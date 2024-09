Internationaler Tag zum Schutz der Bildung vor Angriffen – Erklärung der Geschäftsführerin von Education Cannot Wait, Yasmine Sherif

NEW YORK, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Wenn eine Schule bombardiert wird, stirbt die Hoffnung. Wenn Kinder aus ihren Klassenzimmern entführt und in unvorstellbare Formen der modernen Sklaverei und des Missbrauchs gedrängt werden, wird unser Traum von Frieden und Gleichheit zerstört. Wenn Lehrer zu viel Angst vor dem Lehren haben, ist unsere Gesellschaft in Gefahr.

On average, eight attacks on education or cases of military use of schools were recorded daily around the world in 2022 and 2023, according to the newly released ‘Education Under Attack 2024’ report. Last year alone, more than 10,000 students and educators were killed, injured, abducted, arrested or otherwise harmed by these attacks.

Der diesjährige Internationale Tag zum Schutz der Bildung vor Angriffen findet zu einer Zeit statt, in der in Ländern auf der ganzen Welt Gewalt, Hass, Angst und Terror in nie gekanntem Ausmaß herrschen. Im Gazastreifen wurden fast 90 % der Schulgebäude beschädigt oder zerstört. In der Tat ist das Bildungssystem nach Angaben des UNRWA dezimiert worden. Diese schreckliche Katastrophe hat nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums über 40.000 Palästinenser das Leben gekostet.

Leider nimmt die Zahl der Angriffe weltweit mit alarmierender Geschwindigkeit zu. Im März 2024 entführten bewaffnete Männer 287 Schüler im Nordwesten Nigerias, eine Fortsetzung der verabscheuungswürdigen Angriffe, die die Friedens- und Entwicklungsbemühungen in einem Land mit großem Potenzial untergraben haben. Diese Arten von Angriffen enden allzu oft mit Tod, Verstümmelung, Kinderheirat, sexueller Gewalt, Zwangsrekrutierung für bewaffnete Gruppen und anderen schweren Verstößen.

Dies ist ein dringendes globales Problem mit globalen Folgen. Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht „Education Under Attack 2024" (Bildung unter Beschuss 2024) wurden in den Jahren 2022 und 2023 weltweit durchschnittlich acht Angriffe auf das Bildungswesen oder Fälle von militärischer Nutzung von Schulen verzeichnet. Allein im letzten Jahr wurden mehr als 10.000 Schüler und Lehrkräfte durch diese Angriffe getötet, verletzt, entführt, verhaftet oder anderweitig geschädigt.

Die meisten Angriffe auf Bildung wurden in der Demokratischen Republik Kongo, dem Staat Palästina und der Ukraine verzeichnet. Auch im Sudan, in Syrien und Nigeria nahmen die Angriffe auf Bildung zu. Gerechtigkeit und menschliche Sicherheit sind die Grundlage des humanitären Völkerrechts und der Werte, die in der Erklärung über sichere Schulen, der UN-Charta und dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes verankert sind.

Heute müssen wir uns entschieden gegen Angriffe auf die Bildung wehren. Heute müssen wir die Täter für diese Angriffe zur Rechenschaft ziehen. Heute müssen wir den Mädchen und Jungen, die diese schrecklichen Torturen durchgemacht haben, neue Hoffnung geben, damit sie in die Sicherheit und den Trost des Klassenzimmers zurückkehren können. Wir haben aus der Geschichte gelernt, dass der effektivste Weg, ein Volk, seine Identität, seine Kultur und seine Menschenrechte zu zerstören, die Zerstörung seiner Bildung ist. Jetzt muss „Nie wieder" mehr denn je „Nie wieder" bedeuten!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499295/UNI481106Ed_attack_header.jpg