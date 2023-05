Loftware NiceLabel Cloud Designer permet aux petites entreprises de concevoir, stocker et imprimer des étiquettes en quelques minutes

La solution sécurisée basée sur le cloud rend la conception et l'impression d'étiquettes professionnelles plus faciles, plus rapides et plus efficaces

PORTSMOUTH, New Hampshire, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Loftware, le leader mondial des solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Loftware NiceLabel Cloud Designer. Cette nouvelle version offre aux petites entreprises une solution basée sur le cloud, facile à utiliser et sécurisée, qui leur permet de concevoir, de stocker et d'imprimer des étiquettes professionnelles en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.

NiceLabel Cloud Designer permet une meilleure collaboration au sein des entreprises dans le cadre de la conception, du stockage et de l'impression d'étiquettes. Sa plateforme basée sur le cloud permet aux utilisateurs de gérer leurs opérations d'étiquetage et d'impression depuis n'importe quel ordinateur et n'importe où, sans avoir à se soucier des clés de licence, des modèles d'étiquettes perdus ou de l'impression d'étiquettes incorrectes. En outre, NiceLabel Cloud Designer est constamment disponible et à jour. Les utilisateurs n'ont donc pas besoin de gérer de mises à jour manuelles.

La solution est abordable pour les entreprises qui ont un budget limité, offrant une alternative aux approches plus traditionnelles ou à d'autres solutions qui ne sont pas conçues pour l'étiquetage. Grâce à NiceLabel Cloud Designer, les utilisateurs ont accès à une large gamme de modèles d'étiquettes prédéfinis, y compris GS1, et peuvent personnaliser leurs propres modèles d'étiquettes en utilisant une vaste bibliothèque de symbologies de codes-barres et d'autres objets. Grâce à l'aide de l'assistant en ligne de NiceLabel Cloud Designer, les utilisateurs peuvent facilement relier leurs données produits et clients en se connectant à Excel, Google Sheets et d'autres sources de données. Cela permet d'assurer la cohérence, la précision et la conformité avec une large gamme de demandes réglementaires, résolvant ainsi le problème des expéditions rejetées en raison d'étiquettes de mauvaise qualité ou non conformes.

« Nous comprenons les problèmes auxquels les petites entreprises sont confrontées dans le contexte économique actuel. La montée en flèche des coûts, l'inflation et les pressions géopolitiques peuvent être accablantes, mais nous pensons que la production d'étiquettes conformes ne devrait pas s'ajouter à ces défis », a déclaré Mišo Duplančič, vice-président de la gestion des produits chez Loftware. « En accédant à tous les avantages de l'étiquetage sur le cloud grâce à NiceLabel Cloud Designer, les petites entreprises n'ont plus à s'inquiéter des expéditions rejetées en raison d'étiquettes de mauvaise qualité ou non conformes. Elles peuvent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux : servir leurs clients, développer leurs activités et mettre en place leur succès ».

NiceLabel Cloud Designer est un produit d'entrée de gamme qui permet aux clients de passer en douceur à des éditions plus complètes au fur et à mesure que les besoins évoluent et que les entreprises s'agrandissent.

Pour en savoir plus sur NiceLabel Cloud Designer, visitez la page relative aux produits ou contactez Loftware.

À propos de Loftware

Loftware est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware compte plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail de secteurs. Parmi eux : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

Contacts pour les médias :

Laura Hindley, directrice des relations publiques et de la communication chez Loftware : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239/4056058/Loftware_Logo.jpg

SOURCE Loftware, Inc.