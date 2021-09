Loftware Smartflow 26.2 permet de gagner du temps et d'améliorer le contrôle de la gestion des illustrations d'emballage

La solution de gestion des illustrations numériques permet aux utilisateurs d'organiser, de stocker et de réutiliser le contenu approuvé

PORTSMOUTH, New Hampshire, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Loftware , Inc., le leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise a lancé une nouvelle version de son logiciel automatisé de gestion des œuvres d'art, Loftware Smartflow 26.2 Cette nouvelle version, qui introduit Master Datasheets, renforce la capacité des utilisateurs à appliquer la cohérence et à contrôler le contenu utilisé dans les emballages, les étiquettes et autres documents. En utilisant un emplacement central pour le contenu d'emballage, Smartflow 26.2 permet aux utilisateurs de gérer, d'examiner et d'approuver le contenu des gammes de produits ou des portefeuilles de produits et fournit un contenu pré-approuvé qui peut être utilisé pour créer plusieurs nouveaux projets d'illustration afin d'accélérer la mise sur le marché.

Le nouveau Master Datasheets de Smartflow 26.2 facilite l'affichage du contenu sur l'ensemble d'une gamme de produits ou d'une gamme de gammes de produits, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre et gérer l'impact des modifications réglementaires ou des mises à jour juridiques sur le contenu de leurs œuvres. Le contrôle de version de Smartflow 26.2 garantit que seul le contenu approuvé est utilisé dans les projets d'emballage. Le contenu qui n'est pas approuvé est verrouillé et ne peut pas être téléchargé dans de nouveaux projets. De plus, Master Datasheets augmente la flexibilité avec un processus de révision et d'approbation géré par le flux de travail qui suit tous les commentaires, rejets, approbations et modifications. Il élimine également le besoin de rechercher des images ou des fichiers à travers plusieurs emplacements, afin que les utilisateurs puissent gérer rapidement et avec précision les modifications en masse.

« Les plus grands avantages de Smartflow résident dans sa capacité à faciliter la collaboration et à accélérer la mise sur le marché », a déclaré Glen Bradlee, directeur de la gestion des produits chez Loftware. « Cette version s'appuie sur cette valeur en permettant aux équipes d'emballage des produits de travailler ensemble à l'aide d'un processus contrôlé. Elle permet également aux utilisateurs de gérer le contenu de tous leurs produits dans un emplacement central, qu'ils peuvent facilement localiser, gérer, utiliser et réutiliser autant que nécessaire », a-t-il ajouté.

D'autres améliorations incluent la possibilité de configurer l'horodatage sur un fuseau horaire spécifique, ce qui permet aux entreprises ayant des opérations mondiales de comprendre plus facilement quand des modifications ont été apportées par rapport à la géographie. De plus, Smartflow 26.2 inclut la prise en charge du navigateur Microsoft Edge, qui remplace Microsoft pour son ancien navigateur Internet Explorer. Pour plus d'informations sur Loftware Smartflow, contactez l'un de nos professionnels de l'emballage sur www.loftware.com .

À propos de Loftware

Loftware et NiceLabel ont fusionné sous l'égide de Loftware pour offrir à leurs clients et partenaires un choix élargi de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations, offrant des capacités d'étiquetage améliorées et les avantages d'un investissement plus important dans des solutions basées sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine, au Japon et à Singapour, l'union réunit plus de 60 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage et aide les entreprises à améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage, tout en réduisant les coûts. En tant que premier fournisseur mondial de solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales pour un large éventail d'industries, notamment les sciences de la vie, la fabrication, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, l'automobile, les produits de consommation et les vêtements. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites www.loftware.com et www.nicelabel.com .

