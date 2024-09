Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Éducation sans délai, sur la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques

NEW YORK, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lorsqu'une école est bombardée, l'espoir meurt. Lorsque des enfants sont enlevés dans leurs classes et poussés vers des formes inimaginables d'esclavage moderne et d'abus, notre rêve de paix et d'égalité est détruit. Lorsque les enseignants sont trop effrayés pour enseigner, notre société est en péril.

La Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques de cette année survient à un moment de violence, de haine, de peur et de terreur sans précédent dans tous les pays du monde. À Gaza, près de 90 % des bâtiments scolaires ont été endommagés ou détruits. En fait, le système éducatif a été décimé, selon l'UNRWA. Cette horrible catastrophe a entraîné la mort de plus de 40 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé palestinien.

Malheureusement, le nombre d'attaques ne cesse de croître à un rythme alarmant dans le monde entier. En mars 2024, des hommes armés ont enlevé 287 étudiants dans le nord-ouest du Nigeria, poursuivant ainsi les attaques odieuses qui ont sapé les efforts de paix et de développement dans un pays au potentiel immense. Ces types d'attaques se soldent trop souvent par des morts, des mutilations, des mariages d'enfants, des violences sexuelles, des recrutements forcés dans des groupes armés et d'autres violations graves.

Il s'agit d'un problème mondial urgent aux conséquences mondiales. En moyenne, huit attaques contre l'éducation ou cas d'utilisation militaire d'écoles ont été enregistrés chaque jour dans le monde en 2022 et 2023, selon le rapport « L'éducation prise pour cible 2024 » qui vient d'être publié.Rien que l'année dernière, plus de 10 000 étudiants et éducateurs ont été tués, blessés, enlevés, arrêtés ou ont subi d'autres préjudices du fait de ces attaques.

Le plus grand nombre d'attaques contre l'éducation a été enregistré en République démocratique du Congo, dans l'État de Palestine et en Ukraine. Les attaques contre l'éducation ont également augmenté au Soudan, en Syrie et au Nigeria. La justice et la sécurité humaine sont le fondement du droit humanitaire international et des valeurs inscrites dans la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et la Charte des Nations Unies et la Convention relative aux droits de l'enfant.

Aujourd'hui, nous devons nous opposer fermement aux attaques perpétrées contre l'éducation. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les auteurs de ces attaques répondent de leurs actes. Aujourd'hui, nous devons redonner espoir aux filles et aux garçons qui ont subi ces horribles épreuves, afin de leur permettre de retrouver la sécurité et le réconfort de la salle de classe. L'histoire nous a appris que le moyen le plus efficace de détruire un peuple, son identité, sa culture et ses droits de l'homme est de détruire son éducation. Aujourd'hui, plus que jamais, « Plus jamais ça » doit signifier plus jamais ça !

