionen von Loftware, die in unsere SmartSignals Supplies-Lösung und Benutzer-Workflows integriert sind, bieten Kunden die Flexibilität, die sie benötigen, um die Leistung und Konformität ihrer klinischen Lieferungen zu maximieren."

Pharmaunternehmen müssen ihre Kapazitäten für das Management von klinischem Material erweitern, um dem wachsenden Volumen und der Komplexität globaler klinischer Studien gerecht zu werden. Die Abhängigkeit von Altsystemen oder manuellen Prozessen birgt das Risiko von Verzögerungen, Fehlern und der möglichen Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die enge Integration zwischen Loftware Cloud Clinical Trials und der Signant-Anwendung GxP Inventory Clinical Supplies Management liefert die notwendige Automatisierung, um die Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit des durchgängigen Prozesses für klinisches Material und Etikettierung zu verbessern.

Simon Jones, Vizepräsident für Produktmanagement von Loftware, Life Sciences, fügte hinzu: „Die Integration von Loftware Cloud Clinical Trials und Signant GxP Inventory stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Automatisierung kritischer Aspekte des klinischen Lieferkettenmanagements dar. Durch die Rationalisierung des Datentransfers und die Automatisierung der Etikettierungsprozesse können Pharmaunternehmen nun die Fristen für die Durchführung von Studien verkürzen, die Einhaltung von Vorschriften verbessern und Risiken reduzieren – und das alles bei einem Höchstmaß an Genauigkeit und Effizienz."

Loftware und Signant Health gehen davon aus, dass es sich hierbei um die erste Version einer sich entwickelnden Produktintegration handelt, die die neuen Best Practices der Branche unterstützen soll. Weitere Informationen finden Sie hier.

Informationen zu Loftware

Egal, vor welcher Herausforderung Sie gerade stehen – digitale Transformation, Markteinführungszeit oder Markenauthentizität – Loftware kann Ihnen helfen, sich zu profilieren. Wir wissen, wie globale Lieferketten funktionieren, und wir wissen, dass jeder Artikel, den Sie produzieren und versenden, ein Ausdruck der Marke Ihres Unternehmens ist. Wir können Sie dabei unterstützen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Konformität zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Etikettierung zu steigern. Unsere cloudbasierte End-to-End-Etikettierungsplattform unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung der Etikettierung in ihren Betrieben und ihrer Lieferkette. Mit unseren Lösungen werden jedes Jahr über 51 Milliarden Etiketten gedruckt. Loftware fördert auch die Flexibilität der Lieferkette und unterstützt die sich entwickelnden Kunden- und Gesetzesanforderungen und hilft Unternehmen, jährlich über 200 Millionen Dollar an Bußgeldern einzusparen. Mit mehr als 500 Branchenexperten und 1.000 globalen Partnern ist Loftware mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit präsent. Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Unternehmen in den Bereichen Automobil, Chemie, klinische Studien, Konsumgüter, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, medizinische Geräte, Pharmazeutika, Einzelhandel/Bekleidung und mehr.

Informationen zu Signant Health

Signant Health ist das Unternehmen, das Nachweise generiert. Wir konzentrieren uns auf die Nutzung von Software, fundiertem therapeutischem und wissenschaftlichem Wissen und operativem Fachwissen, um qualitativ hochwertige Erkenntnisse für klinische Studien in traditionellen, virtuellen und hybriden Studienmodellen konsistent zu erfassen, zu aggregieren und offenzulegen. Seit mehr als 25 Jahren vertrauen mehr als 600 Sponsoren und CROs aller Größenordnungen auf Signant-Lösungen für Remote- und standortbasierte eCOA, EDC, eConsent, RTSM, Lieferkettenmanagement und Datenqualitätsanalysen – darunter alle Top-20-Pharmaunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.signanthealth.com

Ansprechpartner für die Medien:

Laura Hindley, Leitende PR- & Kommunikationsmanagerin, Loftware, [email protected]

Heather Bilinski, Senior Director, Corporate Marketing, Signant Health, [email protected]

