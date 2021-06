LONGi quebra três recordes mundiais de eficiência de células solares de TOPCon tipo N, TOPCon tipo P e HJT

O ISFH também pode confirmar que a eficiência de conversão de uma célula solar HJT monocristalina comercial produzida pelo novo centro de P&D de tecnologia da LONGi atingiu um recorde de 25,26%, colocando a empresa na vanguarda da tecnologia relacionada ao HJT.

"Com as metas ambiciosas que estabelecemos para nós mesmos, nossa abordagem é de nos mantermos próximos à essência da tecnologia, selecionando a melhor rota técnica, maximizando o potencial de desempenho do produto e colocando em prática proativamente as mudanças necessárias para alcançar a transformação técnica", comentou o Dr. Li Hua, vice-presidente e diretor do LONGi Solar Cell R&D Center.

O desenvolvimento de novas tecnologias no setor energético é um dos fatores críticos para atingir os dois objetivos da China de "pico" de carbono até 2030 e neutralidade de carbono até 2060. E a tecnologia de células e módulos de alta eficiência da LONGi e os produtos resultantes permitem que a empresa mantenha sua posição de liderança no setor em termos de eficiência, desempenho, qualidade e custo, contribuindo significativamente para atingir esses objetivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525112/LONGi.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar