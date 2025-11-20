LOS ANGELES AUTO SHOW DA VIDA A LA CULTURA DEL AUTOMÓVIL EN THE UNDERGROUND

Este ambiente se centra en los Creator Studios, un espacio interactivo que reúne a algunos de los creadores más influyentes del mundo del automóvil, cada uno moldeado por la escena automovilística de Los Ángeles a su manera. El fotógrafo automotriz Larry Chen, la nómada y constructora Hannah Maloof y el artista visual Joshua Vides mostrarán compilaciones únicas, configuraciones para mejorar el rendimiento, transmisiones de contenido en vivo y momentos que desdibujan la línea entre el arte, la narración de historias y la ingeniería.

Más allá de los creadores destacados, The Underground también destaca las comunidades que definen la cultura automovilística de Los Ángeles, con más de 40 expositores, incluida la marca Marathon, que celebrará el orgullo y el propósito local mediante Marathon Clothing y Marathon Burger. Full Blown Performance aporta su potente músculo estadounidense al espectáculo. El atractivo espacio LumiVerse fusiona la cultura del automóvil, el arte y la vida nocturna, y World Famous 4x4 mostrará máquinas de ensueño todoterreno construidas a mano. Los eventos emergentes de South Bay completarán la escena con un homenaje de los héroes cotidianos de la cultura automovilística de Los Ángeles: lowriders, motocicletas, autos de calle y camionetas que capturan la diversidad y la personalidad de la ciudad. Podrá encontrar artículos coleccionables y productos promocionales difíciles de conseguir, incluida una colaboración especial con el famoso artista de Los Angeles Street OG Slick, que trae ropa de edición limitada y un póster conmemorativo de Los Angeles Auto Show de 2025 a la exposición junto con su creación personalizada, Pineapple Express y su icónica instalación de arte LA Hands.

Escenario All Roads

En la entrada de The Underground, el escenario All Roads cobra vida con una serie limitada de historias, vehículos e íconos culturales que se presentarán durante los 10 días del evento.

Jueves, 20 de noviembre (Día de la prensa) - Viernes, 21 de noviembre: el escenario se inaugura con el estreno mundial del Revology Boss 429, la última versión de Revology, conocida por mezclar la herencia clásica de los automóviles trucados con la ingeniería moderna.

Todo esto como parte de uno de los salones del automóvil más influyentes y concurridos del mundo, que trae al Centro de Convenciones de Los Ángeles y sus alrededores cientos de automóviles, camiones, SUV, híbridos y vehículos eléctricos nuevos de los principales fabricantes de automóviles del mundo. Un plano completo y un calendario de eventos se encuentran disponibles en línea, donde ya se pueden adquirir las entradas anticipadas: laautoshow.com/tickets

El LA Auto Show abre para los medios de comunicación y la industria el 20 de noviembre y para el público del 21 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

ACERCA DE LOS ANGELES AUTO SHOW Y AUTOMOBILITY LA

Fundado en 1907, Los Angeles Auto Show® es uno de los eventos automovilísticos anuales más influyentes del mundo. Celebrado cada año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el evento atrae a cientos de miles de asistentes y recauda cientos de millones de dólares que impactan en la economía de la ciudad. Asimismo, sigue siendo el mayor generador de ingresos para el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

AutoMobility LA®, el día de la prensa y la industria del espectáculo, se lleva a cabo el 20 de noviembre de 2025 y presenta un día completo de debuts de vehículos, anuncios de marcas y un programa de liderazgo intelectual que destaca algunas de las voces más brillantes del sector automovilístico y tecnológico.

El LA Auto Show se abre al público del 21 al 30 de noviembre de 2025, incluido el Día de Acción de Gracias y ofrece diez días completos para que los compradores de automóviles, entusiastas, familias y aficionados con visión de futuro puedan disfrutar de lo mejor en diseño, cultura e innovación automovilística.

Para más información, visite laautoshow.com y automobilityla.com.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTRADAS

Las entradas ya están a la venta en laautoshow.com/tickets e incluyen acceso a todas las exposiciones y experiencias de prueba de conducción. A continuación, se detallan los precios:

Jornada inaugural, viernes (21 de noviembre): adultos $18, adultos mayores $8, niños $8

Admisión general para cualquier día: adultos $25, adultos mayores $12, niños $12

De lunes a jueves (del 24 al 27 de noviembre): adultos $22, adultos mayores $10, niños $10

Entrada prioritaria VIP + entrada los sábados y domingos: adultos $45, adultos mayores $22, niños $22

Paquetes familiares de 4 entradas en Acción de Gracias (miércoles y jueves): $63

Para conocer las últimas actualizaciones estrenos de vehículos, programación especial y horarios diarios, siga a LA Auto Show en Instagram, X, Facebook o LinkedIn. También puede registrarse para recibir alertas en laautoshow.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS:

Para consultas de prensa, envíe un correo electrónico a [email protected]

